عاجل: أسعار الغاز الطبيعي (NATGAS) ترتفع بعد إصدار بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA).

أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بأن مخزونات الغاز الطبيعي الأسبوعية في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 85 مليار قدم مكعب، وهو أقل بقليل من توقعات السوق البالغة 87 مليار قدم مكعب، ولكنه أعلى بكثير من القراءة السابقة البالغة 63 مليار قدم مكعب، ما يمثل زيادة أسبوعية في مستويات المخزون بنسبة 3.85%. ورغم أن ارتفاع المخزون كان أقل من المتوقع (انحراف طفيف إيجابي عن التوقعات)، فقد استجابت أسعار الغاز الطبيعي بارتفاع تجاوز 1%.
المصدر: xStation
