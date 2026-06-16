ملخص اليوم - النفط يكاد يمحو مكاسب الحرب مع تراجع وول ستريت قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي (16.06.2026)

🛢️ السلع الأساسية

تشهد أسعار النفط أطول سلسلة خسائر لها هذا العام، مما أدى إلى انخفاضها إلى مستويات متدنية للغاية، ومحو معظم المكاسب التي حققتها خلال فترة النزاع.

يشهد السوق تراجعًا حادًا في تقييمات كل من المؤشرين الرئيسيين للنفط - فقد انخفض سعر خام برنت بأكثر من 5%، متراجعًا إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 75 دولارًا للبرميل.

تشير التقارير الأخيرة إلى أن الولايات المتحدة ترفع تدريجيًا حصارها البحري، وتستعد للسماح لإيران بالعودة الفورية إلى سوق النفط، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر قبل جولة أخرى من المفاوضات.

من المقرر توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل في جنيف، إلا أن تفاصيل النص الكامل لمذكرة التفاهم لا تزال غير متاحة.

خفضت مؤسسات وول ستريت توقعاتها بشكل كبير. فقد خفضت مورغان ستانلي وغولدمان ساكس توقعاتهما للأسعار بشكل ملحوظ خلال الأرباع القادمة.

قد يعود المعروض أسرع من المتوقع، إذ تتوقع غولدمان ساكس أن تعود صادرات الخليج العربي إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليو.

يُخفف هذا الوضع من قلق محافظي البنوك المركزية، حيث يُقلل انخفاض أسعار السلع الأساسية إلى مستويات أوائل مارس بشكل ملحوظ من الضغوط التضخمية العالمية.