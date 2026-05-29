📆 ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (29.05.2026)

تبدأ الأسواق العالمية الأسبوع الجديد في ظل تطورات اقتصادية كلية هامة وتوترات جيوسياسية متراجعة، وإن كانت لا تزال ملموسة. يأمل المستثمرون في جميع الأسواق أن يثبت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران استدامته، الأمر الذي ساهم بالفعل في تهدئة معنويات السوق جزئيًا. شهد الأسبوع الماضي استقرارًا في مستويات المؤشرات الأمريكية، بينما سيخضع هذا التفاؤل هذا الأسبوع لاختبارات من خلال بيانات سوق العمل الأمريكية الرئيسية (NFP)، وقراءات التضخم في منطقة اليورو، وأرباح الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا. في ضوء هذه الأحداث، ينبغي على المستثمرين إيلاء اهتمام خاص لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، ومؤشر داو جونز الصناعي (US500)، والذهب (GOLD).

EURUSD

سيشهد هذا الأسبوع بيانات أساسية بالغة الأهمية لكل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يُعدّ جدول البيانات الاقتصادية الكلية لكل من الولايات المتحدة وأوروبا مزدحمًا للغاية، كما هو معتاد في بداية كل شهر جديد. يوم الثلاثاء، سنحصل على التقدير الأولي لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر مايو. وتشير التوقعات إلى تسارع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق (HICP) إلى 3.2% على أساس سنوي (ارتفاعًا من 3.0% في أبريل) وارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.3%. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن القراءات الأولية من اقتصادات منفردة جاءت أقل بكثير من المتوقع، وهو ما يرتبط بتراجع حاد في أسعار النفط الخام في مايو/أيار. إذا انخفض التضخم في منطقة اليورو بشكل غير متوقع، فسيبدأ السوق بالتشكيك في رفع سعر الفائدة شبه المؤكد في منطقة اليورو، والذي تم استيعابه بالكامل في السوق حاليًا.

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، ستكون سلسلة من القراءات حاسمة: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (ISM) يوم الاثنين (المتوقع أن يرتفع إلى 53.0)، وتقرير فرص العمل المتاحة (JOLTS) يوم الثلاثاء، وتقرير سوق العمل الشهري (NFP) يوم الجمعة. تشير التوقعات إلى زيادة قوية في التوظيف بمقدار 95 ألف وظيفة، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%. إذا أكد سوق العمل الأمريكي مرونته الهيكلية، وفاجأ التضخم الأوروبي الجميع بأي شكل من الأشكال، فقد ترتفع تقلبات زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل حاد. في نهاية المطاف، يبقى الوضع في الشرق الأوسط هو المحرك الرئيسي لسعر هذا الزوج.

US500

يسجل US500 الأوسع نطاقًا مستويات قياسية جديدة بشكل شبه يومي، حتى مع انخفاض النشاط في وول ستريت خلال الأسبوع الماضي. يبدو أن المستثمرين قد تعاملوا مع المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بحصار مضيق هرمز على أنها قد حُلت عمليًا، ويركزون بشكل كامل على البيانات الاقتصادية الدقيقة، والتطورات المتعلقة بشركات التكنولوجيا الرئيسية، والاكتتاب العام الأولي الأكبر في التاريخ - شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك.

من منظور الاقتصاد الكلي، ستكون بيانات سوق العمل ومؤشرات النشاط الاقتصادي (مؤشر مديري المشتريات التصنيعي يوم الاثنين ومؤشر مديري المشتريات للخدمات يوم الأربعاء) مهمة لإظهار ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي يحافظ بالفعل على زخمه القوي، وبالتالي يدعم التقييمات المرتفعة للأسهم.

لكن هذا ليس كل شيء، فنحن نواجه امتدادًا لموسم إعلان الأرباح. والأهم من ذلك، أن شركات التكنولوجيا الرئيسية ستقدم تقاريرها. هذا الأسبوع، ستنشر شركات التكنولوجيا العملاقة ذات الأهمية البالغة للمؤشر نتائجها المالية: برودكوم، وكراود سترايك، وهيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، وبالو ألتو نتوركس. وبدافع من ثورة الذكاء الاصطناعي والإنفاق على البنية التحتية للشبكات، يُملي قطاع التكنولوجيا ظروف السوق. تاريخيًا، حتى أدنى خيبة أمل في توقعات الشركات المرتبطة بقطاع الرقائق الإلكترونية أدت إلى تصحيحات كبيرة. مع وصول مؤشر US500 إلى مستويات قياسية، فإن هامش الخطأ للشركات المُعلنة ضئيل للغاية.

الذهب

يدخل الذهب الشهر الجديد بوضعٍ أضعف قليلاً. شهدنا ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض، إلا أن المستثمرين تمكنوا من رفع السعر من أدنى مستوياته في أكثر من شهرين. يُعد الذهب حاليًا شديد الحساسية لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، تمامًا مثل الدولار، وسيتأثر ببيانات النشاط الاقتصادي وسوق العمل. إذا كان نمو الوظائف قويًا، فقد يُشير ذلك إلى استعداد الاقتصاد الأمريكي لرفع أسعار الفائدة. من ناحية أخرى، قد تُشير نقاط الضعف في سوق العمل إلى احتمال خفضها إذا تم حل الوضع في الشرق الأوسط سريعًا. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هناك غموضًا كبيرًا يكتنف تصريحات كيفن وارش، الذي سيعقد أول مؤتمر صحفي له كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من يونيو. حاليًا، تُشير توقعات السوق إلى احتمال بنسبة 60% لرفع سعر الفائدة مرة واحدة بنهاية هذا العام، ولكن بنسبة تقارب 100% برفع كامل بحلول منتصف العام المقبل. غياب مشاكل التضخم يعني عدم وجود احتمالات لرفع أسعار الفائدة، مما يدعم سوق المعادن النفيسة.

يدخل المعدن النفيس هذا الأسبوع في حالة من الحساسية المتزايدة لأسعار الفائدة الأمريكية وعوائد سندات الخزانة، بينما يتفاعل في الوقت نفسه مع هدوء المشاعر السياسية.