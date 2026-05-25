653 مليون درهم صافي ربح «موانئ أبوظبي» بنمو 41%

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 25% لتصل إلى 5.75 مليار درهم، وزادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 33% لتصل إلى 1.52 مليار درهم، وبلغ صافي الأرباح 653 مليون درهم بزيادة 41%.

كما أبرمت المجموعة اتفاقيات امتياز لمدة 30 عاما في الكاميرون والأردن، واتفاقية تمويل بقيمة 115 مليون دولار لدعم مشروع في مصر، وحققت نموا بنسبة 77% في قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة.

من جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي "تعاملت مجموعة موانئ أبوظبي بحزم وثبات مع التطورات الإقليمية المتسارعة، والتداعيات التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الكلي وسلاسل الإمداد العالمية خلال الربع الأول من 2026، لنبرهن على نجاح خططنا المرنة وسداد رؤيتنا الاستشرافية التي لطالما كانت ركيزة لنمونا اللافت الذي حققناه على مدار العقدين الماضيين. ولقد كان أداؤنا في الربـــع الأول قويـــاً، حيــــث حققت مجموعتنا نمواً لافتاً مزدوج الرقم في إيراداتها وصافي أرباحها بنسبة 25% و41% على التوالي".

كما أضاف أنه "على مدار هذه الفترة، كانت استجابتنا سريعة لضمان الحد من آثار تلك التداعيات على أعمالنا، إذ تم تعزيز إمكانات مرافئ الفجيرة وميناء خورفكان، ليكونا منفذين بديلين للدولة والمنطقة ككل، وإطلاق خدمات شحن إقليمي للطوارئ، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستودعات، وإنشاء جسور برية وجوية متكاملة وعبر السكك الحديدية لدعم نمونا فـــي الربـــع الثانــي ومــا بعده. وتماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستواصل مجموعة موانئ أبوظبي استباق التطورات العالمية والتكيف معها، بما يعزز مرونة شبكتنا العالمية لسلاسل الإمداد المرتكزة فــي دولة الإمارات، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة ونمو متواصل لمساهمينا"