عاجل: بيانات JOLTS للوظائف من الولايات المتحدة

- بيانات JOLTS للوظائف: السابق: 7.585 مليون، المتوقع: 7.280 مليون، الفعلي: 7.594 مليون
- ثقة المستهلك: السابق: 90.6, المتوقع: 94.4, الفعلي: 91.2
أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية صورة متباينة، حيث جاءت وظائف JOLTS عند 7.594 مليون، متجاوزة التوقعات البالغة 7.280 مليون وأعلى قليلًا من القراءة السابقة البالغة 7.585 مليون، مما يعكس استمرار قوة الطلب على العمالة ومرونة سوق العمل. في المقابل، سجلت ثقة المستهلك 91.2 نقطة، مرتفعة عن القراءة السابقة البالغة 90.6، لكنها جاءت أقل من التوقعات عند 94.4، وهو ما يشير إلى أن المستهلكين لا يزالون يتبنون نهجًا حذرًا رغم التحسن الطفيف في المعنويات. بشكل عام، تدعم بيانات التوظيف الدولار الأمريكي، بينما قد تحد قراءة ثقة المستهلك من قوة هذا الزخم على المدى القريب.
المصدر: Xstation5
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