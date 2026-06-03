عاجل: بيانات ADP تتجاوز التوقعات! 📈

03.06.2026 - بيانات ADP لتغيرات التوظيف - القطاعات غير الزراعية (مايو)
- العدد المنشور: 122 ألف
- العدد المتوقع: 110 آلاف
- العدد السابق: 105 آلاف
- العدد المعدل: 109 آلاف
أظهرت بيانات ADP لتغيرات التوظيف، باستثناء القطاع الزراعي، ارتفاعًا فاق التوقعات البالغة 122 ألف وظيفة. ويُعد هذا مفاجأة ملحوظة، إذ تجاوز التوقعات التي كانت تُقدر بنحو 110 آلاف وظيفة.
ويمثل هذا الارتفاع أعلى معدل نمو في التوظيف، استنادًا إلى هذا المؤشر، منذ أبريل 2025، على الرغم من أنه لا يزال أقل من المتوسط طويل الأجل خلال النصف الأول من العقد الحالي.
وكان رد فعل السوق على هذا الخبر محدودًا.
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المصدر: xStation5
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