4.4 مليار درهم سيولة تحلق بأسهم الإمارات عند مستويات مطلع مارس

سجلت أسهم الإمارات ، أداءً إيجابياً في أول جلسة عقب الإعلان عن اتفاق سلام في الشرق الأوسط، حيث تمكن مؤشرا سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي من استعادة مستويات مطلع مارس/آذار الماضي.

جاء هذا الارتفاع مدعوماً بعمليات شراء نشطة شملت أسهماً في قطاعات العقار والبنوك والطاقة والمرافق، وسط تحسن ملحوظ في معنويات المستثمرين.

من جانبه ارتفع مؤشر سوق دبي 1.70% إلى مستوى 6054.98 نقطة، فيما قفز مؤشر سوق أبوظبي 1.6% إلى 9963.26 نقطة.

في حين استقطبت الأسهم سيولة قدرها 4.4 مليار درهم منها 2.56 مليار درهم في سوق أبوظبي، و 1.83 مليار درهم في سوق دبي.

أما في سوق العاصمة ارتفعت أسهم الدار العقارية 4.78% إلى 8.11 درهم وأبوظبي الإسلامي 1.3% إلى 21.2 درهم وأبوظبي التجاري 6.14% إلى 14.86 درهم وأبوظبي الأول 0.7% إلى 17.58 درهم.

وفي دبي، ارتفعت أسهم إعمار العقارية 5.13% إلى 12.3 درهم والإمارات دبي الوطني 4.4% إلى 29.96 درهم وإعمار للتطوير 3.96% إلى 14.7 درهم والعربية للطيران 4.86% إلى 5.39 درهم.