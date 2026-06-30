حصاد الأسواق : ارتفاع الأسهم يتواصل مع تزايد زخم الذكاء الاصطناعي - الين الياباني يسجل أدنى مستوى له في عام 1986 (30.06.2026)

أنهت أسواق الأسهم الآسيوية الربع الأخير من العام بمكاسب قوية، مدعومة بتحسن المعنويات في وول ستريت، حيث قادت أسهم أشباه الموصلات الارتفاع مجدداً. وارتفع مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ بنسبة تقارب 1.5%، مسجلاً أقوى أداء ربع سنوي له منذ ما يقارب 17 عاماً. وامتد التفاؤل أيضاً إلى أسواق العقود الآجلة، مما يشير إلى مزيد من المكاسب في كل من الأسهم الأمريكية - بعد أن أغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند مستوى قياسي جديد يوم الاثنين - والأسهم الأوروبية.

أبرز النقاط:

حافظت كوريا الجنوبية على صدارتها كأفضل سوق أسهم رئيسية أداءً في العالم هذا العام، حيث ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 2.9% خلال الجلسة.

واصلت أسهم أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هيمنتها على هذا الارتفاع.

ارتفع سهم سامسونج بأكثر من 5%، ليرتفع عائدها منذ بداية العام إلى أكثر من 100%، بينما أنهت شركة إس كيه هاينكس الربع الأخير بمكاسب استثنائية بلغت نحو 240%.

.ركزت أسواق العملات على الين الياباني، الذي انخفض إلى ما دون 162 مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أضعف مستوى له منذ عام 1986، ومتراجعاً إلى ما دون المستويات التي استدعت تدخلاً رسمياً في عام 2024.

يستمر ضعف الين في دعم المصدرين اليابانيين، ويساهم في الحفاظ على الأسهم المحلية قرب مستويات قياسية، ولكنه في الوقت نفسه يرفع تكاليف الاستيراد، ويؤثر سلباً على القدرة الشرائية للأسر، ويزيد الضغط السياسي على الحكومة.

لم تفلح التدخلات اللفظية من المسؤولين اليابانيين، بمن فيهم كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا كيهارا والوزير كاتاياما، في وقف تراجع العملة. وتداول خام برنت قرب 72.50 دولاراً للبرميل، ولا يزال متجهاً نحو تسجيل أكبر انخفاض ربع سنوي له منذ بدء الجائحة.

يستمر السوق في التفاعل مع زيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز في أعقاب التقدم المحرز في مفاوضات السلام الإقليمية. وعززت مورغان ستانلي التوقعات السلبية للخام، محذرة من أن سوق النفط العالمية قد تواجه فائضاً في المعروض خلال الأشهر المقبلة.

يتراجع سعر البيتكوين بشكل طفيف ويتداول قرب 59,500 دولار، بينما انخفض سعر الذهب إلى حوالي 3,980 دولارًا للأونصة، وتراجع سعر الفضة إلى ما دون 58 دولارًا للأونصة. وتتعرض المعادن النفيسة والعملات المشفرة لضغوط اليوم، في ظل مكاسب الدولار الأمريكي في مختلف الأسواق.

تشمل أهم الأحداث الاقتصادية الكلية اليوم بالنسبة للمستثمرين تقرير التضخم في ألمانيا الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش، يليه بيان فرص العمل الأمريكية ( JOLTS ) الساعة 3 عصرًا بتوقيت غرينتش، ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات الساعة 6 مساءً بتوقيت غرينتش. كما سيتابع المستثمرون عن كثب خطابات صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، حيث سيتحدث فيليب لين الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش، وبييرو سيبولوني الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش.

النظرة الفنية USDJPY (يومي 1، أسبوعي 1)

توقعت الأسواق لسنوات عديدة تحولًا عن السياسة النقدية التيسيرية للغاية التي يتبعها بنك اليابان. ورغم أن بنك اليابان قد نفذ زيادات طفيفة في أسعار الفائدة، إلا أن موقفه العام لا يزال داعمًا للغاية. لا يزال البنك المركزي يُظهر عزوفاً ملحوظاً عن خفض مشتريات السندات بشكلٍ ملموس أو تشديد السياسة النقدية بشكلٍ حاد، على الرغم من تراجع الأوضاع الاقتصادية. ويستمر انخفاض قيمة الين في دعم الاقتصاد الياباني القائم على التصدير، ويُشكّل عاملاً مساعداً هاماً لأكبر الشركات المدرجة في البورصة.

المصدر: xStation5

على الرغم من أن زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يتداول بالقرب من أعلى مستوياته منذ عقود، إلا أن مؤشر القوة النسبية الأسبوعي لا يزال عند حوالي 65، مما يشير إلى وجود مجال لمزيد من الارتفاع قبل أن تصل المؤشرات الفنية إلى منطقة ذروة الشراء. في عام 2025، نجح الزوج في الحفاظ على مستوى الدعم حول المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 أسبوع بالقرب من 147.5 قبل أن يختتم اتجاهه الصعودي طويل الأجل. وقد يؤدي اختراق حاسم فوق مستوى 163 إلى تمهيد الطريق لموجة صعودية قوية أخرى.

المصدر: xStation5