الجدول الزمني الاقتصادي: قد تؤدي قمة البنك المركزي في سينترا إلى زيادة تقلبات أسعار الصرف01.07.2026)

بدأت جلسة التداول اليوم بهدوء نسبي وانخفاض في التقلبات عقب الانتعاش الأخير في التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي. وتتراجع العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية على جانبي المحيط الأطلسي (مؤشر 500 الأمريكي، ومؤشر 50 الأوروبي) حاليًا بنسبة طفيفة تبلغ 0.2%، مما يمنح السوق بعض الراحة بعد مكاسب الأمس.

مع ذلك، من المتوقع أن ترتفع التقلبات بشكل حاد خلال الجلسة، التي تشهد اليوم زخمًا كبيرًا من البيانات الاقتصادية الكلية. فإلى جانب قراءات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائية لشهر يونيو، ننتظر بيانات التضخم في منطقة اليورو، وتقرير سوق العمل الأمريكي الصادر عن ADP، وتقرير مخزونات النفط الخام الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وقد يكون الحدث الأبرز للمستثمرين هو اجتماع رؤساء البنوك المركزية خلال منتدى البنك المركزي الأوروبي المنعقد حاليًا في سينترا، حيث من المقرر أن يشارك كيفن وارش لأول مرة.

أهم البيانات الصادرة خلال الجلسة الآسيوية

اليابان: قراءات قوية جدًا لمؤشر تانكان الفصلي. ارتفع مؤشر التصنيع إلى 22 نقطة (التوقعات: 16 نقطة، القيمة السابقة: 17 نقطة)، بينما استقر مؤشر الخدمات عند 37 نقطة (التوقعات: 35 نقطة). تشير هذه المؤشرات إلى مرونة عالية وحالة اقتصادية جيدة لليابان مع بداية النصف الثاني من العام.

الصين: سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ( Caixin ) لشهر يونيو تراجعًا طفيفًا إلى 51.7 نقطة (التوقعات: 51.8 نقطة، القيمة السابقة: 51.8 نقطة). ومع ذلك، يبقى المؤشر مستقرًا ضمن نطاق التوسع الاقتصادي (فوق عتبة 50 نقطة).

أستراليا: تم تعديل قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائية لشهر يونيو بشكل طفيف بالزيادة إلى 51.5 نقطة (مقارنةً بالتوقعات البالغة 51.2 نقطة). في المقابل، انخفضت بيانات شهر مايو الخاصة بإتمام بناء المنازل الجديدة بنسبة 1.1% شهريًا (كانت التوقعات تشير إلى انتعاش بنسبة 0.7% شهريًا).

الجدول الزمني للأحداث الاقتصادية الكلية (جميع الأوقات بتوقيت وسط أوروبا)

جدول البيانات الاقتصادية الكلية (جميع الأوقات بتوقيت وسط أوروبا)

08:30 نيوزيلندا - مؤشر أسعار السلع الأساسية (سنويًا) (يونيو). السابق: 16.8%

09:00 بولندا - مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (يونيو). التوقعات: 49.4 | السابق: 49.4

09:50 فرنسا - مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (يونيو) (النهائي). التوقعات: 50.7 | السابق: 49.7

09:55 ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (يونيو) (النهائي). التوقعات: 50 | السابق: 50.1

10:00 منطقة اليورو - مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (يونيو) (النهائي). التوقعات: 51.3 | السابق: 51.6

10:30 المملكة المتحدة - مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (يونيو) (النهائي). التوقعات: 53.1 | السابق: 53.9

11:00 منطقة اليورو - التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك المنسق (سنويًا) (يونيو) (بيانات أولية). التوقعات: 3.0% | السابق: 3.2%

11:00 منطقة اليورو - التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك المنسق (شهريًا) (يونيو). السابق: 0.1%

11:00 منطقة اليورو - التضخم الأساسي وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك المنسق (سنويًا) (يونيو). التوقعات: 2.6% | السابق: 2.6%

11:00 منطقة اليورو - التضخم الأساسي وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك المنسق (شهريًا) (يونيو). السابق: 0.3%

12:15 منطقة اليورو - كلمة فيليب لين، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي

14:15 الولايات المتحدة الأمريكية - تقرير ADP (يونيو) (تغيرات التوظيف). التوقعات: 118 ألف | السابق: ١٢٢ ألف

١٥:٠٠ منطقة اليورو - خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد

١٥:٠٠ المملكة المتحدة - خطاب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي

١٥:٠٠ كندا - خطاب محافظ بنك كندا تيف ماكليم

١٥:٠٠ الولايات المتحدة الأمريكية - خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش

١٥:٤٥ الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (يونيو) (النهائي). التوقعات: ٥٥.٧ | السابق: ٥٥.١

١٦:٠٠ الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد (يونيو). التوقعات: ٥٤ | السابق: ٥٤

١٦:٠٠ الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريد (يونيو). السابق: ٤٨.٦

١٦:٠٠ الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر أسعار المنتجات التصنيعية المدفوعة الصادر عن معهد إدارة التوريد (يونيو). التوقعات: ٧٩ | السابق: ٨٢.١

١٦:٠٠ الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريد (يونيو). السابق: 56.8

16:00 منطقة اليورو - خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد

16:30 الولايات المتحدة - تغير مخزونات النفط الخام وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. التوقعات: -4.0 مليون برميل | السابق: -6.09 مليون برميل

16:30 الولايات المتحدة - تغير مخزونات البنزين وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. التوقعات: -0.9 مليون برميل | السابق: 2.06 مليون برميل

3 أسواق تستحق المتابعة اليوم

زوج العملات الرئيسي (اليورو/الدولار الأمريكي) على وشك الدخول في تقلبات كبيرة. في تمام الساعة 11:00، سيطلع المستثمرون على القراءة الأولية الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك المنسق لشهر يونيو من منطقة اليورو (انخفاض متوقع إلى 3.0% على أساس سنوي). ومع ذلك، ينتظرنا تقلب حاد في تمام الساعة 15:00، عندما يعتلي رؤساء أهم البنوك المركزية في العالم (البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا، والاحتياطي الفيدرالي) المنصة في وقت واحد. بالإضافة إلى بيانات ما بعد الظهر من الولايات المتحدة، سيُحدد هذا اتجاه اليورو دولار قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500 ) - تواجه المؤشرات الأمريكية فترة ماراثونية من البيانات الاقتصادية الكلية بعد الظهر. سيكون أول محفز هو تقرير ADP في تمام الساعة 2:15 مساءً، والذي يُعد مؤشرًا لبيانات الحكومة (الوظائف غير الزراعية) يوم الجمعة. ومع ذلك، تظل النقطة الحاسمة في الجلسة هي نشر مؤشر معهد إدارة التوريد ( ISM ) لقطاع التصنيع في تمام الساعة 4:00 مساءً. يتوقع المحللون أن يستقر المؤشر عند 54 نقطة، وأي انحراف حاد (خاصة في مكونات الطلبيات الجديدة والأسعار المدفوعة) سيؤثر فورًا على مراكز رأس المال في وول ستريت.

خام برنت ( OIL ) - ستتفاعل أسعار السلع مع البيانات الرسمية الأسبوعية لوزارة الطاقة الأمريكية ( EIA ) في تمام الساعة 4:30 مساءً. تشير توقعات السوق إلى انخفاض واضح آخر في مخزونات النفط الخام بمقدار 4 ملايين برميل. إذا أكدت البيانات انخفاضًا أعمق في المخزونات وارتفاعًا في الطلب على البنزين، فقد تجد أسعار النفط دعمًا فنيًا للخروج من نطاق التماسك المحلي الحالي.

بعد ارتفاعه الأخير إلى المتوسط ​​المتحرك الأسي لعشرة أيام (EMA10؛ باللون الأصفر)، يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي في المنطقة الحمراء مجدداً، مما يعزز الاتجاه الهبوطي المستمر منذ أبريل. ويتعزز هذا المسار أيضاً بتزايد التباين في السياسات بين البنك المركزي الأوروبي الذي يتراجع عن موقفه المتشدد، والاحتياطي الفيدرالي الذي تتوقع الأسواق أن يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر. المصدر: xStation5