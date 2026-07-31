ملخص اليوم: وول ستريت تستعيد عافيتها؛ تدخل جديد في سوق الين؟

كان العامل الرئيسي وراء تقلبات السوق اليوم هو الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى تذبذب حاد في سوق الأسهم. فقد ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، ليصل إلى حوالي 5.26%، بينما تجاوز العائد القياسي للسندات لأجل 10 أعوام 4.7%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025. وقد فقد المستثمرون ثقتهم في عزم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، على معالجة التضخم، على الرغم من تأكيداته على التزامه بالعملية، مع اعترافه بأنه لا يملك عصا سحرية. كما كان السوق يحلل النتائج المالية لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك آبل وأمازون، مما زاد من حدة تقلبات التداول خلال الجلسة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أعلن الجيش الإيراني عن شن هجمات على قواعد عسكرية أمريكية استراتيجية في الكويت والبحرين، ردًا على الموجة الأخيرة من الضربات الأمريكية ضد إيران. شنت إيران هجومًا على ناقلات نفط في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي للتجارة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة لفترة وجيزة نتيجة المخاوف من انقطاع الإمدادات. ورغم هذه التوترات، ظهرت يوم الجمعة مؤشرات على استئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، الأمر الذي خفف مؤقتًا من مخاوف الإمدادات في سوق النفط.

أظهرت البيانات الاقتصادية الكلية التي نُشرت يوم الجمعة تباينًا في النتائج، لكنها أكدت عمومًا استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي. فقد ارتفع مؤشر تكلفة العمالة للربع الثاني بنسبة 0.9% مقارنة بالربع السابق، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.8%، مما زاد المخاوف بشأن استمرار ضغوط الأجور. في الوقت نفسه، تحسنت ثقة المستهلك في استطلاع جامعة ميشيغان إلى 55.2 نقطة، متجاوزة التوقعات البالغة 54.0 نقطة، بينما انخفضت توقعات التضخم السنوية إلى 4.2%، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس. وفي منطقة اليورو، ارتفع التضخم إلى 2.9% في يوليو، مع وجود تباينات ملحوظة بين الدول الأعضاء.

تتداول مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية الرئيسية حاليًا في المنطقة الإيجابية رغم التقلبات الحادة التي شهدتها في وقت سابق. فقد ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، ومؤشر داو جونز بمقدار 228 نقطة، أي بنسبة 0.5%. وقفز مؤشر iShares Semiconductor ETF بنسبة 5.4%، مواصلًا بذلك ارتفاعه الكبير يوم الخميس بنسبة 8.5% عقب النتائج الممتازة لشركة مايكروسوفت. أما العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية فكانت أكثر تباينًا، حيث ارتفع مؤشر DE40 الألماني بشكل طفيف بنسبة 0.06%، بينما انخفض مؤشر UK100 بنسبة 0.50%، ومؤشر CHN.cash الصيني بنسبة 0.42%.

هيمنت ردود الفعل المتباينة بشدة على نتائج شركات الحوسبة السحابية العملاقة على سوق الأسهم. فقد انخفض سهم شركة آبل بأكثر من 9%، على الرغم من تجاوز إيراداتها في الربع الثالث من السنة المالية التوقعات بفضل ارتفاع مبيعات أجهزة آيفون بنسبة 22%. مع ذلك، جاءت إيرادات الخدمات وتوقعات الربع القادم دون مستوى التوقعات. وارتفع سهم أمازون بنسبة تصل إلى 11% بعد تحقيق إيرادات فاقت التوقعات، مدعومةً بقوة قطاع الحوسبة السحابية، مما عزز ثقة المستثمرين في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وشملت التحركات البارزة الأخرى انخفاض سهم نوفو نورديسك بنسبة 10% عقب فشل تجربة سريرية لدواء للقلب، وارتفاعًا هائلًا في سهم ريبليميون بنسبة 133% بعد رأي إيجابي من لجنة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ونتائج قوية من شيفرون وإكسون موبيل، مدعومةً بارتفاع أسعار النفط وسط الحرب مع إيران.