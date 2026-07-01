عاجل: بيانات ADP تقرير التوظيف الوطني من الولايات المتحدة

كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار 118 ألفًا، بعد 122 ألفًا أعلنت عنها ADP الشهر الماضي.

بيانات ADP تقرير التوظيف الوطني من الولايات المتحدة

السابق: 122 ألف

المتوقع: 118 ألف

الفعلي: 98 ألف

يعكس تقرير ADP الأضعف من المتوقع تباطؤًا تدريجيًا في زخم سوق العمل الأمريكي، حيث سجل القطاع الخاص إضافة 98 ألف وظيفة فقط مقارنة بتوقعات 118 ألفًا والقراءة السابقة البالغة 122 ألفًا. وتشير هذه النتيجة إلى احتمال تراجع وتيرة التوظيف، وهو ما قد يعزز توقعات الأسواق باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة نقدية أقل تشددًا إذا جاءت البيانات الرسمية بنفس الاتجاه. ومع ذلك، لا يُعد تقرير ADP مؤشرًا حاسمًا على نتائج تقرير الوظائف غير الزراعية، لذا ستتركز أنظار المستثمرين على بيانات NFP القادمة، التي ستكون العامل الرئيسي في تحديد مسار الدولار الأمريكي وعوائد السندات وتوجهات الأسواق المالية.