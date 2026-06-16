325 % نمو تجارة دبي غير النفطية مع إفريقيا خلال عقد

نجحت دبي على مدار العقد الماضي في ترسيخ مكانتها بوصفها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للقارة الإفريقية، مستندة إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد عززت الروابط التجارية والاستثمارية مع مختلف دول القارة، ورسخت دور الإمارة بوابة عالمية تربط إفريقيا بالأسواق الدولية. تكشف المؤشرات الاقتصادية لغرفة تجارة دبي عن حجم التحول الذي شهدته العلاقات بين دبي وإفريقيا، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين بنسبة 325%، خلال الفترة من 2016 إلى 2025، لتصل إلى 146 مليار دولار، عام 2025، ما يعكس النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري وتوسع الشراكات الاقتصادية بين الجانبين، كما بلغت استثمارات دبي في القارة الإفريقية نحو 77 مليار دولار، خلال الفترة ذاتها، وأسهمت في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل، ما يؤكد الدور المتنامي للإمارة كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

تأتي هذه النتائج، في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، بحلول عام 2033، حيث تحتل إفريقيا موقعاً محورياً، ضمن الممرات الاقتصادية الاستراتيجية التي تركز عليها دبي لتعزيز حضورها العالمي وتنويع شراكاتها التجارية والاستثمارية.

من جانبه أكد سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، أن القارة الإفريقية تمثل أحد أهم محاور النمو المستقبلي لدبي، مشيراً إلى أن الغرف تعمل بشكل مستمر على تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.

موضحا أن غرف دبي عززت، خلال الفترة الأخيرة بعثاتها التجارية إلى الأسواق الإفريقية الواعدة، حيث نظمت زيارات إلى غانا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، بمشاركة أكثر من 20 شركة من دبي، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية وبناء شراكات جديدة تدعم نمو الأعمال في الجانبين. تعكس الزيادة المستمرة في عدد الشركات الإفريقية العاملة من دبي نجاح هذه الجهود، إذ تجاوز عدد الشركات الإفريقية الأعضاء في غرف دبي 30 ألف شركة، بنمو سنوي بلغ 14.3%، ما يؤكد جاذبية الإمارة كمركز عالمي للأعمال والتجارة والخدمات اللوجستية.

وجب التنويه أنه تنظر دبي إلى إفريقيا باعتبارها شريكاً استراتيجياً طويل الأمد، ليس فقط من منظور التجارة والاستثمار، بل أيضاً من خلال دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الحيوية. في المقابل، توفر الإمارة للشركات الإفريقية منصة عالمية للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من البيئة الاستثمارية المتطورة والبنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها دبي، ومع استمرار النمو القياسي في مؤشرات التجارة والاستثمار، تتجه العلاقات بين دبي وإفريقيا نحو مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي، مدعومة برؤية مشتركة تقوم على بناء شراكات مستدامة وتحقيق النمو المتبادل، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ومعبراً رئيسياً لفرص الاستثمار والتجارة في القارة الإفريقية.