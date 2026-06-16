زخم الأسهم يتصاعد.. وأبوظبي ودبي لأعلى مستوى في 3 أشهر

شهدت أسهم الإمارات انطلاقة قوية مع افتتاح جلسة الثلاثاء، مدعومة بموجة تفاؤل واسعة بين المستثمرين، وسط تدفقات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية، لتسجل المؤشرات مكاسب لافتة منذ الدقائق الأولى، مستفيدة من الأجواء الإيجابية التي أعقبت الاتفاق الأمريكي الإيراني.

حيث قفز مؤشر سوق دبي 2.37% إلى 6095 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي 2% إلى 10000 نقطة، عند أعلى مستوياتهما منذ 5 مارس/آذار الماضي.

في دبي ارتفعت أسهم إعمار العقارية 4.78% إلى 12.26 درهم والإمارات دبي الوطني 3.8% إلى 29.8 درهم وإعمار للتطوير 4.5% إلى 14.78 درهم والعربية للطيران 3.3% إلى 5.31 درهم وطلبات 1.5% إلى 1.33 درهم ودبي الإسلامي 1.8% إلى 7.95 درهم.

على صعيد سوق العاصمة، ارتفعت أسهم الدار العقارية 3.23% إلى 7.99 درهم وأبوظبي الإسلامي 3.72% إلى 21.7 درهم وأبوظبي التجاري 3% إلى 14.42 درهم وأبوظبي الأول 3.67% إلى 18.1 درهم وأدنوك للحفر 2.13% إلى 6.22 درهم وأدنوك للغاز 1.72% إلى 3.54 درهم.