تمويلات الاتحاد الأوروبي؛ وانخفاض EUR/HUF بنسبة 0.5%

بعد أقل من شهر على فوزه الساحق في الانتخابات البرلمانية، توصل بيتر ماغيار إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية للإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة.

وقدّم رئيس الوزراء المجري الجديد خطة إصلاح طموحة في بروكسل، حظيت بموافقة مبدئية من أورسولا فون دير لاين. يمهد هذا الاتفاق الطريق للإفراج عن 16.4 مليار يورو، تشمل 10 مليارات يورو من مرفق التعافي والمرونة، و4.2 مليار يورو من صناديق التماسك، و2.2 مليار يورو مرتبطة بإصلاحات تهدف إلى استعادة الحرية الأكاديمية.

مع ذلك، لن تُحوّل الأموال إلى بودابست فورًا. ستُصرف بروكسل رأس المال على دفعات، رهناً بتنفيذ تعديلات تشريعية محددة والحصول على موافقة رسمية من المفوضية الأوروبية. تشمل أهم التزامات الحكومة الجديدة ما يلي:

انضمام المجر إلى مكتب المدعي العام الأوروبي؛

تعزيز استقلالية هيئة النزاهة الوطنية، المسؤولة عن مكافحة الفساد؛

تفكيك مؤسسات إدارة الأصول ذات المصلحة العامة ( PITs ) التي كانت تسيطر على الجامعات المجرية، مما مكّن الطلاب المحليين من الانضمام فورًا إلى برنامج إيراسموس للعام الدراسي المقبل.

وقد استجابت الأسواق المالية سريعًا لهذا الخبر. إذ شكّلت احتمالية تدفقات رأسمالية ضخمة وتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي دفعةً قويةً للعملة المحلية، مما أدى إلى انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الفورنت المجري بنسبة 0.5%. ومع ذلك، ونظرًا لأن المستثمرين كانوا قد أخذوا في الحسبان إلى حد كبير الإفراج السريع عن أموال الاتحاد الأوروبي، فقد ظلّ حجم تحرك العملة محدودًا نسبيًا.

Figure 1: EUR/HUF (13.03 - 29.05)

سُجّلت مكاسب كبيرة أيضًا في بورصة بودابست، حيث ارتفع مؤشر BUX القياسي بنسبة ٢.٤٪.

ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB