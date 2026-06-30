الولايات المتحدة: ناسداك يسجل أفضل ربع سنوي لها منذ سنوات

تُضفي الجلسة الأخيرة من الربع الثاني لعام 2026 هدوءًا واستقرارًا على بورصة نيويورك. وتقترب العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية الرئيسية من إغلاق الجلسة الأولى هذا الأسبوع. ورغم كثرة الحديث مؤخرًا عن عمليات البيع المكثفة، فإننا في الوقت نفسه نختتم أحد أفضل الأرباع في السنوات الأخيرة.
حققنا عائدًا ربع سنويًا بنحو 25%، بينما بلغ الارتفاع منذ بداية هذا العام 18%. وقد حققت قطاعات أشباه الموصلات والطاقة والأجهزة أداءً متميزًا. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.
نُشرت اليوم بيانات اقتصادية أمريكية هامة: مؤشر ثقة المستهلك وتقرير فرص العمل المتاحة (JOLTS). ارتفع مؤشر ثقة المستهلك، الذي يُظهر مستوى تفاؤل الأمريكيين بشأن الاقتصاد وأوضاعهم المالية الشخصية، في يونيو إلى 91.2 نقطة، وهو ما جاء أقل من توقعات السوق التي كانت تفترض 94.4 نقطة. في المقابل، فاجأ تقرير فرص العمل المتاحة (JOLTS)، الذي يقيس سيولة سوق العمل بناءً على عدد الوظائف الشاغرة والتسريحات، الجميع بنتائج إيجابية: ففي مايو، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة إلى 7.594 مليون وظيفة، بينما كانت التوقعات 7.296 مليون وظيفة، مما يؤكد قوة قطاع التوظيف المحلي.
وبغض النظر عن البيانات، يجدر الانتباه إلى قوة الدولار الأمريكي، وخاصة مقابل الين الياباني، الذي وصل إلى أكبر ضعف له منذ عام 1986. وقد وصل زوج الدولار الأمريكي والين الياباني إلى مستوى 162.4.
أداءٌ مذهل في نهاية الربع الأول وتحولٌ ملحوظ في مؤشر راسل
تستعد أسواق الأسهم الأمريكية لإنهاء النصف الأول من العام بنجاحٍ استثنائي، ويعود الفضل في ذلك بشكلٍ رئيسي إلى الانتعاش المذهل الذي شهدته في الربع الثاني. فقد ارتفع مؤشر السوق الرئيسي، ستاندرد آند بورز 500، بنحو 14% منذ بداية أبريل، مسجلاً بذلك أفضل أداء ربع سنوي له في ست سنوات. كما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 25%، وهو أيضاً أفضل أداء له منذ الربع الثاني من عام 2020. وباستثناء الانتعاش الذي أعقب جائحة كورونا، يُعد هذا أفضل أداء ربع سنوي منذ عام 2001.
سجل مؤشر ناسداك 100 انتعاشًا هائلاً في الربع الثاني من عام 2026. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.
يبقى المحرك الرئيسي للنمو هو طفرة الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، نشهد باستمرار تراجعًا في أداء شركات البرمجيات. ووفقًا لتقديرات بلومبيرغ إنتليجنس، من المتوقع أن تستحوذ 44 شركة فقط مرتبطة مباشرة بتقنية الذكاء الاصطناعي على ما يقارب 60% من إجمالي نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في عام 2026، بمعدل نمو يتجاوز 40%، أي أسرع بثلاث مرات تقريبًا من باقي السوق.
منذ بداية هذا العام، حققت شركات تصنيع الأجهزة أداءً متميزًا، لا سيما سانديسك، ومايكرون، وويسترن ديجيتال، وإنتل، وسيجيت، ومارفيل، وآرم، وأبلايد ماتيريالز، وإيه إم دي، ولام ريسيرش. وتتعامل جميع هذه الشركات، بشكل أو بآخر، مع أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية. في المقابل، نجد شركات مثل وورك داي، وأدوبي، وتومسون رويترز، تتخلف عن ركب ثورة الذكاء الاصطناعي. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.
بدأت جلسة اليوم بهدوء نسبي، قريبة من مستويات إغلاق يوم الاثنين:
- ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500)، أي العقود الآجلة، بنسبة 0.15% في أول 20 دقيقة من التداول.
- ارتفع مؤشر ناسداك 100 (US100)، أي العقود الآجلة، بنسبة تصل إلى 0.75%.
- انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 30 (US30) بنسبة 0.07% تقريبًا، بينما انخفض مؤشر ناسداك 2000 (US2000) بنسبة 0.15%.
التحليل الفني: مؤشر ناسداك 100
بدأ مؤشر ناسداك 100، وهو مؤشر تكنولوجي نقدي، جلسة اليوم بارتفاع يزيد عن 25%، متجاوزًا المتوسط الفصلي منذ بداية الثمانينيات البالغ 4.25%. من منظور التحليل الفني، تشير هذه الشمعة الخضراء العمودية القوية في الفترة الفصلية (وهي أعلى قراءة منذ انتعاش ما بعد الجائحة وعصر فقاعة الإنترنت) بوضوح إلى سوق في حالة تشبع شرائي قوي على المدى المتوسط والطويل. يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) للعديد من المكونات ذات الصلة من مستويات قصوى. ومع ذلك، طالما أن زخم الربح الأساسي للشركات الرائدة في ثورة الذكاء الاصطناعي يتماشى مع تقييمات الأسهم، فإن الاتجاه العام يبقى صعوديًا بقوة، وتُعتبر فترات التهدئة في السوق المحلية (مثل تراجع البيتكوين أو توطيد مايكروسوفت) في هذه المرحلة فرصًا لتجميع الأسهم.
يواصل مؤشر US100 انتعاشه الذي بدأه أمس، متجاوزًا حاجز 30,000 نقطة. وقد يكون تجاوز مستوى 30,300 نقطة، المرتبط بتصحيح فيبوناتشي 23.6 للارتفاع الأخير، مؤشرًا على احتمالية وصوله إلى مستويات قياسية تاريخية، والتي تقل قليلًا عن 31,000 نقطة.
معلومات أساسية من الشركات:
- قطاع التكنولوجيا الكبرى (السبعة الكبار): تباينت آراء الشركات الرائدة في بداية الجلسة. ارتفع سهم إنفيديا (NVDA) بنسبة 1.4%، بينما انخفض سهم ألفابت (GOOGL) بنسبة 0.6%، مع العلم أنه كان مرتفعًا بنسبة 0.5% في بداية الجلسة. أما سهم مايكروسوفت (MSFT) فقد ارتفع بنسبة 0.9%، إلا أنه يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء شهري له منذ ديسمبر 2000.
- انخفض سهم تسلا (TSLA) بنسبة تصل إلى 1.5% عند الافتتاح، لكن هذا الانخفاض قد تم تعويضه إلى حد كبير. وتراجع سهم أمازون (AMZN) بنسبة 0.4%. تراجعت معنويات قطاع أشباه الموصلات بعد تقارير من تايوان، حيث داهمت أجهزة حكومية مكاتب شركة سوبر مايكرو كمبيوتر في إطار تحقيق في مزاعم تهريب رقائق إنفيديا إلى الصين.
- أيروفيرمنت (AVAV): ارتفعت أسهم الشركة المصنعة للطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع بأكثر من 20% (بلغت ذروتها عند 36%). وأعلنت الشركة عن نتائج الربع الرابع من السنة المالية التي فاقت توقعات وول ستريت بشكل واضح، وقدمت توقعات إيرادات لعام 2027 تجاوزت تقديرات المحللين.
- إنفيس إنرجي (ENPH) وسولار إيدج (SEDG): تشهد أسهم شركات إنتاج تكنولوجيا الطاقة الشمسية الأمريكية ارتفاعًا قويًا (ENPH بنسبة 2.5%، وSEDG بنسبة 5.7%) بعد تقارير تفيد بأن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تُعدّ مسودة حظر على استيراد أجهزة تحويل الطاقة الأجنبية إلى الولايات المتحدة.
- كونسنتريكس (CNXC): انخفضت أسهم شركة مراكز الاتصال بنسبة 20% بعد أن خفضت الشركة بشكل كبير توقعاتها المالية للسنة المالية بأكملها.
- شركة إير برودكتس (APD): ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.8% رغم المعلومات التي تفيد بأن الشركة لن تمضي قدمًا في مشروع مجمع لويزيانا للطاقة النظيفة، وستقوم بشطب ما يصل إلى 2.9 مليار دولار أمريكي لهذا المشروع في الربع المالي الثالث. ينظر المستثمرون إلى التخلي عن المخاطر كثيفة رأس المال بشكل إيجابي.
- شركة كومكاست (CMCSA): ارتفعت أسهمها بنسبة 0.8%، بعد ارتفاع أولي تجاوز 2%. حافظ المحللون على تقييماتهم الإيجابية لخطة فصل أصولها الإعلامية (NBCUniversal وSky). علاوة على ذلك، رفع دويتشه بنك توصيته للسهم إلى "شراء" مع سعر مستهدف قدره 32 دولارًا.
- شركة مايكروستراتيجي (MSTR): انخفض سهم شركة مايكل سايلور بنسبة 7.5% في ظل انخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون حاجز 60,000 دولار أمريكي، وقرارات المحللين بخفض الأسعار المستهدفة، وهو ما يرتبط بتغيير في نموذج التمويل وتحول الشركة نحو بيع الرموز الرقمية.
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