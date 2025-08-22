3 أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (22.08.2025)

انتهت الآن إحدى أهم فعاليات الأسواق المالية العالمية، ندوة جاكسون هول الاقتصادية. أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية، في ظل ضعف الاستهلاك الخاص واستمرار هشاشة سوق العمل. في الوقت نفسه، ووفقًا لباول، يشير السيناريو الأساسي للتضخم الأمريكي إلى مزيد من الانخفاض، على الرغم من الارتفاع القصير الأمد الناتج عن الرسوم الجمركية. علاوة على ذلك، من المقرر أن تسحب كندا الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، مما قد يقلل بشكل كبير من مخاطر التضخم في الولايات المتحدة ويمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالًا أكبر لخفض أسعار الفائدة.

يحمل الأسبوع المقبل سلسلة من المنشورات الاقتصادية الكلية المهمة التي قد تؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي القادمة. ستركز الأسواق أيضًا على أرباح شركة إنفيديا، أكبر وأهم شركة حاليًا في وول ستريت. بعد عطلة نهاية الأسبوع، سيراقب المستثمرون أيضًا أي مستجدات تتعلق بقضايا التجارة والتقدم المحرز في محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا. في ظل هذه الظروف، ستكون الأسواق الرئيسية التي تستحق المتابعة هي الدولار الأمريكي 100، والدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، والنفط.

US100

تُعدّ شركة إنفيديا، برأس مالها السوقي الذي يتجاوز 4 تريليونات دولار أمريكي، أكبر شركة في العالم. وتتجاوز حصتها في مؤشر ناسداك 100 نسبة 14%، مما يعني أن نتائج الشركة ستؤثر بشكل كبير على أداء المؤشر بأكمله. كما سيُقدّم نشر أرباح هذه الشركة التكنولوجية العملاقة نظرةً ثاقبةً على التوجهات السائدة تجاه الشركات الأخرى في قطاع الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تُعلن إنفيديا مجددًا عن نمو قويّ ومضاعف في الإيرادات والأرباح.

من المتوقع أن يبلغ ربح السهم المعدّل دولارًا أمريكيًا واحدًا، بزيادة تقارب 50% مقارنة بالعام الماضي، بينما من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات 46 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، يأمل السوق في مفاجأة إيجابية تتراوح بين 48 و50 مليار دولار أمريكي، مما قد يدفع سعر السهم إلى مستويات قياسية جديدة. من ناحية أخرى، لا تزال مبيعات رقائق الماء (H2O) إلى الصين - التي حصلت مؤخرًا على موافقة واشنطن - غير مؤكدة. ستصدر نتائج الشركة للربع الثاني من السنة المالية 2026 (التي تغطي شهري مايو ويوليو 2025) يوم الأربعاء بعد إغلاق بورصة وول ستريت.

USDJPY

بعد جاكسون هول، سيتحول اهتمام السوق إلى بيانات الاقتصاد الكلي القادمة. وقبل قرار الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، سيتلقى المستثمرون عدة تقارير مهمة. يوم الخميس المقبل، 28 أغسطس، سيصدر التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.1% على أساس سنوي. يوم الجمعة، 29 أغسطس، ستُنشر بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. من المتوقع أن يظل التضخم الكلي ثابتًا عند 2.6% على أساس سنوي، بينما قد يتسارع التضخم الأساسي إلى 2.9% على أساس سنوي. ستغطي هذه القراءة شهر يوليو. قد تُعزز أي مفاجآت إيجابية الدولار الأمريكي، الذي يواجه صعوبة في التعافي بعد انخفاضات حادة شهدها في وقت سابق من هذا العام.

النفط

لا تزال المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في طريق مسدود. حصلت روسيا على مزيد من الوقت لتجنب عقوبات إضافية أو رسوم جمركية ثانوية، بينما تواجه الهند الآن أعباءً تجارية جديدة. يوم الأربعاء، ستدخل رسوم جمركية باهظة بنسبة 50% على المنتجات الهندية حيز التنفيذ، ويُبرَّر نصفها بمشتريات الهند من النفط الروسي. إذا قررت الهند الحد من وارداتها من النفط الخام الروسي، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من المكاسب في سوق النفط، مما يُوسِّع موجة الصعود التي شهدتها نهاية الأسبوع الماضي.