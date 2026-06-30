ملخص يومي - نهاية مكاسب النفط وربع سنة رائع لوول ستريت (30.06.2026)

📊 الاقتصاد الكلي
- المملكة المتحدة: نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، وكان أعلى بنسبة 0.9% مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يتوافق تمامًا مع التوقعات الربع سنوية (0.6%)، وأقل بقليل من التوقعات السنوية. مع ذلك، تشير بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الشهرية إلى تباطؤ في النمو، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1% في أبريل 2026، مما يدل على نشاط معتدل في بداية الربع الثاني.
- بولندا: بلغ معدل التضخم الأولي لمؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو 2.5% على أساس سنوي (التوقعات: 2.7% على أساس سنوي، السابق: 3.1% على أساس سنوي)، بانخفاض قدره 0.5% على أساس شهري (التوقعات: 0.2% على أساس شهري، السابق: 0.3% على أساس شهري). يعني بلوغ التضخم المستوى المستهدف تمامًا أن لجنة السياسة النقدية لن يكون لديها أي مبرر لتغيير أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
- الولايات المتحدة: بلغ عدد فرص العمل المتاحة في مايو/أيار، وفقًا لبيانات مسح فرص العمل المتاحة (JOLTS)، 7.594 مليون فرصة، وهو مستوى ثابت تقريبًا مقارنةً بقراءة أبريل/نيسان المعدلة نزولًا (7.585 مليون فرصة)، ولكنه تجاوز المستوى المتوقع البالغ 7.3 مليون فرصة. تشير هذه البيانات إلى استقرار الطلب على العمالة، في حين تسارع نمو الرواتب مؤخرًا.
- ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات بمقدار 0.6 نقطة في يونيو/حزيران ليصل إلى 91.2 نقطة (التوقعات: 94.4 نقطة) بعد تعديله نزولًا عن الشهر السابق، حيث ساهم انخفاض أسعار البنزين في التخفيف من المخاوف المتعلقة بالتوظيف. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو لشهر يونيو/حزيران فوق التوقعات ليصل إلى 56.7 نقطة مقابل توقعات بلغت 55.9 نقطة (التوقعات السابقة: 62.7 نقطة).
- ألمانيا: تباطأ معدل التضخم الأولي لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو إلى 2.3% على أساس سنوي (التوقعات: 2.6%)، وانخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري (التوقعات: 0.0%)، بينما بلغ مؤشر أسعار المستهلك المنسق 2.4% على أساس سنوي (التوقعات: 2.5%) و-0.2% على أساس شهري (التوقعات: 0.0%) على التوالي.
- الصين: جاءت مؤشرات النشاط الاقتصادي الرسمية لشهر يونيو أفضل من التوقعات. فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 50.3 نقطة (التوقعات: 50.1 نقطة)، وبلغ مؤشر مديري المشتريات الخدمي 50.2 نقطة (التوقعات: 49.9 نقطة).
📈 البورصات وأسواق الأسهم
- الولايات المتحدة (وول ستريت): سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية أداءً قويًا يوم الثلاثاء، منهيةً بذلك أفضل ربع سنوي لها في ست سنوات. وفي ساعات المساء في أوروبا، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، بينما صعد مؤشر ناسداك 100، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 1.8%، مدفوعًا بانتعاش شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ومؤشرات على مرونة اقتصادية عززت التفاؤل بشأن أرباح الشركات.
- حقق مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا أكثر تواضعًا بنسبة 0.3%. وقد عززت الزيادة التي شهدها سوق الأسهم على مدى ثلاثة أشهر القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار هائل بلغ 8 تريليونات دولار. ووُصفت نهاية النصف الأول من العام بأنها "استثنائية" على الرغم من الخلفية الجيوسياسية الصعبة والتقلبات. وأصبحت استراتيجية "الشراء عند الانخفاض" الخيار المفضل للمستثمرين الأفراد، الذين اشتروا أصولًا بقيمة تقارب 3.5 أضعاف المتوسط اليومي خلال فترات انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
- أصبحت استراتيجية "الشراء عند الانخفاض" الخيار المفضل للمستثمرين الأفراد، الذين اشتروا أصولًا بقيمة تقارب 3.5 أضعاف المتوسط اليومي خلال فترات انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500. في الوقت نفسه، أدى تحول رؤوس الأموال على نطاق أوسع من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى الشركات الصغيرة والقطاعات المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية إلى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.8% في يونيو/حزيران، وذلك قبل يوم واحد من نهاية الشهر، مما يجعله على مسار تسجيل ثاني أسوأ أداء له في يونيو/حزيران منذ عام 2015.
- أسواق أوروبا والعالم: سجلت البورصات الأوروبية إغلاقًا متباينًا لجلسة الثلاثاء. ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بنسبة 0.9%، وقفز مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.4%. وحقق مؤشر فوتسي 100 البريطاني مكاسب رمزية بلغت 0.1%، بينما انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.4%، وخسر مؤشر السوق السويسري (SMI) نسبة 0.1%. في المقابل، ارتفع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 0.6% في نفس الفترة.
💱 العملات
- أزواج العملات الرئيسية: حافظ سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي على مستوى أعلى من 1.14، على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي صباحًا**. وحافظ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على مستوى أعلى من 1.3250.
- انخفاض حاد في قيمة الين الياباني: انخفضت العملة اليابانية بنسبة 0.4% أخرى يوم الثلاثاء لتصل إلى 162.67 ينًا للدولار. ويُعد هذا أدنى مستوى للين منذ 40 عامًا، متجاوزًا أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ يوليو 2024.
🛢️ السلع والطاقة
- النفط الخام: سجل سوق النفط أكبر انخفاض ربع سنوي في الأسعار منذ بدء الجائحة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 30% في الربع الثاني (باستثناء العقود المجدد)، مما أدى إلى إلغاء تأثير التوترات الجيوسياسية الناجمة عن اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير بشكل شبه كامل.
- النفط الخام في نهاية يونيو، تراوح سعر عقود خام برنت لشهر سبتمبر حول 73 دولارًا للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أغسطس بنسبة 1% إلى ما دون 70 دولارًا. وقد تحقق هذا التحسن في الإمدادات بفضل توقيع مذكرة تفاهم مؤقتة وبدء مفاوضات السلام في الدوحة (قطر) بمشاركة جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، مما سمح بعودة حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز الحيوي إلى ما يقارب 80% من مستويات ما قبل الحرب، وفقًا لغولدمان ساكس (والمستوى الطبيعي الذي يتراوح بين 30 و40 ناقلة يوميًا، وفقًا لمورغان ستانلي). ورغم أن بيانات الأقمار الصناعية الرسمية تُظهر ثلث المستوى الطبيعي فقط، إلا أن ذلك يعود إلى إبحار العديد من السفن مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال بعد هجمات نهاية الأسبوع على سفينتي حاويات.
- خفضت مورغان ستانلي توقعاتها لأسعار خام برنت للربعين الثالث والرابع من عام 2026 بمقدار 15 دولارًا و5 دولارات على التوالي، لتصل إلى متوسط 75 دولارًا للبرميل، محذرةً من فائض هيكلي في العرض ناجم عن رفع الحصار عن الشرق الأوسط، وضعف الطلب في الصين، وقوة الصادرات الأمريكية.
- المعادن النفيسة (الذهب): سجلت أسعار الذهب الفورية انتعاشًا طفيفًا بنسبة 0.3% لتصل إلى 4030 دولارًا للأونصة، مستقرةً فوق مستوى 4000 دولار النفسي بقليل في نهاية يونيو. ومع ذلك، ومنذ اندلاع النزاع في فبراير، فقد المعدن النفيس حوالي 25% من قيمته، متجاوزًا مستويات دعم رئيسية، وبلغ إجمالي انخفاضه عن ذروة الشتاء (حوالي 5600 دولار) 30%.
- استقر الوضع المتعلق باستقلالية البنك المركزي بفضل قرار المحكمة العليا الأمريكية، الذي سمح للمحافظة ليزا كوك بالبقاء في مجلس المحافظين خلال النزاع القانوني مع الرئيس دونالد ترامب، الذي سعى إلى عزلها. العملات المشفرة
- بيتكوين (BTC): شهد سعر العملة الرقمية الأكثر شيوعًا انخفاضًا واضحًا، حيث تراجع بنسبة 3% إلى مستوى يزيد قليلًا عن 58,000 دولار أمريكي.
- إيثيريوم (ETH): سارت ثاني أكبر عملة مشفرة على خطى السوق، حيث تراجعت أيضًا بنسبة 3% إلى قيمة سوقية بلغت 1,568 دولارًا أمريكيًا.
📋ملخص السلع الأساسية للنصف الأول من العام والربع الثاني: أبرز الخاسرين والرابحين
ارتفاع US100 بنسبة 1.6% في نهاية الربع الثاني
🚨السلع الجديدة في XTB: التركيز على أوروبا والسلع الخفيفة (غاز TTF، قهوة روبوستا وكاكاو بالرطل، سكر أبيض وعصير برتقال)
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