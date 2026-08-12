ارتفع سعر القمح بنسبة 4% 🔼 وتشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أدنى محصول أمريكي منذ عام 1970

يشهد سعر القمح في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT) ارتفاعًا بنسبة تقارب 4% اليوم. وحتى وقت قريب، كانت أبرز العوامل المعيقة هي ضعف الطلب على الصادرات والمنافسة من كبار المنتجين الآخرين، إلا أن تركيز السوق يتجه بشكل متزايد نحو العرض. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية حاليًا أن يبلغ إنتاج القمح الأمريكي في عام 2026 نحو 1.53 مليار بوشل فقط، بانخفاض قدره 23% عن العام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1970. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج القمح الشتوي وحده حوالي 990 مليون بوشل، ما يمثل انخفاضًا سنويًا بنسبة 29%. ويُعد هذا تغييرًا هامًا للسوق، حيث أن انخفاض احتياطي العرض المحلي يجعل العقود الآجلة أكثر حساسية لأي مشاكل جوية إضافية أو اضطرابات في مناطق التصدير الرئيسية الأخرى.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج القمح الأمريكي 1.53 مليار بوشل، بانخفاض قدره 23% عن عام 2025.

ومن المتوقع أن يبلغ محصول القمح الشتوي حوالي 990 مليون بوشل، أي أقل بنسبة 29% عن العام الماضي.

تُفاقم مشاكل الطقس واضطرابات التصدير في منطقة البحر الأسود من هشاشة التوازن العالمي للقمح.

ولا يزال الطلب على التصدير يُمثل العائق الأكبر أمام السوق الأمريكية؛ فبدون انتعاش ملموس في الطلب الخارجي، قد لا يكون انخفاض الإنتاج وحده كافيًا لتحقيق اتجاه صعودي مستدام.



يزداد الوضع المالي الأمريكي توتراً.

وتتكشف أهم التطورات حالياً على جانب العرض. تشير أحدث توقعات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن متوسط ​​إنتاجية القمح في الولايات المتحدة سيبلغ 47.8 بوشل للفدان، مقارنةً بـ 53.3 بوشل في عام 2025. أما بالنسبة للقمح الشتوي، فمن المتوقع أن تبلغ الإنتاجية حوالي 47 بوشل للفدان، أي أقل بـ 7.9 بوشل عن مستوى العام الماضي.

لكن بالنسبة للسوق، فإن ضعف الإنتاجية ومحدودية المساحة المزروعة أهم من نسبة الانخفاض بحد ذاتها. تدخل الولايات المتحدة الموسم المقبل بهامش إنتاج أقل بكثير، مما يجعل الأسعار أكثر عرضة لأي تدهور في الأحوال الجوية.

ويتضح هذا جلياً في القمح الشتوي الأحمر الصلب، حيث أثر الجفاف الذي ضرب السهول الجنوبية بالفعل على الإنتاج. إذا تمت زراعة المحاصيل الخريفية مرة أخرى في ظل رطوبة تربة منخفضة، فقد يبدأ السوق في تسعير علاوة الطقس في وقت أبكر بكثير من المعتاد.



يُضيف البحر الأسود علاوة مخاطر جديدة.

العامل الثاني هو الوضع المحيط بأوكرانيا وطرق التصدير عبر البحر الأسود. فقد ذكّرت الاضطرابات الأخيرة في البنية التحتية للنقل المستثمرين بأن جزءًا كبيرًا من تجارة الحبوب العالمية يمر عبر منطقة مُعرّضة لمخاطر عسكرية. ارتفعت أسعار القمح العالمية بنسبة 5.8% في يوليو، حيث أشارت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى كل من الظروف الجوية السيئة واضطرابات التجارة في البحر الأسود كعوامل مُساهمة.

مع ذلك، بالنسبة لبورصة شيكاغو التجارية (CBOT)، فإن العناوين الجيوسياسية وحدها ليست هي المهمة في نهاية المطاف. السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت هذه الاضطرابات تُقلل بالفعل من حجم الحبوب المُتاحة للمستوردين. إذا استمرت الصادرات من المنطقة في التدفق بسلاسة نسبية، فقد تختفي علاوة المخاطر بسرعة. ولكن إذا انخفض توافر القمح الروسي أو الأوكراني، فسيتعين على جزء من الطلب العالمي التحول نحو موردين بديلين.



لا يزال الطلب يمثل الجانب الأضعف في السوق.

وهنا تكمن أكبر علامة استفهام. يُحسّن انخفاض الإنتاج الأمريكي الوضع الأساسي للقمح، لكن استمرار ارتفاع الأسعار يتطلب في نهاية المطاف وجود مشترين في السوق الفعلية أيضًا.

لا يُفيد ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي المصدرين الأمريكيين، في حين تستمر الولايات المتحدة في التنافس على الطلبات مع روسيا وأوروبا وأستراليا والأرجنتين. لذا، قد تُصبح بيانات مبيعات التصدير بنفس أهمية تقديرات الإنتاج الإضافية خلال الأسابيع القادمة.

قد يتغير الوضع بسرعة نسبية إذا تزامن ضعف العرض الأمريكي مع مشاكل في المحاصيل لدى كبار المصدرين الآخرين. وكانت وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع بالفعل انخفاض إنتاج القمح العالمي في موسم 2026/2027 عن المستوى القياسي للموسم السابق، إلى جانب انخفاض المخزونات العالمية النهائية.



هل يُمكن أن يُقدّم الذرة دعمًا إضافيًا؟

يستحق الذرة أيضًا المتابعة نظرًا لارتباط السوقين جزئيًا من خلال الطلب على الأعلاف والتنافس على المساحات المزروعة. خفّض أحدث تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية توقعاته لمحصول الذرة في الولايات المتحدة من 183 إلى 180.7 بوشل للفدان، وهو انخفاض أكبر مما توقعه السوق. وقد تفاعلت العقود الآجلة للذرة بشكل إيجابي مع هذا التعديل.

يُزيل هذا أحد العوامل المُعيقة المحتملة للقمح. إذ يُمكن أن يُؤدي وفرة المعروض من الذرة الرخيصة إلى تقليل استخدام القمح في علف الحيوانات، مما يُؤثر سلبًا على سوق الحبوب بشكل عام. إلا أن التوقعات الأضعف لمحصول الذرة تُضعف هذا الاحتمال.

لذا، يُعد الوضع الحالي للقمح أكثر دعمًا بكثير مما كان عليه قبل بضعة أشهر، لكن تبقى الصادرات هي العامل الرئيسي الذي يجب مراقبته. وصل الإنتاج الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من نصف قرن، ويشهد التوازن العالمي انكماشًا، بينما تُؤدي مخاطر الطقس والبحر الأسود إلى زيادة عدم اليقين بشأن الإمدادات. إذا انضم إلى هذا المزيج طلب أقوى على القمح الأمريكي، فسيكون لدى السوق أساس متين لتحقيق المزيد من المكاسب.



Wheat futures chart (WHEAT, D1 interval)

المصدر: xStation5