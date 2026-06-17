التقويم الاقتصادي: قرار الاحتياطي الفيدرالي بقيادة كيفن وارش يتصدر المشهد

هيمنت الترقبات على جلسة التداول في الأسواق المالية يوم الأربعاء، قبيل بيان السياسة النقدية المسائي الصادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ويركز المستثمرون بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لرئيسه الجديد، كيفن وارش، واللذان من المتوقع أن يحددا اتجاه الدولار الأمريكي ومؤشرات الأسهم العالمية. ويبقى الوضع الجيوسياسي مستقراً في ظل انعقاد قمة مجموعة السبع. وبالإضافة إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تتابع الأسواق سلسلة من قراءات التضخم الحاسمة من أوروبا (المملكة المتحدة ومنطقة اليورو) إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة الرئيسية من الولايات المتحدة، مما أدى إلى تقلبات مرتفعة في أسعار صرف الجنيه الإسترليني واليورو، فضلاً عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
أهم البيانات الصادرة خلال الجلسة الآسيوية:
- أبقى البنك المركزي التشيلي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 4.50%.
- وأظهرت بيانات من نيوزيلندا عجزاً في الحساب الجاري للربع الأول أقل من المتوقع، حيث بلغ -1.01 مليار دولار نيوزيلندي.
- تباينت المؤشرات الواردة من اليابان، حيث جاء ميزان التجارة لشهر مايو دون التوقعات عند -378.7 مليار ين ياباني، على الرغم من تسارع نمو الصادرات إلى 17% على أساس سنوي، وانتعاش طلبات الآلات بقوة في أبريل بنسبة 8.7% على أساس شهري.
الجدول الزمني للاقتصاد الكلي
- 08:00 معدل التضخم الشهري في المملكة المتحدة (مؤشر أسعار المستهلك). التوقعات: 0.4%. القراءة السابقة: 0.7%.
- 08:00 معدل التضخم الأساسي في المملكة المتحدة (مؤشر أسعار المستهلك). التوقعات: 0.4%. القراءة السابقة: 0.7%.
- 08:00 معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة (مؤشر أسعار المستهلك). التوقعات: 3%. القراءة السابقة: 2.8%.
- 08:00 معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة (مؤشر أسعار المستهلك). التوقعات: 2.7%. القراءة السابقة: 2.5%.
- 08:00 معدل التضخم الشهري في المملكة المتحدة (مؤشر أسعار المنتجين). التوقعات: 0.5%. القراءة السابقة: 1.5%.
- 08:30 الأجور في المجر (السنة). التوقعات: لا توجد بيانات. القراءة السابقة: 9.2%.
- ٩:٠٠ سويسرا: التوقعات الاقتصادية الصادرة عن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO). التوقعات: لا توجد بيانات. القراءة السابقة: لا توجد بيانات.
- ٩:٠٠ سلوفاكيا: معدل التضخم السنوي وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك المنسق. التوقعات: ٤.١٪. القراءة السابقة: ٤٪.
- ٩:٣٠ السويد: قرار سعر الفائدة. التوقعات: ١.٧٥٪. القراءة السابقة: ١.٧٥٪.
- ١١:٠٠ منطقة اليورو: معدل التضخم الشهري النهائي وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك المنسق. التوقعات: ١.٠٪. القراءة السابقة: ٠.١٪.
- ١١:٠٠ منطقة اليورو: معدل التضخم السنوي النهائي وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك المنسق. التوقعات: ٣.٠٪. القراءة السابقة: ٣.٢٪.
- ١٣:٠٠ الولايات المتحدة الأمريكية: طلبات قروض الرهن العقاري. التوقعات: لا توجد بيانات. القراءة السابقة: ١٠.٨٪.
- ١٤:٣٠ الولايات المتحدة الأمريكية: مبيعات التجزئة الشهرية. التوقعات: 0.5%. القراءة السابقة: 0.5%.
- 14:30 مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة (باستثناء السيارات) - مقارنة شهرية. التوقعات: 0.7%. القراءة السابقة: 0.5%.
- 2:30 مساءً مؤشر أسعار المساكن الجديدة في كندا - مقارنة شهرية. التوقعات: -0.4%. القراءة السابقة: -0.1%.
- 4:00 مساءً مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة - مقارنة شهرية. التوقعات: 1.4%. القراءة السابقة: 0.9%.
- 4:00 مساءً مخزونات الشركات في الولايات المتحدة - مقارنة شهرية. التوقعات: 0.9%. القراءة السابقة: 0.5%.
- 4:30 مساءً التغير الأسبوعي في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة. التوقعات: -7.23 مليون برميل. القراءة السابقة: -4.5 مليون برميل.
- 8:00 مساءً قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن سعر الفائدة في الولايات المتحدة. التوقعات: 3.50-3.75%. القراءة السابقة: 3.50-3.75%.
- 8:00 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة: توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الاقتصادية. التوقعات: لا توجد بيانات. القراءة السابقة: لا توجد بيانات.
- 8:30 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة: المؤتمر الصحفي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. التوقعات: لا توجد بيانات. القراءة السابقة: لا توجد بيانات.
جدول أرباح الشركات
- شركة جابيل قبل الجلسة
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة:
EUR/USD: سيتأثر هذا الزوج بتقلبات حادة نتيجةً لبيانات التضخم النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين من منطقة اليورو، وبيان الاحتياطي الفيدرالي المسائي، بالإضافة إلى تحليل كيفن وارش.
GBP/USD: ستحدد بيانات التضخم الصباحية لقطاعي المستهلكين والمنتجين في المملكة المتحدة الاتجاه قصير الأجل للجنيه الإسترليني قبل قرارات السوق الأمريكية المسائية.
الذهب (XAU/USD) - لا يزال المعدن الثمين شديد الحساسية للتحولات المتشددة أو المتساهلة في التوقعات الاقتصادية الجديدة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (مخطط النقاط) والتغيرات في عوائد الديون الأمريكية.
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