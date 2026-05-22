ملخص يومي 💯 - وول ستريت تقترب من تسجيل أرقام قياسية قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة

📈 الأسواق والبورصات العالمية
- تشهد مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا قبيل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، حيث سجل مؤشر داو جونز الصناعي مستويات قياسية جديدة: إذ يتداول عقد US30 فوق 50,800 نقطة بعد تجاوزه حاجز 50,000 نقطة النفسي في اليوم السابق.
- كما يقترب عقد US500 من مستوياته القياسية، متجاوزًا مستوى 7,500 نقطة، مسجلًا بذلك أسبوعه الثامن على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2023.
- ويترافق هذا التفاؤل في وول ستريت مع انخفاض مؤشر تقلبات السوق (VIX) إلى مستويات لم يشهدها منذ أوائل فبراير. ويرتبط هذا التفاؤل ارتباطًا مباشرًا بانخفاض أسعار النفط في أعقاب تصريحات دونالد ترامب الأخيرة، فضلًا عن إشارات من إيران تدل على تقدم مفاوضات السلام.
- تشهد الأسواق ارتفاعًا طفيفًا مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي، مع تحذير بنك يو بي إس من تركزه المفرط. فمنذ اندلاع الصراع في إيران مطلع مارس، ارتفعت أسهم مجموعة من الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي (مثل شركة أنثروبيك) بنسبة 56%، بينما ظل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) متذبذبًا.
- وتدعم تدفقات رأس المال سيولة الشركات، حيث تجاوزت قيمة عمليات إعادة شراء الأسهم وعمليات الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا بلغ تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026.
📱 الشركات
- ترتفع أسهم شركتي آي بي إم (+2.2%) وجلوبال فاوندريز (+5.5%) استجابةً لقرار الحكومة الأمريكية دعم تطوير البنية التحتية المحلية للحوسبة الكمومية بمبلغ ملياري دولار أمريكي.
- تصدّرت أسهم الشركات التالية قائمة الرابحين عقب صدور تقارير الأرباح أو تحديثات التوقعات: IMAX (+15% وسط شائعات عن احتمال بيع الشركة)، وWorkday (+8.1%)، وZoom (+8%)، وRoss Stores (+5.2%)، وTake-Two (+4.6%)، التي أعلنت رسميًا عن إطلاق لعبة Grand Theft Auto VI في 19 نوفمبر.
- في المقابل، تتعرض شركات التكنولوجيا الصينية لضغوط بيع شديدة، بما في ذلك BABA (-3.9%) وTCOM (-6.1%)، وذلك ردًا على الإعلان عن عقوبات تنظيمية جديدة، إلى جانب شركة التكنولوجيا الحيوية Denali Therapeutics (-3.1%) بعد فشل التجارب السريرية لعقار لعلاج مرض باركنسون.
📊 الاقتصاد الكلي
- انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان انخفاضًا حادًا إلى 44.8 نقطة (مقابل توقعات السوق البالغة 48.2 نقطة)، مصحوبًا بارتفاع ملحوظ في توقعات التضخم لمدة عام واحد إلى 4.8%، وتوقعات التضخم لخمس سنوات إلى 3.9%.
- في المقابل، حقق مؤشر Ifo الألماني مفاجأة إيجابية، إذ ارتفع إلى 84.9 نقطة (بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاضه إلى 84.2 نقطة من 84.4 نقطة)، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع ضعف قراءات مؤشر مديري المشتريات - حيث ارتفع المؤشر الفرعي للتوقعات إلى 83.8 نقطة، بينما بلغ التقييم الحالي 86.1 نقطة.
- جاءت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة أسوأ بكثير من التوقعات، حيث توقف النمو السنوي عند 0% (مقارنةً بتوقعات 1.3% مقابل 1.7% سابقًا)، بينما سُجّل انخفاض شهري بنسبة 1.3% (مقابل توقعات 0.6% وقراءة سابقة 1.7%).
- وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن القضايا النووية ليست مطروحة للنقاش في المرحلة الحالية من المحادثات، على الرغم من أن مصادر أخرى تُشير إلى أن نقل اليورانيوم المخصب إلى دول ثالثة يُعد شرطًا أساسيًا لرفع العقوبات المفروضة على طهران.
السياسة النقدية والاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)
- أدى الرئيس دونالد ترامب اليمين الدستورية رسميًا لكيفن وارش رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي، مُرسيًا بذلك ملامح "مبدأ ترامب-وارش" الجديد: حيث يتخلى البنك المركزي عن التوجيهات المستقبلية لصالح مزيد من المرونة وعدم القدرة على التنبؤ. تم رفض فكرة أن الاقتصاد القوي يُولّد التضخم تلقائيًا (مع إعطاء الأولوية لتحفيز العرض والابتكار)، وتحوّلت الاستراتيجية نحو نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي بهدف "التخلص من الديون" دون رفع حاد في أسعار الفائدة. أعلن ترامب استقلالية وارش الكاملة، مضيفًا مع ذلك أن الرئيس الجديد يُدرك ضرورة تحفيز النمو الاقتصادي.
- يُظهر أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحولًا نحو سياسة نقدية متشددة، بقيادة كريستوفر والر، الذي عزز خطابه الدولار. وصف والر النقاشات حول خفض أسعار الفائدة السريع بأنها "جنونية"، وأعلن تحوّل الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف يميل إلى الحياد، حيث يُهيمن التضخم المستقر وتوقعات المستهلكين المرتفعة على زمام الأمور. اقترح والر تقليص الميزانية العمومية بشكل أكبر (باستخدام برنامج التيسير الكمي بمقدار 300 إلى 500 مليار دولار إضافية)، وأعلن استسلامًا رسميًا بشأن العودة إلى حجم الميزانية العمومية الصغير الذي كان سائدًا قبل عام 2008، محذرًا من أن الانخفاض إلى ما دون مستوى 6 تريليونات دولار النفسي يُهدد بشلّ سوق ما بين البنوك.
🛢️ السلع
- انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بشكل حاد بأكثر من 2%، لتصل إلى مستوى 95 دولارًا، بينما انخفض سعر خام برنت بعد التجديد إلى ما دون عتبة 100 دولار.
- انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.5% اليوم، لتستقر فوق مستوى 4500 دولار للأونصة بقليل، غير قادرة على استيعاب انخفاض أسعار النفط الخام بسبب قوة الدولار الأمريكي.
💱 العملات
- يُظهر الدولار الأمريكي قوة واضحة، مما يدفع زوج العملات الرئيسي اليورو/الدولار الأمريكي إلى الانخفاض نحو مستوى 1.16، وهو ما يُفاقم الخسائر والضغوط التي يشهدها سوق المعادن النفيسة اليوم.
