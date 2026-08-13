  
١٥:٤٣ · ١٣ أغسطس ٢٠٢٦

تغييرات جديدة من «إم إس سي آي» على مؤشرات الأسهم السعودية

Milad Azar
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Market Research Analyst • UAE

أعلنت MSCI إم إس سي آي نتائج مراجعتها الدورية لمؤشراتها العالمية، والتي تضمنت عدداً من التغييرات على مكونات المؤشرات السعودية، شملت إعادة تصنيف عدة شركات بين المؤشر القياسي العالمي ومؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، إلى جانب استبعاد شركات أخرى من المؤشر القياسي.

 

نقل 4 شركات إلى مؤشر الشركات الصغيرة

وشملت التعديلات استبعاد أسهم المواساة وسال ومجموعة تداول وبنك الجزيرة من مؤشر MSCI القياسي العالمي، مع إدراجها في مؤشر الشركات السعودية ذات رأس المال الصغير.

ويأتي هذا التغيير ضمن المراجعة الدورية التي تجريها MSCI لمكونات مؤشراتها، بناءً على مجموعة من المعايير المتعلقة بحجم الشركات والسيولة والقيمة السوقية وغيرها من المتطلبات المعتمدة لدى المؤشر.

 

استبعاد «سلوشنز» من المؤشر القياسي

كما قررت MSCI استبعاد سهم سلوشنز من المؤشر القياسي العالمي، في إطار التعديلات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ وفق الجدول الزمني المعلن للمراجعة.

وتعد هذه التغييرات مهمة للمستثمرين، خصوصاً الصناديق الاستثمارية التي تتبع مؤشرات MSCI، إذ قد تؤدي إعادة التصنيف والاستبعاد والإضافة إلى تغيرات في التدفقات الاستثمارية وأوزان الأسهم عند تنفيذ المراجعة.

 

7 شركات تخرج من مؤشر الشركات الصغيرة

وفي المقابل، شملت التعديلات استبعاد أسهم صناعات، وبترورابغ، وعطاء التعليمية، وأفالون فارما، وجدوى ريت السعودي، والمطاحن الحديثة، ومياهنا من مؤشر الشركات السعودية ذات رأس المال الصغير.

وبذلك تعكس المراجعة تغيرات واسعة في تركيبة المؤشرات السعودية، مع إعادة توزيع عدد من الشركات بين الفئات المختلفة وفقاً لمعايير MSCI.

 

81 شركة في مؤشر رأس المال الصغير

وبعد تطبيق التعديلات الجديدة، سيصل عدد الشركات السعودية المدرجة ضمن مؤشر MSCI للشركات ذات رأس المال الصغير إلى 81 شركة.

وفي الوقت نفسه، سيضم المؤشر القياسي العالمي لـMSCI نحو 29 شركة سعودية، ما يجعله أحد المؤشرات المهمة التي تتابعها المؤسسات الاستثمارية والصناديق العالمية التي لديها انكشاف على السوق السعودية.

 

 

موعد تنفيذ تغييرات MSCI

ومن المقرر أن تدخل التغييرات الجديدة حيز التنفيذ في الأسواق السعودية مع إغلاق جلسة 31 أغسطس 2026.

ويترقب المستثمرون تنفيذ هذه التعديلات لما قد يصاحبها من إعادة موازنة للمحافظ الاستثمارية وتغير في أحجام التداول والسيولة على الأسهم المشمولة بالتغييرات، خصوصاً مع قيام الصناديق التي تتبع مؤشرات MSCI بتعديل مراكزها بما يتوافق مع التكوين الجديد للمؤشرات.

وتأتي هذه المراجعة في إطار المراجعات الدورية التي تجريها MSCI لمؤشراتها بهدف تحديث مكوناتها بما يتماشى مع المتغيرات في القيمة السوقية والسيولة وحجم التداول ومتطلبات الاستثمار الأجنبي في الأسواق المختلفة.

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

Senior Market analyst with XTB for more than three years, specializing in global financial market, macroeconomic analysis, technical analysis with a strong focus on Asian market

I hold a master of science degree in Financial Risk management 
regular commentator on CNBC arabia, Skynews and TRT world

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