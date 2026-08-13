حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما ارتفع صافي أرباحها إلى 4.07 مليار درهم، مقارنة بـ3.71 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلة نمواً سنوياً قدره 10%.

1.98 مليار درهم أرباح الربع الثاني لشركة طاقة TAQA

واصلت «طاقة» تحقيق النمو خلال الربع الثاني من العام، حيث بلغ صافي الربح نحو 1.98 مليار درهم، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويعكس نمو الأرباح تحسن عدد من بنود الدخل، إلى جانب ارتفاع مساهمة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، ما ساعد على تعزيز النتائج الإجمالية للمجموعة.

تحسن هامش الدخل إلى 23.3 % لشركة طاقة TAQA

وأرجعت الشركة نمو أرباحها خلال النصف الأول من 2026 بشكل رئيسي إلى ارتفاع هامش الدخل إلى 23.3%، مقارنة بـ22% خلال النصف الأول من 2025.

وجاء التحسن نتيجة انخفاض التكاليف المباشرة بنسبة أكبر من انخفاض الإيرادات، الأمر الذي ساهم في دعم مستويات الربحية وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي خلال الفترة.

أرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

وساهمت نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بصورة واضحة في دعم أرباح «طاقة»، حيث سجلت الشركة أرباحاً بقيمة 508 ملايين درهم من حصتها في نتائج هذه الاستثمارات خلال النصف الأول من 2026.

ويأتي ذلك مقابل تسجيل خسائر بقيمة 89 مليون درهم من هذا البند خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يمثل تحسناً كبيراً في مساهمة الاستثمارات التابعة والزميلة في النتائج المالية.

ارتفاع إيرادات الفوائد والاستثمارات لشركة طاقة TAQA

كما استفادت النتائج المالية من نمو عدد من مصادر الدخل الأخرى، إذ ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 21% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وزادت كذلك الإيرادات الأخرى بنسبة 22%، في حين ارتفعت إيرادات توزيعات الأرباح من الاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة بنسبة 8% على أساس سنوي.

وتضاف هذه الزيادات إلى التحسن في هامش الدخل ومساهمة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، لتدعم نمو صافي أرباح «طاقة» خلال الأشهر الستة الأولى من العام.



أداء يعكس تحسن ربحية لشركة طاقة

وتشير نتائج أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" إلى تحسن واضح في مستويات الربحية خلال النصف الأول من 2026، رغم تراجع الإيرادات، مدفوعاً بشكل أساسي بتحسن هامش الدخل وانخفاض التكاليف المباشرة، إلى جانب الأداء الأقوى للاستثمارات والشركات الزميلة.

وبلغ نصيب السهم من أرباح النصف الأول نحو 0.04 درهم، مقارنة بالأداء المسجل خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج في وقت تواصل فيه «طاقة» تنويع أنشطتها في قطاعات الطاقة والكهرباء والغاز والنفط، مع استمرار التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز مساهمة استثماراتها في الأرباح.