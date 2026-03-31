عاجل: بيانات JOLTS للوظائف من الولايات المتحدة

- بيانات JOLTS للوظائف: السابق: 7.240 مليون، المتوقع: 6.890 مليون، الفعلي: 6.882 مليون
- فرص العمل المتاحة: 4.2% (السابق 4.2%؛ السابق 4.4%)
- عدد الاستقالات: 2.974 مليون (السابق 3.137 مليون؛ السابق 3.131 مليون)
- معدل الاستقالات: 1.9% (السابق 2.0%)
- عدد حالات التسريح: 1.721 مليون (السابق 1.631 مليون؛ السابق 1.660 مليون)
- معدل التسريح: 1.1% (السابق 1.0%)
مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن مجلس الأمن: 91.8 (التقدير 87.9؛ السابق 91.2)
أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية الصادرة يوم الثلاثاء مؤشرات متباينة حول سوق العمل وثقة المستهلك. بلغ عدد فرص العمل المتاحة في سوق العمل (JOLTS) لشهر فبراير 6.882 مليون فرصة، أي أقل بقليل من التوقعات البالغة 6.890 مليون فرصة، وأقل بكثير من الرقم المعدل لشهر يناير البالغ 7.24 مليون فرصة، مما يشير بوضوح إلى تباطؤ تدريجي في الطلب على العمالة. في المقابل، فاجأ مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات لشهر مارس الجميع بارتفاعه، حيث سجل 91.8 نقطة مقابل توقعات بلغت 87.9 نقطة وقراءة سابقة بلغت 91.0 نقطة. تؤكد بيانات JOLTS استمرار اتجاه التعافي في سوق العمل بعد فترة النشاط المفرط التي أعقبت الجائحة، على الرغم من أن فرص العمل لا تزال مرتفعة تاريخيًا. تراقب الأسواق هذه البيانات عن كثب في ظل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب وتصاعد التوترات الجيوسياسية حول مضيق هرمز، الأمر الذي قد يؤثر بشكل كبير على أسعار الطاقة ومعنويات المخاطرة العالمية.
