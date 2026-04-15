عاجل: أول انخفاض في المخزونات الأمريكية منذ شهرين، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الصادرات القياسية

بعد ثمانية أسابيع من الارتفاعات المتواصلة، سجلت مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفاضًا أخيرًا، على الرغم من زيادة المعروض من مخزونات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. وبينما تتابع الأسواق المالية بقلق التقارير الواردة من الخليج العربي وتأمل في سلام سريع، تُبشر البيانات الأخيرة ببعض التفاؤل، إذ تشير إلى طلب خارجي قوي وتزايد ملحوظ في دور الولايات المتحدة كمصدر رئيسي لهذه السلعة. وعلى الرغم من استمرار التوتر الجيوسياسي، يتطلع المستثمرون بأمل إلى مؤشرات على خفض التصعيد بما قد يُعيد الاستقرار إلى منطقة مضيق هرمز.

بيانات رئيسية من تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية:

مخزونات النفط الخام: انخفاض قدره 0.9 مليون برميل (إلى مستوى 463.8 مليون برميل)، وهو ما فاجأ السوق نظرًا لتوقع زيادة المخزونات.

الاحتياطي البترولي الاستراتيجي: انخفاض قدره 4.1 مليون برميل (إلى 409.2 مليون برميل) نتيجةً للإفراج الطارئ عن الإمدادات من قِبل وزارة الطاقة.

صادرات النفط الأمريكية: زيادة هائلة بلغت 1.1 مليون برميل يوميًا، لتصل إلى 5.2 مليون برميل يوميًا.

مخزونات البنزين: انخفاض حاد بلغ 6.3 مليون برميل، متجاوزًا بكثير الانخفاض المتوقع البالغ 1.7 مليون برميل. وكان هذا أكبر انخفاض منذ عدة أشهر على الأقل.

مخزونات المشتقات النفطية: انخفاض بلغ 3.1 مليون برميل، لتصبح أقل بنحو 6% من متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

الإنتاج المحلي: استقر عند مستوى 13.6 مليون برميل يوميًا.

بعد أسابيع عديدة من الارتفاعات، نشهد انخفاضاً في المخزونات التجارية، على الرغم من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

نشهد حاليًا انخفاضًا كبيرًا في مخزونات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. وقد شهدنا وضعًا مشابهًا في عام 2022. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.

تعليق

يقدم أحدث تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استنتاجات مهمة بشأن مرونة قطاع الطاقة الأمريكي. أبرز ما في الأمر هو الانخفاض الفعلي في المخزونات التجارية على الرغم من الضخ الهائل للنفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. يُعدّ الإفراج عن أكثر من 4 ملايين برميل من الاحتياطيات الحكومية استجابة مباشرة لحصار مضيق هرمز، الذي قطع جزءًا كبيرًا من الصادرات العالمية. ويشير انخفاض المخزونات رغم هذا الإمداد إلى قوة الطلب المحلي والخارجي.

المحرك الرئيسي لهذه التغيرات هو توسع الصادرات الأمريكية. وتُعدّ زيادة الصادرات بمقدار 5.2 مليون برميل يوميًا دليلًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تُصبح ضامنًا لأمن الطاقة خلال الصراع في الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، ساهم انخفاض الواردات بمقدار مليون برميل يوميًا في زيادة الضغط على الميزان المحلي.

مع ذلك، فإنّ النبرة الإيجابية للبيانات تُخففها الخلفية الجيوسياسية. من الواضح أن السوق "يُراهن على السلام". كل برميل يُغادر مخازن الولايات المتحدة يُساوي وزنه ذهباً طالما بقيت الصادرات عبر مضيق هرمز مُتوقفة. يُشير الطلب القوي جداً على البنزين (الذي ارتفع إلى 9.1 مليون برميل يومياً) إلى أن الاقتصاد الأمريكي المحلي لا يزال يعمل بوتيرة عالية، وهو ما قد يدعم الأسعار على المدى القصير، إلى جانب انخفاض مخزونات الوقود. مع ذلك، يبقى المستثمرون حذرين، آملين أن تسود الدبلوماسية في نهاية المطاف على الخلافات الحادة في منطقة الخليج العربي.

تتراجع مخزونات النفط وجميع المنتجات بشكل ملحوظ، مقتربةً من متوسط ​​الخمس سنوات. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

سيشهد النفط انتعاشاً طفيفاً قبيل تجديد العقود الآجلة (سيكون التجديد هبوطياً نتيجةً لظاهرة التراجع الحاد). مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن السوق بدأت تشكك في سرعة بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن أن السوق الفورية تعاني من شحّ شديد في المعروض. المصدر: xStation5.

يبلغ الفرق بين سعر خام برنت الفوري وسعر عقد يونيو حوالي 30 دولارًا للبرميل. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.