حصاد الأسواق: تراجعت المؤشرات بعد انتعاشها الأخير، وانخفض سعر الذهب إلى ما دون 4000 دولار (01.07.2026)

تتداول المؤشرات الآسيوية بشكل عشوائي، متأثرة بمخاوف التقييم في قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والزخم الإيجابي من وول ستريت. وبينما اختتمت الأسواق الإقليمية للتو أفضل ربع لها منذ 17 عامًا، يتجه تركيز المستثمرين نحو بيانات سوق العمل الأمريكية الرئيسية (

NFP

) يوم الخميس، واحتمالية رفع سعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر (المتوقع حاليًا بنسبة 60%).