تدخل الإمارات عام 2026 بمرونة اقتصادية لافتة، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وتباطؤ التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل. ويستند هذا الأداء إلى اقتصاد أكثر تنوعاً، وتضخم منخفض، وفائض قوي في الحساب الجاري، إلى جانب بنية تحتية وتجارية تمنح الدولة قدرة أكبر على التعامل مع الصدمات الخارجية.

نمو مستقر واقتصاد متنوع

يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الإماراتي بنحو 3.1% خلال 2026، مع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى نحو 54.2 ألف دولار. ولا يعتمد النمو الإماراتي على النفط وحده، إذ أصبحت السياحة والعقارات والطيران والخدمات المالية والتجارة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصناعة محركات أساسية للنشاط الاقتصادي.

تضخم منخفض يدعم الاستقرار

في وقت يتوقع فيه ارتفاع التضخم العالمي إلى 4.7% خلال 2026، يُرجح أن يبلغ التضخم في الإمارات نحو 2.5% فقط. ويساعد هذا المستوى المنخفض على حماية القوة الشرائية، وتقليل ضغوط تكاليف الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين، كما يمنح الاقتصاد قدرة أفضل على امتصاص ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والشحن.

فائض قوي في الحساب الجاري

يمثل الوضع الخارجي أحد أبرز عناصر القوة الاقتصادية للدولة، إذ تشير التوقعات إلى تسجيل فائض في الحساب الجاري يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أو نحو 71 مليار دولار خلال 2026. ويوفر هذا الفائض هامش أمان مهماً في مواجهة تقلبات التجارة وأسعار الفائدة وأسواق المال العالمية.

بدائل استراتيجية لمخاطر هرمز

رغم أهمية مضيق هرمز وحساسية المنطقة للتوترات الجيوسياسية، تمتلك الإمارات بنية لوجستية متقدمة تشمل الموانئ ومرافق التخزين وشبكات النقل ومرافق الطاقة في الفجيرة، ما يساعد على تنويع مسارات التجارة والطاقة. وتتحول هذه القدرة إلى ميزة استراتيجية في عالم أصبحت فيه استمرارية سلاسل الإمداد عاملاً أساسياً في تنافسية الاقتصادات.

التجارة والاستثمار في قلب التحول

مع تباطؤ التجارة العالمية وارتفاع القيود التجارية، تسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها كحلقة وصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. كما تساهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في فتح أسواق جديدة وتنويع الشركاء التجاريين، بما يقلل مخاطر الاعتماد على مسار واحد.

الذكاء الاصطناعي فرصة للنمو

يشكل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة أحد أهم رهانات الإمارات المستقبلية. فالاستثمار في الحوسبة السحابية والبنية الرقمية والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة يمكن أن يرفع الإنتاجية ويحول الدولة من مركز للتجارة ورأس المال إلى مركز لإنتاج القيمة التقنية.

وفي المحصلة، لا تعني هذه المؤشرات أن الإمارات بعيدة عن تأثير الأزمات العالمية، لكنها تؤكد امتلاكها هوامش مالية وخارجية، واقتصاداً متنوعاً، وبنية تجارية متطورة، وقدرة قوية على جذب الاستثمارات. ولذلك تبدو الإمارات في 2026 أكثر استعداداً للتعامل مع عالم سريع التغير، مع فرصة لتحويل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية إلى محفزات جديدة للتنويع والنمو المستدام.