ملخص اليوم: لا يزال المشترون يسيطرون على الأسواق رغم الاضطرابات الجيوسياسية ⏰

العامل الرئيسي وراء التقلبات

كان قطاع التكنولوجيا، وتحديدًا النتائج المذهلة لشركة ديل، المحرك الرئيسي للأسواق اليوم، حيث رفعت توقعاتها لإيرادات العام بأكمله إلى ما بين 165 و169 مليار دولار، مع نمو إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي بنحو تسعة أضعاف على أساس سنوي. وقد عزز ازدهار الذكاء الاصطناعي قطاع أجهزة الكمبيوتر بأكمله (ديل +35%، إتش بي إي +17%، نيت آب +19%)، بينما دحض فكرة "نهاية برمجيات الخدمة" (SaaS)، إذ أظهرت نتائج شركات مثل سيلزفورس (+8.3%)، وبالانتير (+9.3%)، وساب (+4%)، وأوراكل (+8%) أن الشركات تستثمر بقوة في البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وكان للتراجع في توقعات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة جانب إيجابي واحد: النمو القوي في إنفاق الشركات على التكنولوجيا بنسبة 17.2%.

الجغرافيا السياسية

كانت القضية الجيوسياسية الرئيسية هي الرسائل المتضاربة المحيطة بالاتفاق الأمريكي الإيراني بشأن مضيق هرمز. أعلن ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" رفع الحصار البحري المفروض على إيران، شريطة أن تتخلى إيران عن أسلحتها النووية وتزيل الألغام البحرية، من بين أمور أخرى. إلا أن وكالة أنباء فارس الإيرانية نفت هذه الادعاءات، واصفةً إياها بأنها "مزيج من الحقيقة والكذب"، ونفت موافقة إيران على تفكيك موادها النووية. وقد ساهم الهدوء الدبلوماسي الذي ساد نهاية جلسة الجمعة في تهدئة الأجواء، مما سمح للمؤشرات بالتعافي من خسائرها، في حين أعلن ترامب نفسه أن القرار النهائي سيُتخذ بعد اجتماع في غرفة العمليات. وفي الوقت نفسه، ظهرت تقارير بشأن مقترح أمريكي ضمن مفاوضات إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، يشترط أن تكون 50% من قيمة مكونات كل سيارة تُباع بموجب شروط تعريفية تفضيلية من الولايات المتحدة حصراً، الأمر الذي أدى إلى تقلبات في أسهم شركات السيارات.

البيانات الاقتصادية الكلية

على الصعيد الاقتصادي الكلي، تبرز ثلاثة بيانات رئيسية. أولًا، بلغ معدل التضخم الأولي وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك المنسق في ألمانيا 2.7% على أساس سنوي، مقابل توقعات بلغت 2.8%، بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.6% من توقعات بلغت 2.9%، مما يُشير بوضوح إلى توجه نقدي متساهل قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل. ثانيًا، فاجأ معدل التضخم في بولندا خلال شهر مايو/أيار الجميع بانخفاض حاد، حيث تراجع إلى 3.1% مقابل توقعات بلغت 3.6%، وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.3%، مسجلةً بذلك أكبر انخفاض منذ سبتمبر/أيلول 2023. ثالثًا، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 0.1% في الربع الأول من عام 2026، بينما توقعت السوق نموًا بنسبة 1.5%، مما يؤكد الآثار المتزايدة للحروب التجارية ويمهد الطريق لمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك كندا.

المؤشرات

في وول ستريت، تصدّر مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة بارتفاع قدره 0.8%، متفوقًا على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (+0.35%) ومؤشر ناسداك (+0.3%)، بينما أنهت أسهم الشركات الصغيرة المدرجة في مؤشر راسل 2000 (-0.9%) - وهي الأكثر تأثرًا بارتفاع عوائد السندات - اليوم على انخفاض. وارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 الأوروبي بنسبة 0.5%، وصعد مؤشر EU50 بنحو 0.4%، حيث سجلت 71% من الشركات مكاسب خلال اليوم، متداولة بانخفاض طفيف لا يتجاوز 1.5% عن أعلى مستوياتها التاريخية. وفي المجر، ارتفع مؤشر BUX الرئيسي بنسبة 2.4% بعد أنباء عن إفراج المفوضية الأوروبية عن 16.4 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي عقب التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجيار.

الأسهم

كانت أبرز الشركات الرابحة في الجلسة شركات من قطاعي التكنولوجيا والحوسبة السحابية: ديل (+35%)، بالانتير (+9.13%)، كراود سترايك (+8.20%)، بالو ألتو نتوركس (+7.32%)، أدوبي (+6.08%)، وإيه آر إم هولدينغز (+5.08%)، بينما برزت إيرباص بين الأسهم الأوروبية (+1.95%). أما على الجانب الخاسر، فقد هيمن قطاع الملابس (انخفض سهم غاب بنسبة 15% بعد خفض توقعاته للعام بأكمله)، إلى جانب سينتينل وان (انخفض سهمها بنسبة 16% بعد توقعات ضعيفة وإعلان عن خفض القوى العاملة بنسبة 8%)، وشركتي الفضاء إيه إس تي سبيس موبايل وروكيت لاب، اللتين شهدتا عمليات بيع مكثفة بعد انفجار صاروخ نيو غلين التابع لشركة بلو أوريجين على منصة الإطلاق. وكان من بين الخاسرين الأوروبيين دويتشه بنك، الذي انخفض سهمه بنسبة 2.29% رغم التفاؤل العام.

العملات

تعرض الدولار الأمريكي لضغوط وسط تقارير عن اتفاق محتمل مع إيران وتحسن في المعنويات العالمية، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.11% إلى حوالي 98.84. ويتذبذب زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD) ضمن نطاق 1.1570-1.1760، دون مستوى المقاومة الرئيسي EMA200، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند حوالي 47، مما يشير إلى توازن القوى، على الرغم من أن اختراق مستوى 1.1760 سيفتح المجال أمام ارتفاعه إلى 1.19. وتحسن الفورنت المجري عقب أنباء عن صناديق الاتحاد الأوروبي، حيث انخفض زوج اليورو/الفورنت المجري (EURHUF) بنسبة 0.5%، بينما تعرض الدولار الكندي لضغوط شديدة بعد أن أظهرت البيانات انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USDCAD) بشكل ملحوظ. وكان رد فعل الزلوتي البولندي طفيفًا على قراءة التضخم الإيجابية، حيث ارتفع زوج اليورو/الزلوتي البولندي (EURPLN) بنسبة 0.1% إلى 4.23.

السلع

كان النفط الخام محط الأنظار بسبب الإشارات المتضاربة من الشرق الأوسط. انخفض سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% بعد إعلان ترامب عن اتفاق مع إيران بشأن فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية. ولكن بعد نفي إيران للتقرير، تم تعويض بعض الخسائر، حيث تم تداول خام غرب تكساس الوسيط عند حوالي 87 دولارًا للبرميل. وارتفع سعر الذهب بنسبة 1.44% ليتداول عند حوالي 4560 دولارًا للأونصة، مؤكدًا ارتباطه العكسي التاريخي بالدولار الأمريكي، بينما ارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 0.42% إلى 3.32 دولارًا. وظل سعر الفضة ثابتًا تقريبًا، متراجعًا بنسبة 0.07% فقط.

العملات المشفرة

انخفضت مستويات البيتكوين إلى ما دون 73000 دولار أمريكي على الرغم من مكاسب أسواق الأسهم، مما يؤكد ضعفًا موسميًا قبل موسم الصيف وتحديات محتملة في عام 2026 لقطاع العملات المشفرة بشكل عام. اقترب سعر البيتكوين من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 جلسة على الإطار الزمني الأسبوعي، وقد شهدنا تاريخيًا وضعًا مشابهًا في ربيع 2020، وفي منتصف السوق الهابطة عام 2022، وفي فبراير 2026. تشير بيانات سلسلة الكتل من CryptoQuant إلى انخفاض ملحوظ في نشاط الشراء من قبل كبار المستثمرين، وهو ما يُشابه الضعف الدوري الذي شُوهد في ربيع 2022، وقد يُمهد انخفاض السعر إلى ما دون 72,000 دولار الطريق لاختبار أدنى مستوياته المحلية عند 60,000 دولار. ومن الإشارات السلبية الأخرى التي وجّهت للقطاع تعليق التداول على سلسلة كتل Sui (Mysten Labs) لليوم الثاني على التوالي.