ملخص السوق 🔼 ارتفاع الأسهم الأوروبية والأمريكية - مورغان ستانلي تتوقع ارتفاعاً في أوروبا (30/06/2026)

افتتحت الأسهم الأوروبية جلسة الثلاثاء بمكاسب قوية، مدعومة بتفاؤل المستثمرين في آسيا وول ستريت. وارتفع مؤشر ستوكس 50 بنحو 0.6%، بينما صعد مؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقًا بنسبة تقارب 1%. وقادت أسهم التكنولوجيا مجددًا موجة الصعود، مع عودة المستثمرين إلى أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد التصحيح الأخير وتحسن توقعات الطلب على أشباه الموصلات. وكان من بين أبرز الأسهم أداءً في الجلسة شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية الأوروبية الرائدة. فقد ارتفعت أسهم شركة ASML بأكثر من 3.5%، وزادت أسهم شركة Infineon بنحو 2.5%، وارتفعت أسهم شركة STMicroelectronics بنحو 3%، مما يسلط الضوء على تجدد إقبال المستثمرين على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وشركات أشباه الموصلات. في غضون ذلك، تعزز الدولار الأمريكي في السوق، بينما حاول خام برنت التعافي نحو 74 دولارًا للبرميل.

مؤشر يورو ستوكس 50 لا يزال قريبًا من أعلى مستوياته القياسية

يواصل مؤشر يورو ستوكس 50 التداول بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث يقل بنسبة 0.7% فقط عن رقمه القياسي، محققًا مكاسب تقارب 8.5% منذ بداية العام.

يظل قطاع التكنولوجيا الأقوى أداءً، سواءً اليوم أو منذ بداية العام، بينما لا تزال أسهم الشركات الاستهلاكية وخدمات الاتصالات متأخرة. ويتداول ما يقارب 64% من مكونات المؤشر فوق متوسطاتها المتحركة لـ 200 يوم، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي طويل الأجل.

ومن بين الشركات الأفضل أداءً نسبيًا: إنفينون، وإيه إس إم إل، وسيمنز، بينما تُصنف بي إم دبليو، وساب، ومرسيدس بنز، وأديين ضمن أضعف أسهم الشركات الكبرى أداءً هذا العام. ومع تداول المؤشر عند حوالي 18.8 ضعفًا من الأرباح المتوقعة، تظل التقييمات معقولة مقارنةً بالمؤشرات الأمريكية الرئيسية، مما يعزز تزايد اهتمام المستثمرين تدريجيًا بالأسهم الأوروبية.

المصدر: أبحاث XTB

هيمن رواد الصناعة والذكاء الاصطناعي على جلسة تداول الثلاثاء

كانت مكاسب يوم الثلاثاء مدفوعة بشكل أساسي بشركات الصناعة والتكنولوجيا وتحول الطاقة. وقادت أسهم سيمنز للطاقة (+4.6%)، وسيمنز (+3.8%)، وASML (+3.7%) هذا الارتفاع، مما يؤكد استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وقطاع الكهرباء.

كما حققت أسهم شنايدر إلكتريك، وإنفينون، وسافران مكاسب قوية مع عودة المستثمرين إلى أسهم الشركات الصناعية الأوروبية الرائدة. في المقابل، تراجعت أسهم الاتصالات والسلع الفاخرة والسيارات، حيث كانت أسهم دويتشه تليكوم، وLVMH، وفولكس فاجن من بين الأسهم الأقل أداءً.

على الرغم من انخفاضات اليوم، لا تزال العديد من الأسهم المتأخرة تحقق عوائد إيجابية على مدار العام الماضي، بينما تحافظ الأسهم الرائدة هذا العام على زخم قوي استثنائي على المدى الطويل.

المصدر: XTB Research

المصدر: أبحاث XTB

مخططات EU50 وDE40

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5

مورغان ستانلي: أوروبا قد تتفوق من خلال تنويع أوسع

يرى مورغان ستانلي أن أمام الأسهم الأوروبية مجالاً لمواصلة صعودها في النصف الثاني من العام. ووفقاً لاستراتيجيي البنك، فإن المستثمرين لا يتخلون عن الذكاء الاصطناعي، بل يتجهون بشكل متزايد إلى تنويع محافظهم الاستثمارية بعيداً عن التركيز الكبير لرأس المال في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. وتبرز أوروبا كإحدى أبرز المستفيدين من هذا التحول.

حققت مؤشرات الأسهم الأوروبية عوائد منذ بداية العام تتماشى إلى حد كبير مع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد تعافيها من ضعف سابق ناجم عن التوترات الجيوسياسية. ويرى مورغان ستانلي أن هذا ليس مجرد انتعاش مؤقت، بل قد يمثل بداية لإعادة توزيع أوسع لرأس المال العالمي.

ساهم انخفاض أسعار النفط في أعقاب الاتفاق الأمريكي الإيراني في تحسين آفاق الشركات الأوروبية من خلال خفض تكاليف الطاقة ودعم هوامش الربح. ومع ذلك، يعتقد البنك أن المحفز الرئيسي وراء التدفقات المتجددة ليس التوترات الجيوسياسية، بل تزايد التقلبات في قطاع الذكاء الاصطناعي الأمريكي. يسعى المستثمرون إلى الحفاظ على استثماراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي مع توسيع نطاق تنويع محافظهم الإقليمية.

وقد تحققت نحو 90% من مكاسب مؤشرات الأسهم الأوروبية هذا العام من قطاعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أشباه الموصلات، ومعدات التكنولوجيا، والسلع الرأسمالية، وشركات النحاس والتعدين.

كما تشير مورغان ستانلي إلى أن الشركات الأوروبية المدرجة في البورصة أقل اعتمادًا على الأوضاع الاقتصادية المحلية مما هو شائع. إذ تُحقق نحو 55% من إيراداتها خارج أوروبا، مما يقلل من تأثرها بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي أو بيانات مؤشر مديري المشتريات المخيبة للآمال.

وتتوقع التوقعات العامة نمو أرباح الشركات الأوروبية بأكثر من 16% هذا العام، وهو رقم ترى مورغان ستانلي أنه لا يزال أقل من قيمته الحقيقية من قبل المستثمرين. وتظل البنوك الأوروبية جذابة بشكل خاص بفضل ارتفاع أسعار الفائدة، وتحسن الربحية، وبرامج إعادة شراء الأسهم المستمرة، وتوزيعات الأرباح السخية.

ووفقًا لمورغان ستانلي، فإن القطاعات المستفيدة من ارتفاع التضخم - بما في ذلك البنوك، والأصول الحقيقية، والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي - تُشكل الآن نحو 60% من إجمالي أرباح الشركات الأوروبية، مما يجعل المنطقة في وضع جيد في ظل الظروف الاقتصادية الكلية الراهنة.

كما أشار مورغان ستانلي إلى أن الفارق السعري الطويل الأمد بين الأسهم الأوروبية والأمريكية بدأ يتقلص بعد سنوات عديدة، مما قد يفسح المجال أمام تدفقات رؤوس الأموال الدولية.

أما بالنسبة للنصف الثاني من العام، فتشمل القطاعات المفضلة لدى البنك أشباه الموصلات، وشركات النحاس والتعدين، والبنوك، ومصنعي السلع الرأسمالية، وشركات المرافق، حيث يُتوقع أن تستفيد الأخيرة من التحول في قطاع الطاقة واستمرار الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

مخطط ASML (ASML.NL) - الفترة الزمنية اليومية

المصدر: xStation5