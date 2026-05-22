هل ستنضم بيلاروسيا إلى الحرب؟

هل يمكن لبيلاروسيا أن تدخل الحرب ضد أوكرانيا إلى جانب روسيا بشكل مباشر؟

لا يزال هذا السيناريو غير مرجح، ولكنه لم يعد ضربًا من الخيال. بالنسبة للأسواق، سيعني ذلك تصاعدًا في المخاطر الجيوسياسية، وضغطًا على عملات المنطقة، واحتمالًا لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وعودة رؤوس الأموال إلى قطاع الدفاع.

هل يعود التهديد من الشمال؟

عاد موضوع انضمام بيلاروسيا الكامل إلى الحرب ضد أوكرانيا إلى جانب روسيا إلى الظهور في وسائل الإعلام بشكل متكرر منذ عام 2022، حين تم طرد آخر الوحدات الروسية من الأراضي الأوكرانية الشمالية بعد فشل الهجوم الذي شُنّ من الجانب البيلاروسي.

منذ ذلك الحين، قدمت بيلاروسيا الدعم لروسيا بشتى الطرق، حيث وفرت لها البنية التحتية العسكرية، والثكنات، والمستشفيات، والمرافق اللوجستية، والمساحات العملياتية. كما شاركت في أنشطة دعم الضربات الروسية. مع ذلك، سعى النظام في مينسك إلى إبقاء تدخله دون عتبة الحرب المفتوحة.

لذا، فإن التلميحات المتكررة حول إمكانية دخول بيلاروسيا في الصراع قد تُثير الملل. لكن في الواقع، لم يعد سيناريو مشاركة مينسك المباشرة مجرد تكهنات. أصبح هذا الأمر يستدعي التحليل والمتابعة، وربما التسعير.

السؤال المطروح: متى سيحدث التصعيد؟

السؤال الأهم هو: لماذا ينتظر الكرملين أكثر من أربع سنوات حتى يدخل أقرب حلفاء روسيا الحرب الآن فقط؟

المصدر: بلومبيرغ فاينانس

قد يكمن الجواب في تدهور الوضع الروسي على الجبهة. تشير مراكز تحليلية متزايدة إلى أن الآلة الحربية الروسية تفقد زخمها. وبالنظر إلى المحصلة، فإن روسيا لا تخسر أراضٍ، لكن قواتها ومواردها المتاحة تتضاءل فعلياً. قد يستنتج الكرملين أنه إذا لم تدخل بيلاروسيا الحرب في المستقبل القريب، فقد لا تنضم إليها على الإطلاق.

التعبئة الهادئة أهم من الأسلحة النووية

تتزايد المؤشرات على تحول بطيء لكن ثابت في موقف بيلاروسيا. ظهرت تقارير عن تعبئة تدريجية للقوات البيلاروسية منذ بداية العام. ومنذ ذلك الحين، تزايدت هذه التعبئة في نطاقها، وإن كان ذلك بطريقة لا تجذب اهتماماً إعلامياً كبيراً.

في سياق المناورات النووية التي تشارك فيها بيلاروسيا وروسيا، يلزم تقييم موضوعي. تبقى الأسلحة النووية في المقام الأول أداة ضغط خطابي. مع ذلك، يمكن لمثل هذه المناورات أن تصرف الانتباه عن عناصر التصعيد الأكثر عملية: تعبئة الاحتياط وتوسيع البنية التحتية.

بالنسبة لحلف الناتو، الأهم من الخطاب النووي بحد ذاته هو ما إذا كانت مينسك تُعزز فعلاً جاهزيتها للعمليات قرب الحدود الأوكرانية. ووفقًا لمسؤولين عسكريين أوكرانيين، يجري العمل على توسيع البنية التحتية باتجاه أوكرانيا.

هذه إشارةٌ أكثر دلالةً من مجرد التصريحات الدعائية.

الضغوط الأمريكية والدبلوماسية

يُبدي المسؤولون العسكريون الأوكرانيون والولايات المتحدة اهتمامًا متزايدًا ببيلاروسيا. ففي 21 مايو/أيار، حذّر الرئيس الأوكراني من أن أي محاولة مباشرة من جانب بيلاروسيا للانخراط إلى جانب روسيا ستُقابل بردٍّ قاسٍ.

وتُعدّ تقارير بلومبيرغ ذات أهمية أيضًا: فبحسبها، يُزعم أن الولايات المتحدة طلبت من أوكرانيا تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات الأسمدة البيلاروسية. والهدف من ذلك هو تقليل اعتماد مينسك على روسيا. وهذا يُظهر أن القضية لا تقتصر على ساحة المعركة، بل تشمل الاقتصاد والتجارة أيضًا.

في مثل هذه اللحظات، غالبًا ما يُساء تقدير المخاطر. إذ يفترض السوق أن أحد الصراعات يتلاشى جزئيًا لأن تركيزه يتحول إلى صراع آخر. وبالتالي، فإن أي تصعيد يشمل بيلاروسيا لن يكون حدثًا عسكريًا فحسب، بل سيُمثّل أيضًا صدمةً للمستثمرين.

هل تمتلك بيلاروسيا قدرة حقيقية على شنّ هجوم؟

على الرغم من تزايد المخاطر، لا تزال قدرات بيلاروسيا العملية محدودة. فالقوات المسلحة البيلاروسية صغيرة الحجم وتعاني من تراجع جزئي. أما روسيا، فلم تعد تمتلك الاحتياطيات الكافية التي تسمح لها بتأمين مئات الكيلومترات الإضافية من الحدود بسهولة.

تُعدّ التضاريس بين بيلاروسيا وأوكرانيا وعرة للغاية. فالغابات الكثيفة والمستنقعات والأنهار، بالإضافة إلى العدد المحدود من الطرق المعبدة، تُعيق بشكل كبير المناورة السريعة. ويمرّ أحد الطرق الرئيسية عبر منطقة تشيرنوبيل المحظورة.

على مرّ سنوات الحرب، حصّنت أوكرانيا حدودها الشمالية تحصيناً شديداً. وقد تُؤدي أي محاولة لاختراقها إلى كارثة بالنسبة لبيلاروسيا وروسيا. لذا، فإن دخول بيلاروسيا الحرب لا يعني بالضرورة شنّ هجوم فعّال.

أما بالنسبة لروسيا، فقد يكون التصعيد عبر بيلاروسيا محاولةً لفرض تنازلات سياسية ودبلوماسية وعسكرية قبل أن تفقد زمام المبادرة أو القدرة على إدارة تصعيد مُحكم.

ماذا يعني هذا بالنسبة للسوق؟

بالنسبة للأسواق المالية، يُعدّ دخول بيلاروسيا الحرب بشكل مباشر مؤشراً على تصعيد الصراع الذي اعتبره بعض المستثمرين قد شهد انخفاضاً جزئياً في حدته أو أنه في طريقه إلى الانتهاء.

قد يكون رد الفعل سريعاً، وإن كان نطاقه سيتوقف على العمليات العسكرية الفعلية.

أبرز الآثار المحتملة هي:

انخفاض أسعار السندات في المنطقة وارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية،

ضغط على عملات دول وسط وشرق أوروبا، بما فيها الزلوتي البولندي،

تعزيز الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن،

انخفاض حاد في مؤشرات الأسهم، لا سيما المحلية منها،

عودة رؤوس الأموال إلى شركات الدفاع، خاصةً تلك التي شهدت انخفاضات كبيرة في الأشهر الأخيرة.

احتمالية منخفضة، مخاطرة عالية

لا يزال دخول بيلاروسيا الحرب ليس السيناريو الأرجح. فالمخاطرة لا تزال محدودة بسبب ضعف الجيش البيلاروسي، وصعوبة التضاريس، والتحصينات الأوكرانية، والتكاليف السياسية الباهظة المحتملة على النظام في مينسك.

لكن هذا لا يعني إمكانية تجاهل الموضوع. لن تحتاج بيلاروسيا إلى خوض معركة واحدة لتغيير المشهد الجيوسياسي والسوقي.

كاميل شتشيبانسكي

محلل أسواق مالية في شركة XTB