48 % قفزة أرباح «ألفا ظبي» النصفية إلى 9.8 ﻣﻠﯾﺎر درھم

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، حيث حققت المجموعة أداء قوياً اتسم بالمرونة، مدعوماً بالتزامها بنهج منضبط في توظيف رأس المال، وترسيخ الثقة، والاستثمار الاستراتيجي في القطاعات الحيوية التي تواكب متطلبات المستقبل.

الجدير بالذكر أنه ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ ألفا ظبي القابضة 48% ﻟﯾﺻل إﻟﻰ 9.8 ﻣﻠﯾﺎر درھم خلال النصف الأول من 2026 ﻣﻊ ﺗوﺳﻊ ھواﻣش اﻟرﺑﺢ 8%، ﻓﯾﻣﺎ ارﺗﻔﻌت اﻷرﺑﺎح ﻗﺑل اﻟﻔواﺋد واﻟﺿراﺋب والإهلاك والاستهلاك اﻟﻣُﻌﻠﻧﺔ 38% إﻟﻰ 13 ﻣﻠﯾﺎر درھم، وواصلت ألفا ظبي تعزيز محفظتها الاستثمارية المتنوعة وتنافسيتها العالمية، ما انعكس على إيرادات المجموعة التي بلغت 37.6 مليار درهم، بنمو 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما حافظت المجموعة على قاعدة مالية قوية تمكنها من التعامل بكفاءة مع المتغيرات في الأسواق، ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

يشار أنه ارتفع إجمالي الأصول إلى 230 مليار درهم، بنمو 7.48% مقارنة بـ 214 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 110 مليارات درهم، بنمو 5.77% مقارنة بـ 104 مليارات درهم في 31 ديسمبر العام الماضي كما سجلت مكاسب القيمة العادلة من الاستثمارات 3.7 مليار درهم، مدفوعة بالاستثمارات في مجموعات متميزة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، من بينها «سبيس إكس» و«سير ببراس» و «أنثروبيك»، وذلك من خلال الشراكة المحدودة مع ألفا ويف فنتشرز 2، باستثمار بلغ 14.3 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام.

يعكس أداء النصف الأول من عام 2026 قوة الميزانية العمومية وتنوع الاستراتيجية الاستثمارية لألفا ظبي القابضة"، ما يمنحها زخماً قوياً مع دخول النصف الثاني من العام.

من جانبه قال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة ألفا ظبي القابضة: "كان تركيز ألفا ظبي القابضة خلال النصف الأول 2026 موجهاً نحو تنفيذ استراتيجيتها التنموية الطموحة بما يعزز الثقة التي يوليها لنا شركاؤنا ومساهمونا. ويجسد هذا الأداء نهجنا المنضبط في الاستثمار، مستفيدين من البيئة الاقتصادية المستقرة التي تتمتع بها دولة الإمارات.

هذا وقال حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ألفا ظبي القابضة«:»تعكس نتائجنا النصفية قوة محفظتنا الاستثمارية، والأثر الإيجابي لاستثماراتنا في مجالات الذكاء الاصطناعي وعدد من أبرز الشركات العالمية التي تقود التحولات المستقبلية، مثل «سبيس إكس».