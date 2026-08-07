ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (07.08.2026)

شهد الأسبوع الماضي تحسناً ملحوظاً في معنويات الأسواق المالية. فقد ساهم نشر بيانات سوق العمل الأمريكية (NFP) التي أظهرت ضعفاً في الأداء في تخفيف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت مؤشرات على إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز، على الرغم من أن حالة عدم اليقين لا تزال تشكل عاملاً رئيسياً بالنسبة لمستثمري سوق الطاقة. هذا الأسبوع، ستتجه أنظار الأسواق نحو قراءات التضخم لشهر يوليو في الولايات المتحدة، وبيانات مبيعات التجزئة، ونشر التقارير الرئيسية عن السلع. لذا، ينبغي على المستثمرين التركيز بشكل أساسي على أدوات مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500)، والذهب، والنفط (خام برنت).

US500 (العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500)

أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي الأسبوع الماضي قرب مستويات قياسية. وسيكون الاختبار الحقيقي لاستدامة هذا الارتفاع هو تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يوليو، والذي سيصدر يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تخف حدة ضغوط الأسعار بشكل أكبر. من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم الأساسي إلى 2.4% على أساس سنوي (أدنى مستوى له منذ مارس 2021)، بينما يُتوقع أن تتراوح القراءة الرئيسية بين 3.3% و3.4% على أساس سنوي. يوم الخميس، سنشهد صدور مؤشر أسعار المنتجين، ويوم الجمعة، بيانات مبيعات التجزئة (مع انخفاض متوقع بنسبة 0.5% على أساس شهري)، بالإضافة إلى تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC 13F) التي تكشف عن مراكز الصناديق. إن تأكيد اتجاه انخفاض التضخم، إلى جانب عدم حدوث هبوط حاد للاقتصاد، سيُفسح المجال لاستمرار السوق الصاعدة في وول ستريت.

الذهب

سجلت أسعار الذهب انتعاشًا قويًا الأسبوع الماضي مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار. هذا الأسبوع، ستكون التقارير الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين، بالإضافة إلى خطابات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (بمن فيهم توم باركين وبيث هاماك) يوم الخميس، هي العوامل الرئيسية المؤثرة على تقلبات أسعار المعدن النفيس. سيؤدي انخفاض معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين إلى حوالي 2.4% على أساس سنوي إلى خفض أسعار الفائدة الحقيقية، وهو ما يُرجّح، من منظور تحليل الأسواق المترابطة، احتمالات ارتفاع أسعار الذهب ومحاولة اختراق مستويات المقاومة. ولا يزال احتمال اتخاذ موقف متشدد من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قائماً. ورغم توقف تأثر الذهب بتقلبات أسعار النفط، إلا أن أي أخبار من الشرق الأوسط قد يكون لها تأثير كبير على أسعار المعدن النفيس.

النفط (خام برنت)

يدخل النفط الخام الأسبوع الجديد بتقلبات مرتفعة، في انتظار تطورات الوضع الجيوسياسي في مضيق هرمز ومضيق باب المندب. ومن منظور أساسيات الاقتصاد الكلي، يحلل السوق أحدث بيانات التضخم لمؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين في الصين، والتي تشير إلى استمرار ضعف الطلب في الاقتصاد الآسيوي. وسيتم نشر التقارير الشهرية لوكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك يوم الأربعاء، والتي ستكشف عن أحدث توقعات توازن العرض والطلب للأرباع القادمة، وتُبيّن ما إذا كان سوق الوقود يعاني من شحّ حقيقي كما يوحي به الفرق بين سعر النفط الخام والمنتجات المكررة. إذا خفضت الوكالات تقديراتها لاستهلاك هذه السلعة، فقد يجد سوق النفط نفسه تحت ضغط هبوطي متجدد.