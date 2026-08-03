مخطط اليوم: انخفاض الين من أعلى مستوياته في 40 عامًا - ما التالي؟ (03.08.2026)

بعد بلوغ USDJPY أعلى مستوى له منذ عام 1986 (163.99)، شهد انخفاضًا حادًا. وقد كان هذا الانخفاض مدفوعًا بأول تدخل منسق بين الولايات المتحدة واليابان منذ عام 2011، حين تراجع الين عقب زلزال مدمر.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن الجانبين على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتحقيق استقرار سعر الصرف.

تدخل تاريخي

ووفقًا لبيانات بنك اليابان، ربما بلغ حجم التدخل الياباني 59 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق بالنظر إلى حجم التدخل في يوم واحد.

ورغم عدم إمكانية تقدير حجم التدخل الأمريكي بدقة باستخدام البيانات الرسمية، تشير العديد من الدلائل إلى أنه تراوح بين 5 و10 مليارات دولار. وهذا ما تشير إليه، على الأقل، مذكرة تركها سكوت بيسنت خلال اجتماع في ولاية ماريلاند.

المصدر: Reuters

أكد الرئيس ترامب التدخل الأمريكي خلال عطلة نهاية الأسبوع قائلاً: "لقد كانت اليابان كريمة معنا للغاية، باستثناء الهجوم على بيرل هاربر بالطبع. (...) يعاني الين من ضعف، وكانوا بحاجة إلى بعض المساعدة. ونحن على استعداد دائم لمساعدة اليابان."

واليوم، نشر الوزير كاتاياما رسالة رسمية تؤكد التدخل.

هل يعود اتفاق مار-أ-لاغو؟

بفضل التعاون الأمريكي في التدخل الأخير الذي يهدف إلى تعزيز الين، تعود قضية سياسة البيت الأبيض الأوسع نطاقًا إلى الواجهة. ويبدو أن العودة إلى إجراءات تهدف إلى إضعاف العملة الأمريكية، والتي من شأنها دعم الصادرات المحلية، أمرٌ وارد. في مطلع عام 2025، أُطلق على هذه الإجراءات اسم "اتفاق مار-أ-لاغو"، وهي محاولة حديثة لتكرار مبادئ اتفاق بلازا لعام 1985.

ما الذي يقف وراء ضعف الين سابقًا؟

كان العامل الرئيسي في ذلك هو عودة تجارة الفائدة، أي التداول على فروق أسعار الفائدة.

كيف يتم ذلك؟ تعتمد هذه الاستراتيجية على اقتراض عملة (الين الياباني في هذه الحالة) بأسعار فائدة شبه معدومة، ثم استبدالها فورًا بعملة أخرى (كالدولار الأمريكي مثلاً) للاستثمار في سوق يوفر عوائد أعلى.

على الرغم من أن بنك اليابان قد تراجع عن سياسته النقدية المتساهلة للغاية، ورفع أسعار الفائدة خمس مرات في الأشهر الأخيرة، ليصل سعر الفائدة المرجعي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عشرين عامًا (1%)، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من المستويات المسجلة في الولايات المتحدة (3.75%) والعديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، مثل أستراليا (4.35%)، والنرويج (4.25%)، والمملكة المتحدة (3.75%)، ومنطقة اليورو (2.4% - سعر فائدة الودائع).

يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير.

تماشيًا مع توقعات السوق، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير ليلة الخميس إلى الجمعة. ولا يزال سعر الفائدة الرئيسي عند 1%. وقد اتُخذ القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد. وكان هاجيمي تاكاتا، أحد المحافظين المتشددين، قد صوّت لصالح رفع سعر الفائدة.

نتيجةً لمبادرات الحكومة الرامية إلى دعم الأسر فيما يتعلق بأسعار الطاقة، خفّض بنك اليابان توقعاته للتضخم للسنة المالية 2026 من 2.8% إلى 2.5%. وفي الوقت نفسه، رُفعت توقعات التضخم لعام 2027 من 2.3% إلى 2.4%.

واعتُبر الاجتماع بمثابة وقفة لتقييم أثر التشديد النقدي الأخير. واقترح ناوكي تامورا، عضو مجلس الإدارة، إمكانية رفع أسعار الفائدة على فترات متباعدة بضعة أشهر بمقدار 25 نقطة أساس حتى تصل إلى مستوى 2% تقريبًا. ويتوافق هذا إلى حد كبير مع تقييمات السوق. ويمكن تشبيه احتمال رفع سعر الفائدة في سبتمبر، وفقًا لتوقعات السوق، برمي عملة معدنية. أما أي ارتفاع قبل نهاية العام فهو مُسعّر بالكامل. ومن المحتمل أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرتين خلال الفترة المذكورة.

ما هو وضع التضخم؟

أظهر التقرير الفصلي الصادر في يوليو أن الأسر تتوقع نمو الأسعار بمعدل 10.8% خلال السنوات الخمس المقبلة. لم يسبق أن أظهر المسح مثل هذه القيم المرتفعة (مع العلم أنه يُجرى منذ 20 عامًا فقط).

على الرغم من أن هذا الرقم مُبالغ فيه بسبب منهجية المسح - حيث يُعرض متوسط ​​يتأثر بتوقعات غير منطقية من بعض أفراد المجتمع - إلا أنه لا يُمكن التقليل من شأن القلق بشأن تزايد ضغوط الأسعار. كما أن الوسيط (5%) يشهد نموًا سريعًا، ما قد يجعله مؤشرًا أكثر موثوقية في هذا الصدد.

ارتفع التضخم في الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 0.4%، 0.1%، 0.4%، و0.3% على التوالي شهريًا - وعند حسابه سنويًا، تشير هذه البيانات إلى ارتفاع في الأسعار يتراوح بين 4 و5%. بعد استبعاد أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبًا، يبدو الوضع أفضل، لكن لا يزال هناك الكثير مما يُشير إلى ارتفاع ملحوظ في المؤشر عن المستويات الحالية (1.6%). قد تشمل العوامل المهمة، من بين أمور أخرى، الزيادة الديناميكية نسبياً في الأجور (3.2% في مايو).

الاعتماد على واردات الطاقة

لا يقتصر ضعف الين على مجرد المضاربة على أسعار الفائدة. بل يلعب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط دوراً بالغ الأهمية، إذ رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، عندما شنت روسيا هجوماً واسع النطاق على أوكرانيا.

يأتي ما يقرب من 90% من الطلب الياباني على الطاقة من الواردات، وفي الظروف العادية، تُعد دول الشرق الأوسط مورديها الرئيسيين.

الشكل 1: الميزان التجاري لقطاع الطاقة في اليابان (1998-2026)

المصدر: وكالة الطاقة الدولية، 03/08/2026

قد يؤدي استمرار عدم خفض التصعيد في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة ملحوظة في الضغوط التضخمية، فضلاً عن مشاكل في ضمان استمرارية إمدادات موارد الطاقة الرئيسية.

الشكل 2: هيكل واردات اليابان من النفط الخام (2024)

المصدر: OEC، 03/08/2026

التحليل الفني

الشكل 3: USDJPY [يومي] (20/01/2026 - 03/08/2026)

المصدر: xStation، 03/08/2026

بعد بلوغ السوق ذروة محلية قرب مستوى 164، شهد انهيارًا حادًا. اخترق السعر مستويات الدعم الهيكلية الرئيسية بقوة، ويستقر حاليًا في نطاق 157. تجدر الإشارة إلى تشكّل ذيل سفلي طويل على إحدى الشموع الأخيرة، ما يشير إلى أول محاولة جادة للدفاع ورد فعل من جانب الطلب.

انخفض السعر بشكل حاد مخترقًا نطاق المتوسطات المتحركة (EMA 50، EMA 100، وEMA 200). لفترة طويلة، مثّلت هذه المتوسطات (الخطوط الأزرق والأحمر والأصفر) مستويات دعم ديناميكية في الاتجاه الصاعد. حاليًا، تم نقض هذا النمط. أقربها (الأزرق، حوالي 159.3) يشكّل الآن أول مستوى مقاومة ديناميكية بالغ الأهمية في حال حدوث ارتداد محتمل.

اختبر الذيل السفلي الطويل للشمعة الهابطة مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6. حاليًا، ارتد السعر ويحاول الصمود فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8.

يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 21.3، وهو مستوى بيع مفرط (أقل من 30). على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية قد يبقى في هذا المستوى لفترة طويلة خلال الاتجاهات الهبوطية القوية، إلا أن هذه القيمة المنخفضة تُعدّ إشارة تحذيرية قوية لاحتمال حدوث تصحيح صعودي، أو على الأقل انتقال إلى مرحلة تماسك لتهدئة المؤشر.

يؤكد مؤشر الماكد (MACD) الاتجاه الهبوطي القوي، حيث تقاطعت الخطوط نزولًا وتتحرك بعيدًا عن مستوى الصفر، ويتزايد الرسم البياني في المنطقة السالبة. لا توجد أي تباينات في هذه المرحلة.