حصاد الأسواق (16.06.2026)

البنوك المركزية: بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة لكنه يخفف من حدة الموقف عبر شراء سندات حكومية يابانية
- رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.0%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995. كان هذا القرار متوقعًا على نطاق واسع، ويُعد جزءًا من عملية التطبيع التدريجي للسياسة النقدية.
- كما سلط بنك اليابان الضوء على مخاطر ارتفاع التضخم، مشيرًا إلى أن مؤشر أسعار المستهلك قد يرتفع بشكل ملحوظ فوق هدفه البالغ 2%. وعلى الرغم من رفع سعر الفائدة، لم يشهد الين رد فعل يُذكر، حيث بقي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين فوق مستوى 160.
- في الوقت نفسه، أعلن بنك اليابان أنه سيوقف عملية خفض مشترياته من السندات الحكومية اليابانية اعتبارًا من أبريل 2027، مع الإبقاء على المشتريات الشهرية عند حوالي 2 تريليون ين. يُضفي هذا القرار طابعًا أكثر تيسيرًا على قرار سعر الفائدة الذي كان يتسم بالتشدد.
الأسهم: مؤشر JP225 يستعيد خسائره بعد قرار بنك اليابان
- انخفض مؤشر JP225 (نيكي 225) في البداية عقب إعلان بنك اليابان، لكنه استعاد خسائره لاحقًا. تقبّل المستثمرون رفع سعر الفائدة بهدوء، إذ كان متوقعًا على نطاق واسع مسبقًا.
- يركز السوق الآن على ما إذا كان بنك اليابان سيُقدم على جولة أخرى من تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر من شهر يوليو. كما دعم التفاؤل بشأن التقدم المُحرز في المفاوضات الأمريكية الإيرانية هذا التوجه.
البنوك المركزية: بنك الاحتياطي الأسترالي يُبقي على أسعار الفائدة وينتقل إلى وضع الترقب
- أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.35%، بما يتماشى مع توقعات السوق، وذلك بعد ثلاث زيادات في وقت سابق من هذا العام. وكان القرار بالإجماع.
- يؤكد بنك الاحتياطي الأسترالي أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، لكنه يرغب في تقييم تأثير إجراءات التشديد السابقة وآثار الاضطرابات في سوق النفط. وكان رد الفعل على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي ضئيلاً، مما يجعل القرار محايدًا إلى حد كبير بالنسبة للسوق.
- كما حذر البنك المركزي الأسترالي من أن اضطرابات إمدادات النفط العالمية ستستغرق وقتًا لحلها. ومن المتوقع أن تنعكس أسعار الوقود المرتفعة تدريجيًا على أسعار السلع والخدمات الأخرى.
- في الوقت نفسه، خُففت حدة بعض التصريحات المتشددة الواردة في بيان مايو. يشير هذا إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيبقى على الأرجح في موقف الترقب والانتظار ما لم يتسارع التضخم بشكل ملحوظ مرة أخرى.
السلع: غولدمان ساكس تخفض توقعاتها لأسعار خام برنت
- خفضت غولدمان ساكس توقعاتها لأسعار خام برنت للربع الرابع من عام 2026 إلى 80 دولارًا للبرميل من 90 دولارًا، كما خفضت متوسط توقعاتها لعام 2027 إلى 75 دولارًا للبرميل.
- يعكس هذا التعديل توقعات بأن صادرات النفط من الخليج العربي ستعود إلى وضعها الطبيعي بحلول نهاية يوليو، أي قبل شهر مما كان متوقعًا سابقًا. ويُعد هذا ثاني خفض لتوقعات البنك خلال أسبوع، ويعزز الرأي القائل بأن علاوة المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط تتلاشى تدريجيًا.
- مع ذلك، حتى في حال التوصل إلى اتفاق جديد بشأن مضيق هرمز، قد تبقى أسعار النفط مرتفعة لفترة طويلة. ربما انخفضت المخزونات العالمية بمقدار مليار إلى مليار ونصف المليار برميل، بينما لا تزال تكاليف تأمين الشحن البحري أعلى بكثير من مستوياتها الطبيعية.
الاقتصاد: الصين تُظهر مرونة في الصناعة مع ضعف في الطلب المحلي
- ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 4.5% على أساس سنوي في مايو، متجاوزًا توقعات السوق. في الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% على أساس سنوي، مسجلةً أول انخفاض سنوي منذ بدء الجائحة.
- كما تراجعت بيانات الاستثمار في الأصول الثابتة بشكل ملحوظ. تشير الأرقام إلى أن القطاعات المرتبطة بالتصدير والصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تتمتع بالمرونة، بينما يستمر الطلب المحلي في التراجع.
- انخفضت أسعار المنازل الجديدة في الصين بوتيرة أسرع قليلًا في مايو مقارنةً بالشهر السابق. تُظهر المدن الكبرى بوادر استقرار مبكرة، لكن قطاع العقارات بشكل عام لا يزال هشًا.
المعادن النفيسة: باركليز تُبقي على توقعاتها الإيجابية للذهب
- يرى بنك باركليز أن التصحيح الأخير في أسعار الذهب بنسبة 20-25% هو مجرد إعادة ضبط للمراكز وليس تغييرًا في الاتجاه طويل الأجل. أبقى البنك على توقعاته لسعر الذهب لعام 2026 عند 4791 دولارًا للأونصة، وتوقعاته لعام 2027 عند 4900 دولار للأونصة.
- بحسب محللي باركليز، لا يزال الذهب مدعوماً بمخاطر التضخم، وعدم الاستقرار السياسي، والتنويع المستمر للاحتياطيات من قبل البنوك المركزية. وقد يُسهم ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات في أعقاب تخفيف حدة التوترات المحيطة بإيران في توفير دعم إضافي لأسعار الذهب.
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