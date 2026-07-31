ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (31 يوليو 2026)

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من أن كيفن وارش نفسه سعى إلى الحفاظ على موقف متشدد دون التلميح إلى توقع رفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب. وشهدت الأيام الأخيرة من شهر يوليو تحسناً ملحوظاً في معنويات قطاع التكنولوجيا، بالتزامن مع نشر النتائج المالية لشركات التكنولوجيا الكبرى. ولا يزال الوضع في الشرق الأوسط يشكل عاملاً بالغ الأهمية، حتى مع سعي دول أوبك+ إلى استعادة أكبر قدر ممكن من حجم السلع الأساسية إلى السوق. وسيقوم المستثمرون هذا الأسبوع بتحليل تقارير أرباح شركات كبرى أخرى، بما في ذلك شركة سبيس إكس التي دخلت السوق مؤخراً. وإلى جانب ذلك، ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة، تتوج بتقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي. ونتيجة لذلك، ينبغي أن ينصب تركيز المستثمرين على أسواق مثل مؤشر ناسداك 100 (العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100)، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، وخام برنت.

مؤشر ناسداك 100 (العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100)

يوم الثلاثاء المقبل (4 أغسطس)، وبعد إغلاق بورصة وول ستريت، ستصدر شركة سبيس إكس تقريرها المالي لأول مرة منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام. ستُعطي هذه النتائج دفعة قوية للمعنويات المحيطة بقطاع التكنولوجيا المتقدمة. مع ذلك، لا تُعدّ شركة سبيس إكس الإعلان الوحيد المهم عن أرباحها في وول ستريت هذا الأسبوع، إذ يُتوقع أيضًا صدور تقارير من شركات مثل إيه إم دي، وبالانتير، وأوبر، وكلاود فلير.

ستتأثر أسعار المؤشرات والعقود الآجلة بسلسلة من البيانات الرئيسية للاقتصاد الأمريكي. في بداية الأسبوع، سيصدر مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) للتصنيع، يليه تقرير فرص العمل والوظائف الشاغرة (JOLTS) يوم الثلاثاء، ثم قراءة ADP ومؤشر ISM للخدمات يوم الأربعاء، وأخيرًا طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس. أما الحدث الأبرز من منظور الاقتصاد الكلي، فسيكون تقرير سوق العمل الأمريكي يوم الجمعة. تشير التوقعات إلى نمو معتدل في التوظيف بمقدار 65 ألف وظيفة (نتيجة انتهاء العمل المؤقت بعد كأس العالم) إلى جانب ارتفاع طفيف في معدل البطالة إلى 4.3%. من شأن قراءة أضعف أن تدعم موقفًا أقل تشددًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وقد تُسهم في تحقيق المزيد من المكاسب لأسهم التكنولوجيا.

زوج العملات دولار أمريكي/ين ياباني

شهد زوج العملات دولار أمريكي/ين ياباني انخفاضًا حادًا يوم الخميس الأخير من شهر يوليو/تموز، عقب تدخلات في سوق العملات، ودعم لفظي من الولايات المتحدة، وتصريحات متشددة من محافظ البنك المركزي الياباني، أويدا، بعد قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة. ومع ذلك، لا يزال الزوج مستقرًا بالقرب من مستوى 160، الذي كان يمثل سابقًا مستوى مقاومة، ويُعد الآن مستوى دعم. هذا الأسبوع، سيكون المحفز الرئيسي لتحركات الزوج هو أداء عوائد سندات الخزانة الأمريكية استجابةً لبيانات سوق العمل الأمريكية (JOLTS، ADP، وNFP).

يوم الأربعاء (5 أغسطس/آب)، سيتم نشر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر يونيو/حزيران. على الرغم من تأخر هذا التقرير بشكل ملحوظ، إلا أنه قد يُلقي الضوء على موقف صناع السياسة اليابانيين بشأن رفع أسعار الفائدة مستقبلًا، والآثار الجانبية لارتفاع أسعار الطاقة على التضخم الأساسي.

إذا أكدت بيانات NFP الصادرة يوم الجمعة ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.3% بالتزامن مع نمو طفيف في الوظائف، فإن الضغط الهبوطي على الدولار، بالإضافة إلى التصريحات المتشددة في محضر اجتماع بنك اليابان، سيُهيئ الظروف لعودة ارتفاع الين.

النفط (خام برنت)

في ظلّ الظروف الصعبة التي يشهدها سوق الوقود، تسعى منظمة أوبك+ جاهدةً لإعادة أكبر قدر ممكن من النفط إلى السوق. ورغم أن الزيادات الأخيرة في أهداف الإنتاج كانت نظريةً فقط، إلا أن هناك ارتفاعًا تدريجيًا في الإنتاج، حتى مع الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز وتصاعد التوتر في مضيق باب المندب.

في الأسبوع الماضي، عادت مخاوف السوق إلى الظهور بسبب استئناف الضربات العسكرية التي تشارك فيها إيران. وتُولّد التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط علاوة مخاطر، بينما يُشكّل التصعيد المحتمل للعمليات العسكرية تهديدًا مباشرًا لخطوط النقل واستقرار إمدادات هذه السلعة.

بالنسبة لتقييمات السلع، ستكون بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الصادرة اليوم وبيانات التجارة الخارجية الصينية الصادرة يوم الجمعة ذات أهمية بالغة. ومن المتوقع أن يُساهم النمو الكبير في الصادرات الصينية (+24.5% على أساس سنوي)، مدفوعًا بالطلب العالمي على معدات الذكاء الاصطناعي، في تعزيز الطلب بقوة في سوق الطاقة.