التقويم الاقتصادي: ستكون أسواق التداول مغلقة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا 💡 (25.05.2026)

يرجى الملاحظة: التداول ضعيف للغاية اليوم. الأسواق مغلقة في الولايات المتحدة (بمناسبة يوم الذكرى)، والمملكة المتحدة (بمناسبة عطلة الربيع)، وأجزاء من أوروبا (ألمانيا، وفرنسا، وسويسرا - عيد العنصرة). ستفتح بورصتا يورونكست وإكسترا، ولكن مع قلة الطلبات، فإن أي خبر من طهران أو واشنطن قد يُحدث تحركات حادة.

🌍 ما الذي يُحرك السوق؟

الموضوع الرئيسي هو المحادثات الأمريكية الإيرانية ومضيق هرمز. خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترامب في البداية أن الاتفاق "تم التفاوض عليه إلى حد كبير"، ثم تراجع عن موقفه يوم الأحد - لا يزال الحصار البحري قائماً حتى يتم توقيع الاتفاق والتصديق عليه. على الرغم من ذلك، فإن السوق مُتفائل: فقد غادرت ناقلتان للغاز الطبيعي المسال مضيق هرمز، وغادرت ناقلة نفط عملاقة تحمل نفطاً عراقياً إلى الصين الخليج بعد احتجازها لمدة ثلاثة أشهر تقريباً.

📈 افتتاح السوق - إقبال على المخاطرة

افتتحت العقود الآجلة الأوروبية على اتجاه إيجابي: ارتفع مؤشر DE40 بنسبة 1.65% (25,252 نقطة)، وارتفع مؤشر EU50 بنسبة 1.60% (6,094 نقطة). وسجل مؤشر نيكاي 225 رقماً قياسياً تاريخياً اليوم، متجاوزاً حاجز 64,000 و65,000 نقطة على التوالي، ليغلق عند 65,263 نقطة (+3.04%). كما وصل مؤشر تايكس التايواني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 43,000 نقطة (+2.91%). وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.2%.

🛢️ النفط - الخاسر الأكبر

انخفض سعر خام برنت بنسبة 5.35% إلى 94.52 دولاراً للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.75% إلى 90.65 دولاراً للبرميل، مسجلاً أدنى مستوياته في أسبوعين. هذا رد فعل مباشر على التقدم المحرز في المحادثات الإيرانية. ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.21% ليصل إلى 4562 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بضعف الدولار، وليس بتأثير الملاذ الآمن التقليدي. أما الفضة، فقد ارتفعت بنسبة 2.91%.

💱 العملات

يتعرض الدولار لضغوط: انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.30% إلى 98.93. وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.1643، والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.3486. ويبلغ سعر صرف اليوان الصيني عند سعر تثبيت بنك الشعب الصيني 6.8318، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2023.

📋 بيانات الاقتصاد الكلي اليوم

لا يوجد

🔑 ما الذي يجب مراقبته؟

أي تغريدة أو منشور من ترامب، أو أي تصريح من روبيو بشأن إيران، قد يؤدي إلى تحركات حادة في أسعار النفط والدولار والعقود الآجلة للمؤشرات. ومع انخفاض السيولة، قد يتفاقم هذا التأثير. لن تُستأنف جلسة التداول الكاملة بسيولة طبيعية حتى يوم الثلاثاء، وفي ذلك الوقت سيواجه السوق أيضًا موسم إعلان الأرباح: يوم الأربعاء لشركة Salesforce وشركة PDD Holdings، ويوم الخميس للبنك الملكي الكندي وشركة Dell Technologies وشركة Autodesk.