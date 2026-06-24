29 مليار دولار للذكاء الاصطناعي. شركة إس كيه هاينكس تفتح فصلاً جديداً في سوق أشباه الموصلات

للوهلة الأولى، قد يبدو خبر اعتزام شركة إس كيه هاينكس جمع حوالي 29 مليار دولار أمريكي من خلال طرح أسهمها في الولايات المتحدة عبر شهادات الإيداع الأمريكية (ADR) مجرد خطوة اعتيادية في سوق رأس المال من قبل شركة تقنية كبرى. إلا أنه في الواقع، يُعدّ هذا مؤشراً بالغ الأهمية يُسلّط الضوء على مدى إعادة تشكيل هيكل صناعة أشباه الموصلات العالمية في عصر الذكاء الاصطناعي.

تستفيد إس كيه هاينكس، إحدى أكبر الشركات المصنّعة لرقائق الذاكرة في العالم ومورّد رئيسي لوحدات HBM المتطورة لشركات مثل إنفيديا، من موجة الطلب الهائلة على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية. عملياً، تحتل الشركة اليوم موقعاً متميزاً في سلسلة التوريد بأكملها، حيث أصبحت ذاكرة النطاق الترددي العالي إحدى أهمّ العقبات التي تعترض تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق.

يمثل الطرح المزمع، الذي تبلغ قيمته حوالي 30 مليار دولار أمريكي، أحد أكبر صفقات سوق رأس المال من نوعها في التاريخ. ويشير حجمه إلى أنه لا يقتصر على تمويل الاستثمارات الجارية فحسب، بل يتعداه إلى توسيع الطاقة الإنتاجية بشكل كبير استجابةً لزيادة هيكلية ومتعددة السنوات في الطلب على الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن تُركز الإجراءات بشكل أساسي على توسيع مرافق التصنيع واقتناء أحدث معدات الإنتاج، بما في ذلك أنظمة الطباعة الحجرية بتقنية الأشعة فوق البنفسجية المتطرفة (EUV).

أما بالنسبة للسوق، فإنّ العبرة الأساسية تكمن في مكان آخر. يُشير هذا النوع من عدم اليقين إلى أن أكبر شركات أشباه الموصلات تدخل مرحلة توسع عالمي مكثف، ممول مباشرةً من أسواق رأس المال. عمليًا، يعني هذا أن طفرة الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد قصة ارتفاع هوامش الربح والتقييمات، بل أصبحت بشكل متزايد قصة استثمارات ضخمة في البنية التحتية، تُضاهي أكبر دورات التكنولوجيا في التاريخ.

تتمتع شركة إس كيه هاينكس بموقع تنافسي قوي للغاية. فقد أصبحت المورد الرئيسي لذاكرة HBM، وهي عنصر أساسي في مُسرّعات الذكاء الاصطناعي الحديثة. ونتيجةً لذلك، فإنّ الطلب المتزايد من عملاء مثل إنفيديا ومايكروسوفت ينعكس مباشرةً على الأداء المالي والتقييم السوقي. في الأرباع الأخيرة، سجلت الشركة أرباحًا تشغيلية قياسية، ووصلت قيمتها السوقية إلى مستويات قياسية، مما عزز قدرتها على جمع رؤوس الأموال.

في الوقت نفسه، يُبرز هذا الوضع مدى تركيز السوق. بدأت مجموعة صغيرة من كبرى شركات تصنيع الذاكرة ومصممي رقائق الذكاء الاصطناعي بالسيطرة على منظومة التكنولوجيا بأكملها. في ظل هذه الظروف، يُؤثر كل قرار استثماري تتخذه الشركات الكبرى تأثيرًا فوريًا ليس فقط على نتائجها، بل أيضًا على سلاسل التوريد، وأسعار المكونات، وتقييمات المنافسين.

بالنسبة للسوق، فإن أهم استنتاج هو أن صناعة الذكاء الاصطناعي قد دخلت مرحلة لم يعد فيها الطلب هو العامل المحدد، بل الطاقة الإنتاجية. ويُعدّ عدم اليقين المُخطط له من قِبل شركة إس كيه هاينكس استجابةً لهذا القيد ومحاولةً لتأمين مكانتها في المرحلة التالية من دورة التكنولوجيا.

من منظور معنويات السوق، تُعدّ هذه إشارة إيجابية واضحة لقطاع أشباه الموصلات بأكمله. فهي تُظهر أن رواد الصناعة لا يستفيدون فقط من طفرة الذكاء الاصطناعي، بل يُعيدون استثمار أرباحهم بنشاط في مزيد من التوسع، مما قد يُساهم في استدامة دورة الاستثمار لسنوات قادمة.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يتم إصدار شهادات الإيداع الأمريكية (ADR) في بورصة ناسداك كجزء من استراتيجية التوسع الدولي الأوسع لشركة إس كيه هاينكس. بحسب تقارير السوق الحالية، من المقرر إتمام الصفقة في النصف الثاني من عام ٢٠٢٦، مع العلم أن التوقيت الدقيق يعتمد على ظروف السوق والموافقات التنظيمية في الولايات المتحدة. يشير هذا إلى أن الشركة تُحضّر لدخول السوق الأمريكية في وقتٍ لا يزال فيه إقبال المستثمرين على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قويًا للغاية.

في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن هذا التوسع السريع في الطاقة الإنتاجية ينطوي دائمًا على خطر فائض العرض في حال عودة نمو الطلب على الذكاء الاصطناعي إلى مستواه الطبيعي. مع ذلك، في هذه المرحلة من دورة السوق، لا يُهيمن هذا السيناريو على نماذج التقييم.

في الوقت الراهن، رسالة السوق واضحة: لا تكتفي شركة إس كيه هاينكس بالاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي، بل تسعى إلى استثمارها بقوة، مستفيدةً من وصولها إلى رأس المال العالمي وموقعها المحوري في سلسلة التوريد.