حصاد الأسواق (16.06.2026)

يرى بنك باركليز أن التصحيح الأخير في أسعار الذهب بنسبة 20-25% هو مجرد إعادة ضبط للمراكز وليس تغييرًا في الاتجاه طويل الأجل. أبقى البنك على توقعاته لسعر الذهب لعام 2026 عند 4791 دولارًا للأونصة، وتوقعاته لعام 2027 عند 4900 دولار للأونصة.