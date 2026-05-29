🔄 تحديث: إيران ترفض تصريح ترامب - أسعار النفط تنتعش 💥

شككت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم في تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن فيه التوصل إلى اتفاق مع طهران، واصفةً تصريحاته بأنها "مزيج من الحقيقة والكذب" ومحاولة لتصوير انتصار دبلوماسي زائف. ووفقًا لمصادر الوكالة، لا يُلزم أي من بنود الاتفاق إيران بفتح مضيق هرمز دون رسوم عبور، كما لم توافق إيران على تفكيك موادها النووية.

في وقت سابق، أعلن ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، بشرط تخلي طهران عن برنامجها النووي، وفتح مضيق هرمز بالكامل، وإزالة الألغام البحرية. وأضاف أن القرار النهائي سيُتخذ بعد اجتماع في غرفة العمليات، وأنه لن يتم تحويل أي أموال حتى إشعار آخر.

وقد كان رد فعل الأسواق حادًا على كلا التصريحين. انخفض سعر خام برنت بأكثر من 2% إلى حوالي 90 دولارًا، وقد تم تعويض بعض هذه الخسائر بعد رد طهران.

ولا يزال الوضع معلقًا. يقدم كلا الجانبين روايات متضاربة عن المحادثات، مما يبقي التقلبات مرتفعة في أسواق السلع.