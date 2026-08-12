ملخص اليوم: انتعاش وول ستريت بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك 📈 انخفاض سعر الذهب وسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي

ارتفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية اليوم، حيث صعد مؤشر ناسداك 100 بنسبة تقارب 1%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4%، بينما حقق مؤشرا داو جونز الصناعي وراسل 2000 مكاسب طفيفة. وجاء معدل التضخم في الولايات المتحدة لشهر يوليو متوافقًا تمامًا مع التوقعات: إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 0.2% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي.

ويبدو أن هذا التقرير مؤشر إيجابي على أن ضغوط الأسعار الأساسية تتراجع تدريجيًا، مما يعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر. ومع ذلك، من المقرر صدور تقرير آخر عن مؤشر أسعار المستهلكين قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي قد يغير هذه التوقعات. وعقب صدور مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف، بينما انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.151. تراجعت أسعار المعادن النفيسة جزئياً عن مكاسبها الأولية، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة تقل قليلاً عن 0.8%، متراجعاً عن أعلى مستوياته خلال اليوم منذ حوالي الساعة الثالثة عصراً.

انخفضت أسعار النفط انخفاضاً طفيفاً، لكنها لا تزال قريبة من 89 دولاراً للبرميل. ووفقاً لمصدر إيراني رفيع المستوى نقلته رويترز، لا توجد حالياً أي محادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تمديد وقف إطلاق النار، إذ تزعم طهران أن الاتفاق لم يكن له تاريخ بدء رسمي، وأن واشنطن انتهكته خلال أول 48 ساعة. وتركز المفاوضات بدلاً من ذلك على إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم، ووضع جدول زمني لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، على الرغم من أن إيران تقول إنه لم يُحرز أي تقدم حتى الآن.

وقال دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر "سيطرة كاملة" على مضيق هرمز، وألمح إلى إمكانية احتفاظ واشنطن بالسيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي، واصفاً الحصار البحري الأمريكي بأنه "جدار من فولاذ". زعم الرئيس الأمريكي أيضًا أن القدرات العسكرية الإيرانية قد ضعفت بشدة، وأن الحرس الثوري الإسلامي قد "أُبيد"، وأن البلاد تواجه مشاكل اقتصادية عميقة، مدعيًا أن إيران لم تعد القوة المهيمنة في الشرق الأوسط.

وصلت ناقلة نفط عملاقة إلى ميناء رأس تنورة، الميناء النفطي الرئيسي في الخليج العربي، لأول مرة منذ نحو شهر. وتستطيع الناقلة، الراسية في ميناء الجعيمة، التابع لمجمع رأس تنورة للتصدير، حمل نحو مليوني برميل من النفط الخام. ويأتي عودة ناقلات النفط إلى رأس تنورة في وقت تواصل فيه السعودية تحويل ملايين البراميل عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، نظرًا لتزايد المخاطر التي تهدد الملاحة في المنطقة.

وصرح نائب وزير البنية التحتية الأوكراني لوكالة رويترز بأن 159 سفينة فقط دخلت موانئ منطقة أوديسا للتحميل في يوليو/تموز، مقارنة بنحو 400 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا الانخفاض الحاد في نشاط الموانئ تصاعد الهجمات الروسية، التي تزيد من المخاطر التي تهدد الملاحة، وقد تحد من قدرة أوكرانيا التصديرية.

ارتفع سعر القمح في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT) بنحو 4% اليوم بعد أن خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لإنتاج القمح الأمريكي في عام 2026 إلى 1.53 مليار بوشل، بانخفاض قدره 23% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1970. وتزداد حدة نقص المعروض بسبب الظروف الجوية السيئة وخطر تعطل الصادرات في منطقة البحر الأسود، في حين أن توقعات ضعف إنتاجية الذرة تدعم أيضاً سوق الحبوب بشكل عام. ويبقى الطلب على الصادرات هو العامل الرئيسي للشك: فبدون انتعاش حقيقي، قد لا يكون انخفاض المعروض وحده كافياً لإرساء اتجاه صعودي مستدام.