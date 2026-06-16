ماذا يعني رفع بنك اليابان لسعر الفائدة بالنسبة للين؟

رفع بنك اليابان اليوم أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عامًا. ويعني هذا الرفع، البالغ 25 نقطة أساس، أن سعر الفائدة المرجعي قد ارتفع إلى 1%. كان هذا القرار متوقعًا على نطاق واسع، لذا ركز المستثمرون على المعلومات المتعلقة بالتشديد الكمي والمؤتمر الصحفي الذي اختتم الاجتماع. ونظرًا لدخول المحافظ أويدا المستشفى، تولى نائب المحافظ أوتشيدا، المعروف بأسلوبه المباشر في الحديث، المنصة اليوم.

الشكل 1: أسعار الفائدة وعوائد السندات في اليابان (1994-2026)

المصدر: أبحاث XTB، 16 يونيو 2026

سلط أوتشيدا الضوء على مخاطر التضخم، مصرحًا صراحةً بأنه نظرًا لارتفاع توقعات التضخم، ثمة خطر من تجاوز المؤشر الأساسي هدف البنك مجددًا. كما أعلن أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة. مع ذلك، لم يكن هذا كافيًا لإرضاء المستثمرين الذين كانوا ينتظرون إشارات واضحة تدل على رفع آخر لأسعار الفائدة في وقت مبكر من الربع الثالث.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن القرار لم يكن بالإجماع، مع العلم أن العضو الوحيد الذي صوّت ضد رفع سعر الفائدة - تويتشيرو أسادا - عُيّن في اللجنة من قبل رئيس الوزراء تاكايتشي، المؤيد بشدة للسياسة النقدية التيسيرية.

كما وردتنا معلومات حول وقف خفض مشتريات السندات الحكومية المحلية عند مستوى تريليوني ين شهريًا، أي ما يعادل 12.5 مليار دولار تقريبًا. مع ذلك، سيتم ذلك بتأجيل، إذ من المقرر انتهاء البرنامج في أبريل 2027. ويمثل هذا تنازلًا في السياسة النقدية مقارنةً بالإجراءات الأخرى التي اتخذها البنك.

يمكن اعتبار حزمة الإجراءات التي قدمها بنك اليابان متوازنة نسبيًا، وإن كانت على الأرجح غير كافية لمنع المزيد من انخفاض قيمة الين. يعاود سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني الارتفاع، مقتربًا من ذروته المسجلة في يوليو 2024 (161.95). وإذا تمكن من تجاوز هذه الذروة، فسيصل إلى مستويات لم يشهدها منذ أكثر من 40 عامًا. ومن المتوقع أن يحاول بنك اليابان التصدي لهذا الارتفاع، على الرغم من أن محاولاته السابقة للتدخل لم تكن ناجحة تمامًا.



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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB