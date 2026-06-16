التقويم الاقتصادي: بيانات سوق الإسكان الأمريكي في دائرة الضوء 🔎

يشهد معنويات الأسواق المالية العالمية تحسناً ملحوظاً بعد أن توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام إطاري تاريخي، يُتوقع توقيعه رسمياً في سويسرا. وقد ساهمت هذه التقارير في خفض علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسواق السلع بشكل كبير، حيث انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 83 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل.

وقد أدى رد الفعل الإيجابي على خفض التصعيد إلى تحول قوي لرؤوس الأموال نحو الأصول عالية المخاطر. ومع ذلك، لا تزال البنوك المركزية متشددة في سياساتها النقدية، بحجة أن الضغوط التضخمية الناجمة عن أشهر من انقطاع إمدادات السلع الأساسية قد ترسخت بالفعل في الاقتصاد العالمي.

ستشهد جلسة اليوم مؤشرات ZEW الرئيسية لمعنويات المستثمرين في ألمانيا ومنطقة اليورو، إلى جانب بيانات سوق الإسكان الأمريكية وقراءة التضخم الأساسي النهائية في بولندا.

أهم إصدارات الجلسة الآسيوية: قرار متشدد من بنك اليابان: رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 1.0%، مسجلاً بذلك أعلى تكلفة اقتراض في اليابان منذ عام 1995. وقد تم إقرار القرار بأغلبية 7 أصوات مقابل صوت واحد، في غياب المحافظ أويدا بسبب دخوله المستشفى.

استقرار أسعار الفائدة في أستراليا: قرر بنك الاحتياطي الأسترالي بالإجماع الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.35%، مما يعكس تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي واستقرار سوق العمل المحلي.

بيانات اقتصادية صينية: قدمت أرقام الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين إشارات متباينة بشأن التباطؤ المستمر في الطلب المحلي

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