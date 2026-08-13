  
١٦:٤٢ · ١٣ أغسطس ٢٠٢٦

عاجل: جولة أخرى من أرقام التضخم من الولايات المتحدة - ماذا كشفت؟

جاء معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو أقل من التوقعات، وإن لم يكن ذلك في جميع جوانبه.

  • انخفض المعدل الرئيسي إلى 4.7% على أساس سنوي، وهو أقل من متوسط ​​التوقعات (4.9%)، بينما بقي ثابتًا (0.0%) على أساس شهري.
  • وبلغ المعدل الأساسي 4.7%، وهو أعلى بقليل من متوسط ​​التوقعات (4.6%). وعلى أساس شهري، ارتفع بنسبة 0.4%.

تفاصيل البيانات:

  • السلع (-0.7% شهريًا): انخفضت أسعار السلع للشهر الثاني على التوالي، مدفوعةً بانخفاض تكاليف الطاقة بنسبة 3.1% وانخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9%.
  • يعود أكثر من نصف انخفاض أسعار السلع إلى انخفاض أسعار البنزين بنسبة 5.7%. كما شهدت أسعار وقود الديزل ووقود الطائرات والخضراوات الطازجة والمجففة انخفاضات ملحوظة.
  • وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار السلع ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%.
  • الخدمات (+0.2% شهريًا): واصلت الخدمات ارتفاعها، مدفوعةً بشكل أساسي بزيادة قدرها 0.6% في الخدمات باستثناء التجارة والنقل والتخزين.
  • وكان من أبرز العوامل الدافعة لهذا الارتفاع قفزة بنسبة 6.5% في تكاليف إدارة المحافظ، إلى جانب ارتفاع هوامش الربح في قطاع التجزئة للسيارات والأغذية والمشروبات الكحولية ومنتجات الصحة والجمال.
  • الإنشاءات (+2.2% شهريًا): شهدت تكاليف الإنشاءات ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهر، مما ساهم في تعويض انخفاض تكاليف السلع.

 

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