أرباح مساكن دبي ريت ترتفع 15% إلى 716.5 مليون درهم في النصف الأول 2026

مساكن دبي ريت يواصل تحقيق نمو قوي في سوق العقارات بدبي مع ارتفاع الإيرادات والإشغال وتوزيعات أرباح قياسية للمستثمرين

أعلن مساكن دبي ريت عن نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2026، مؤكداً استمرار الأداء الإيجابي في قطاع الاستثمار العقاري في دبي بدعم من ارتفاع الطلب على العقارات السكنية، ونمو الإيرادات الإيجارية، وارتفاع معدلات الإشغال عبر محفظته العقارية.

وحقق الصندوق صافي أرباح قبل تغيرات القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بقيمة 716.5 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 15% مقارنة بـ622.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.

مساكن دبي ريت يعلن توزيعات أرباح بقيمة 573.2 مليون درهم

وافق مجلس إدارة مساكن دبي ريت على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 573.2 مليون درهم، بما يعادل 4.4 فلس لكل وحدة، وهو ما يمثل نحو 80% من صافي الأرباح قبل تغيرات القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية.

وتعكس هذه التوزيعات قوة أداء الصندوق وجاذبية الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري في الإمارات، حيث بلغ العائد السنوي على التوزيعات نحو 8% مقارنة بسعر الطرح الأولي، و7.1% وفق سعر الإغلاق في 30 يونيو 2026.

نمو إيرادات مساكن دبي ريت بدعم من ارتفاع الإيجارات

سجلت إيرادات الصندوق نمواً سنوياً بنسبة 8.1% لتصل إلى 1.036 مليار درهم خلال النصف الأول 2026، مقارنة بـ957.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع مستويات الإيجارات وتحسن الأداء التشغيلي لمختلف أصول المحفظة العقارية، حيث ارتفع متوسط الإيرادات لكل قدم مربعة قابلة للتأجير بنسبة 7.5% ليصل إلى 59.7 درهماً.

كما ارتفع متوسط الإيرادات لكل وحدة مؤجرة إلى 56,638 درهماً مقارنة بـ52,594 درهماً خلال النصف الأول من 2025، مما يعكس قوة الطلب على المجمعات السكنية عالية الجودة في دبي.

ارتفاع معدلات الإشغال واستقرار أداء المحفظة العقارية

واصلت محفظة مساكن دبي ريت العقارية تسجيل مستويات إشغال مرتفعة، حيث بلغ متوسط الإشغال 98.6% خلال النصف الأول 2026 مقارنة بـ98.1% في الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفع معدل الاحتفاظ بالمستأجرين إلى 94.1%، ما يعكس استقرار الطلب على الوحدات السكنية التي يديرها الصندوق.

وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 14.6% لتصل إلى 822.6 مليون درهم، بينما توسع هامش الأرباح إلى 79.4% مقارنة بـ74.9% سابقاً، مدعوماً بكفاءة إدارة التكاليف وتحسن الدخل الإيجاري.

أصول مساكن دبي ريت تتجاوز 25 مليار درهم

شهدت أصول الصندوق نمواً ملحوظاً خلال الفترة، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول بنسبة 6.9% لتصل إلى 25.2 مليار درهم حتى 30 يونيو 2026.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة إضافة 56 فيلا ضمن مشروع غاردن فيو فيلاز والاستحواذ على 220 وحدة سكنية في مجمع قرية جبل علي.

كما ارتفع صافي قيمة الأصول إلى 22.6 مليار درهم، بينما ارتفعت قيمة صافي الأصول لكل وحدة إلى 1.74 درهم مقارنة بـ1.70 درهم في نهاية عام 2025.

مساكن دبي ريت يعزز مكانته في سوق العقارات الإماراتي

حافظ الصندوق على مستوى منخفض لنسبة صافي التمويل إلى القيمة عند 6.8%، ما يعزز قوة المركز المالي ويوفر مرونة لدعم فرص النمو المستقبلية.

وقال أحمد السويدي، المدير العام لشركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، إن النتائج تعكس قوة المحفظة العقارية وعمق الطلب على المجمعات السكنية، مؤكداً استمرار تنفيذ استراتيجية النمو والاستثمار طويل الأجل.

تؤكد نتائج مساكن دبي ريت للنصف الأول 2026 استمرار قوة سوق العقارات في دبي، مع نمو الأرباح والإيرادات وارتفاع الإشغال، مما يعزز مكانة الصندوق كأحد أبرز أدوات الاستثمار العقاري المدرة للدخل في الإمارات.