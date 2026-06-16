ملخص اليوم - النفط يكاد يمحو مكاسب الحرب مع تراجع وول ستريت قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي (16.06.2026)

🛢️ السلع الأساسية
- تشهد أسعار النفط أطول سلسلة خسائر لها هذا العام، مما أدى إلى انخفاضها إلى مستويات متدنية للغاية، ومحو معظم المكاسب التي حققتها خلال فترة النزاع.
- يشهد السوق تراجعًا حادًا في تقييمات كل من المؤشرين الرئيسيين للنفط - فقد انخفض سعر خام برنت بأكثر من 5%، متراجعًا إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 75 دولارًا للبرميل.
- تشير التقارير الأخيرة إلى أن الولايات المتحدة ترفع تدريجيًا حصارها البحري، وتستعد للسماح لإيران بالعودة الفورية إلى سوق النفط، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر قبل جولة أخرى من المفاوضات.
- من المقرر توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل في جنيف، إلا أن تفاصيل النص الكامل لمذكرة التفاهم لا تزال غير متاحة.
- خفضت مؤسسات وول ستريت توقعاتها بشكل كبير. فقد خفضت مورغان ستانلي وغولدمان ساكس توقعاتهما للأسعار بشكل ملحوظ خلال الأرباع القادمة.
- قد يعود المعروض أسرع من المتوقع، إذ تتوقع غولدمان ساكس أن تعود صادرات الخليج العربي إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليو.
- يُخفف هذا الوضع من قلق محافظي البنوك المركزية، حيث يُقلل انخفاض أسعار السلع الأساسية إلى مستويات أوائل مارس بشكل ملحوظ من الضغوط التضخمية العالمية.
- يواصل الذهب انتعاشه، مرتفعًا بنسبة 0.6% ليصل إلى 4360 دولارًا للأونصة. وتُعزى مكاسب المعادن النفيسة إلى انخفاض توقعات التضخم.
📈 الأسهم والشركات
- بعد ارتفاع دام ثلاثة أيام، فقدت مؤشرات الأسهم الأمريكية زخمها بوضوح، وباتت في حالة تذبذب. تشهد العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك تصحيحًا حادًا، حيث خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 0.2%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 100 بأكثر من 1%.
- تشهد شركة سبيس إكس ارتفاعًا هائلًا في قيمتها السوقية. ارتفع سهم الشركة بنسبة 11% إضافية عند افتتاح التداول، وبالنظر إلى الصورة الأوسع، فقد حققت الشركة نموًا تجاوز 50% منذ طرحها للاكتتاب العام.
- تواصل شركة إيلون ماسك ارتفاع قيمتها السوقية، متجاوزةً أمازون اليوم، بل وتجاوزت مايكروسوفت لفترة وجيزة، حيث بلغت القيمة السوقية لشركة سبيس إكس 2.8 تريليون دولار أمريكي.
- ترسخ الشركة مكانتها كخامس أكبر قوة في وول ستريت. وقد غذّت أخبار إتمام صفقة الاستحواذ على شركة كورسور مقابل 60 مليار دولار أمريكي أسهمها اليوم. نظريًا، تُقيّم هذه الصفقة كورسور بنسبة سعر إلى مبيعات تبلغ 15.
🏛️ السياسة النقدية والبنوك المركزية
- شهدت آسيا اليوم خطوة تاريخية ومتشددة للغاية. فقد رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 1%.
- يمثل هذا القرار عودة غير مسبوقة إلى الماضي، حيث يُمثل أعلى مستوى لسعر الفائدة في اليابان منذ التسعينيات.
- كان رد فعل السوق الفوري على قرار بنك اليابان متقلبًا. فقد الين الياباني مكاسبه السابقة بالكامل، بينما انخفضت أسعار سندات الحكومات المحلية. ويقترب زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من مستوى 160.5 مجددًا، وهو مستوى سبق أن استدعى تدخلات في سوق العملات.
- اتخذ بنك الاحتياطي الأسترالي نهجًا مختلفًا تمامًا، حيث أبقى أسعار الفائدة ثابتة لأول مرة هذا العام. ويشهد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي ارتفاعًا اليوم.
- ولا يزال الضغط المتشدد ملموسًا في أوروبا، حيث يضع المستثمرون في اعتبارهم تحرك البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، والذي رفعت خلاله كريستين لاغارد أسعار الفائدة وحذرت من أن "التضخم الناجم عن الحرب" يمتد إلى الاقتصاد ككل. وارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق 1.16 اليوم، على الرغم من أن هذا الارتفاع مدفوع بشكل أساسي بضعف الدولار بشكل عام (باستثناء الين).
- وتترقب الأسواق المالية العالمية بحذر "الهدوء الذي يسبق العاصفة" قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.
- سيشهد الحدث الظهور الأول المرتقب لرئيس البنك المركزي الجديد، إيذانًا بأول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي برئاسة كيفن وارش.
- وبينما يتوقع إجماع السوق بقاء أسعار الفائدة دون تغيير، سينصب التركيز الأساسي على المؤتمر الصحفي الأول لوارش وتصريحاته الرسمية بشأن التوقعات المستقبلية للتضخم.
- يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد معضلة اقتصادية كلية كبرى. إذ سيتعين على وارش الموازنة بين ضغوط الأسعار المستمرة على المدى القريب واحتمالية انخفاضها السريع بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.
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