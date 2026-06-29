ملخص السوق: حذر أوروبي، هدنة هشة في هرمز، وتصحيح سوق الذهب

📊 سوق الأسهم
- تشهد أسواق الأسهم الأوروبية اليوم انخفاضات طفيفة أو تحركات جانبية، مما يعكس حذر المستثمرين إزاء التوترات في الشرق الأوسط.
- وتُعدّ تحركات السوق طفيفة، وتتسم الجلسات بحركة جانبية أو انخفاض طفيف، مما يشير إلى غياب الذعر أو عمليات البيع المكثفة.
- وتتداول أهم المؤشرات الأوروبية حاليًا دون مستويات يوم الجمعة المرجعية بقليل.
- ويعود الضغط على المؤشرات الأوروبية إلى التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتقلبات أسعار النفط الخام، والغموض المحيط باستقرار إمدادات الطاقة، وهو ما يتوافق مع رد الفعل المعتاد المتمثل في "تجنب المخاطرة بشكل طفيف" (الحذر دون اللجوء إلى بيع الأسهم).
🌍 الاقتصاد الكلي والجغرافيا السياسية
- أعلنت الولايات المتحدة وإيران وقف الهجمات المتبادلة والعودة إلى المفاوضات، إلا أن الوضع لا يزال متقلبًا للغاية.
- وبحسب التقارير، اتفق الطرفان على وقف القصف ومواصلة المحادثات (بما في ذلك في الدوحة) بهدف تأمين الملاحة في منطقة مضيق هرمز.
- وُصفت الاتفاقيات السابقة بأنها "هشة" وقد انتُهكت مرارًا وتكرارًا، كما يتضح من الهجمات السابقة على السفن والردود العسكرية.
- لا تزال نقطة الخلاف الرئيسية هي السيطرة على الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي لتجارة النفط العالمية.
- على الرغم من الإعلان الرسمي عن "خفض التصعيد"، إلا أن خطر عودة الاشتباكات العسكرية لا يزال قائمًا في الواقع.
- تعمل الأسواق المالية العالمية حاليًا وفقًا لآلية تسعير المخاطر، حيث تُبقي الجغرافيا السياسية المؤشرات ثابتة، مما يحول دون تحقيق مكاسب واضحة.
🛢️ السلع والمعادن النفيسة
- يتسبب الصراع في منطقة هرمز في تقلبات حادة في أسعار النفط الخام، مما يجعل هذه السلعة حاليًا المؤشر الأكثر حساسية للوضع الأمريكي الإيراني.
- خلال اليوم، ارتفع سعر النفط في البداية مدفوعًا بالمخاطر المرتبطة بتصاعد الصراع، ثم تراجع جزئيًا بعد ظهور مؤشرات على خفض التصعيد.
- يشهد سوق المعادن النفيسة مزيدًا من التعمق في تصحيحه. انخفضت عقود الذهب بأكثر من 1% لتصل إلى 4050 دولارًا للأونصة.
- وتسير الفضة على خطى الذهب، حيث تراجعت بأكثر من 0.5% لتختبر مستوى 58 دولارًا للأونصة.
🪙 العملات الرقمية
- يشهد سوق العملات الرقمية اتجاهات متباينة ولكنها مستقرة نسبيًا وسط تقلبات منخفضة.
- وتسجل عملة البيتكوين، العملة الرقمية الرائدة، انخفاضًا رمزيًا بنسبة 0.1% لتصل إلى مستوى 60100 دولار.
- في المقابل، تُظهر عملة الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، ميزة طفيفة للمشترين، حيث ارتفعت بنسبة 0.1% لتختبر مستوى 1580 دولارًا.
🏢 الشركات والمؤسسات
- تعتزم شركة بريتيش أميركان توباكو (BAT) تقليص قوتها العاملة بنحو 20%.
- ويُعزى الدافع الرئيسي وراء هذه إعادة الهيكلة الجذرية إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات.
- تندرج خطوة شركة BAT ضمن اتجاه سوقي أوسع حيث تقوم شركات السلع الاستهلاكية سريعة التداول والشركات العالمية بخفض تكاليف الموظفين مع الاستثمار بقوة في الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
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