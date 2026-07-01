حصاد الأسواق: تراجعت المؤشرات بعد انتعاشها الأخير، وانخفض سعر الذهب إلى ما دون 4000 دولار (01.07.2026)

🇺🇸 الأسهم الأمريكية ومعنويات السوق
- تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف قبيل افتتاح السوق الأوروبية، بعد أن شهدت ارتفاعًا خلال الجلستين الأخيرتين مدفوعًا بانتعاش قطاع التكنولوجيا. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشري ناسداك 100 (US100) وراسل 2000 (US2000) بنسبة 0.2%، بينما انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 (US500) وداو جونز (US30) بنسبة 0.15% و0.1% على التوالي. وحذا مؤشر يورو ستوكس 50 (EU50) الأوروبي حذوه، متراجعًا بنسبة 0.2%.
- تجاوزت شركة نايكي التوقعات بشأن استرداد الرسوم الجمركية، لكنها جاءت مخيبة للآمال في توقعاتها: فقد حققت نايكي ربحية معدلة للسهم الواحد بلغت 20 سنتًا (مقابل 13 سنتًا متوقعة) وإيرادات بلغت 10.97 مليار دولار. وقد عززت هذه النتائج استرداد رسوم جمركية أمريكية بقيمة 986 مليون دولار. مع ذلك، انخفض سعر السهم بنسبة تصل إلى 8% بعد إغلاق السوق نتيجة لتراجع المبيعات في الصين (-12%)، وضعف الأداء في الولايات المتحدة، وتوقعات بثبات الأرباح في الأرباع القادمة. وتتداول الأسهم حاليًا بانخفاض قدره 3.3% في تداولات ما قبل افتتاح السوق.
🌏 أسواق آسيا والمحيط الهادئ
- تتداول المؤشرات الآسيوية بشكل عشوائي، متأثرة بمخاوف التقييم في قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والزخم الإيجابي من وول ستريت. وبينما اختتمت الأسواق الإقليمية للتو أفضل ربع لها منذ 17 عامًا، يتجه تركيز المستثمرين نحو بيانات سوق العمل الأمريكية الرئيسية (NFP) يوم الخميس، واحتمالية رفع سعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر (المتوقع حاليًا بنسبة 60%).
- أظهرت الأسواق الفردية تباينًا كبيرًا في الأداء وسط تقلبات حادة في تدفقات رأس المال في نهاية الربع. وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.79%، مدعومًا بمكاسب قطاع أشباه الموصلات. في غضون ذلك، ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.52% عقب موجة البيع الحادة التي شهدها الأسبوع الماضي، على الرغم من أن أسهم التكنولوجيا المحلية لا تزال تواجه مقاومة فنية رغم مكاسبها التي تقارب 100% منذ بداية عام 2026.
🌍 الاقتصاد والبنوك المركزية
- تقرير تانكان يتجاوز التوقعات، ويدعم سياسة بنك اليابان المتشددة: كشف مسح تانكان لشهر يونيو عن ارتفاع قوي في ثقة قطاع الأعمال الياباني، حيث ارتفع مؤشر كبار المصنّعين إلى +22 (مقابل 16 متوقعة)، بينما بلغ مؤشر قطاع الخدمات +37. وبشكل حاسم لدورة التشديد النقدي لبنك اليابان، رفعت الشركات توقعاتها للتضخم للعام المقبل إلى 2.7%، وتوقعاتها للخمس سنوات القادمة إلى 2.6%. كما عززت الشركات الكبرى خططها للإنفاق الرأسمالي بنسبة 11.5%، مما يعزز فرص رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، على الرغم من اعتماد الشركات في خططها المالية على سعر صرف ثابت قدره 152.57 ين للدولار.
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين يحافظ على استقراره عند 51.7 نقطة، ضمن نطاق التوسع: انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام الصيني الصادر عن RatingDog انخفاضًا طفيفًا من 51.8 نقطة في مايو إلى 51.7 نقطة في يونيو، مسجلًا بذلك الشهر السابع على التوالي من التوسع في القطاع. وارتفع إجمالي الطلبات الجديدة للشهر الثالث عشر على التوالي، مما أدى إلى تسجيل أقوى متوسط ربع سنوي منذ أواخر عام 2020. والجدير بالذكر أن تضخم تكاليف المدخلات تباطأ إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مما خفف من ضغوط هوامش الربح، بينما سجل التوظيف أسرع نمو له منذ أغسطس 2023.
- مسؤولو البنك المركزي الأوروبي يخففون من حدة لهجتهم وسط تراجع ضغوط الطاقة: اتسم عضوا مجلس الإدارة، بوستيان دولينك ومارتينش كازاكس، بنبرة أقل إلحاحًا بشكل ملحوظ فيما يتعلق بخطوات السياسة النقدية المستقبلية. وأشار دولينك، مستشهدًا بعدم وجود آثار واضحة لجولة ثانية من التضخم واستقرار أسعار النفط، إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يُبقي على أسعار الفائدة ثابتة حتى سبتمبر. وأضاف كازاكس أن رفع أسعار الفائدة بشكل متتالٍ لم يعد ضروريًا، مما يقلل من الحاجة المُلحة إلى استجابة قوية للتضخم.
💱 سوق الصرف الأجنبي (FX)
- مؤشر الدولار الأمريكي يخرج من منطقة التصحيح مع انخفاض الدولار الأسترالي: ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.15% بعد جلسة متقلبة للغاية، متجاوزًا منطقة التصحيح المحلية بعد أن وجد دعمًا قويًا قرب مستوى 101.500. ويتراجع الدولار الأسترالي مقابل جميع عملات مجموعة العشر، متأثرًا ببيانات التصنيع الصينية التي جاءت أضعف قليلًا من المتوقع (AUDUSD: -0.3%). في الوقت نفسه، يستمر الضعف، مما يدفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USDJPY) للارتفاع بنسبة 0.15%، بينما ينخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD) بنسبة 0.1% إلى 1.1410.
🛢️ السلع والطاقة والمعادن
- المعادن النفيسة تحت ضغط الدولار، والذهب يكسر مستوى الدعم عند 4000 دولار: انخفضت العقود الآجلة للذهب (GOLD) إلى ما دون مستوى دعم نفسي حاسم، متراجعة بنسبة 0.8% لتتداول عند 3965 دولارًا للأونصة. يشهد سعر الفضة (SILVER) انخفاضًا حادًا، حيث تراجع بنسبة 1.55% ليستقر عند 57.70 دولارًا للأونصة.
- أما النفط الخام، فيحافظ على استقراره ضمن نطاق تقلبات ضيق: فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت (OIL) بنسبة رمزية بلغت 0.2%، مما يُبقي الأسعار العالمية ثابتة ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 72 و76 دولارًا للبرميل، وهو النطاق الذي سيطر على تحركات الأسعار خلال الجلسات الخمس الماضية.
الجدول الزمني الاقتصادي: قد تؤدي قمة البنك المركزي في سينترا إلى زيادة تقلبات أسعار الصرف01.07.2026)
ملخص يومي - نهاية مكاسب النفط وربع سنة رائع لوول ستريت (30.06.2026)
📋ملخص السلع الأساسية للنصف الأول من العام والربع الثاني: أبرز الخاسرين والرابحين
ارتفاع US100 بنسبة 1.6% في نهاية الربع الثاني