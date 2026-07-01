مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو: ارتفاع طفيف في سعر EURUSDمدفوعاً بنمو الإنتاج وتخفيف الضغوط التضخمية

أظهر قطاع التصنيع في منطقة اليورو مرونةً مشجعةً في نهاية النصف الأول من العام. ورغم انخفاض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال انخفاضًا طفيفًا إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 51.4 نقطة في يونيو (مقارنةً بـ 51.6 نقطة في مايو)، إلا أنه ظل في منطقة التوسع للشهر الخامس على التوالي.

وتكشف البيانات الأساسية عن ديناميكية معقدة للقطاع: إذ يتسارع الإنتاج في المصانع، ولا تزال سلاسل التوريد تعاني من ضغوط، لكنها تُظهر بوادر استقرار، كما تُوفر تكاليف الطاقة اللازمة للتبريد راحةً بالغةً للمصنعين.

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بشكل طفيف بعد أن جاءت قراءات التضخم من فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو ككل أعلى من التوقعات. ومع ذلك، لا يزال الزوج محصورًا في نطاق 1.1380-1.1430، مع ترقب عوامل أخرى محفزة للتقلبات، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك المنسق لمنطقة اليورو، وتقرير التوظيف الصادر عن ADP، وجلسة نقاش سينترا التي تضم رؤساء البنوك المركزية الكبرى، والمقرر صدورها لاحقًا خلال الجلسة. وقد يتعزز الزخم الصعودي إذا تجاوز سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي متوسطاته المتحركة الأسية الرئيسية. عند كتابة هذا التقرير، انخفض الزوج بنسبة 0.15%. المصدر: xStation5

ديناميكيات القطاع: الإنتاج مقابل الطلب

على الرغم من الانخفاض الطفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، شهد الإنتاج الصناعي الفعلي دفعة ملحوظة، مسجلاً أقوى ربع سنوي لإنتاج التصنيع في منطقة اليورو منذ أوائل عام 2022.

تسارع الإنتاج: ارتفع مؤشر مديري المشتريات للإنتاج الصناعي إلى أعلى مستوى له في شهرين عند 51.7 (مقارنة بـ 51.3 في مايو)، مسجلاً بذلك ستة أشهر متتالية من ارتفاع أحجام الإنتاج.

تباين جغرافي: شهد الإنتاج نموًا واسع النطاق في منطقة اليورو، حيث كانت إسبانيا وفرنسا الدولتين الوحيدتين اللتين لم تسجلا أي نمو في يونيو.

ضعف الطلب: عادت الطلبات الجديدة إلى النمو بعد ركودها في مايو، وإن كان هذا النمو طفيفًا. وظل الطلب على الصادرات (الذي يشمل التجارة داخل منطقة اليورو) عاملًا رئيسيًا في تباطؤ القطاع، حيث انكمش للشهر الثاني على التوالي.

ضغوط مستمرة على سلاسل التوريد: ارتفع مؤشر أوقات تسليم الموردين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما يشير إلى تخفيف طفيف للضغوط اللوجستية. ومع ذلك، لا تزال طاقة الموردين محدودة للغاية، حيث لا تزال أوقات التسليم أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

تخفيف الضغوط التضخمية وتقليص عمليات تسريح العمال

كان من أبرز نتائج استطلاع يونيو انخفاض ملحوظ في بيئة التكاليف، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض حاد في أسعار النفط العالمية.