ملخص يومي - نهاية مكاسب النفط وربع سنة رائع لوول ستريت (30.06.2026)

النفط الخام في نهاية يونيو، تراوح سعر عقود خام برنت لشهر سبتمبر حول 73 دولارًا للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أغسطس بنسبة 1% إلى ما دون 70 دولارًا. وقد تحقق هذا التحسن في الإمدادات بفضل توقيع مذكرة تفاهم مؤقتة وبدء مفاوضات السلام في الدوحة (قطر) بمشاركة جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، مما سمح بعودة حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز الحيوي إلى ما يقارب 80% من مستويات ما قبل الحرب، وفقًا لغولدمان ساكس (والمستوى الطبيعي الذي يتراوح بين 30 و40 ناقلة يوميًا، وفقًا لمورغان ستانلي). ورغم أن بيانات الأقمار الصناعية الرسمية تُظهر ثلث المستوى الطبيعي فقط، إلا أن ذلك يعود إلى إبحار العديد من السفن مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال بعد هجمات نهاية الأسبوع على سفينتي حاويات.