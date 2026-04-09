١٦:٣١ · ٩ أبريل ٢٠٢٦

عاجل: بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة تتماشى مع التوقعات

البيانات الرئيسية:

  • الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة (شهريًا): 0.4% (التوقعات: 0.5%، القيمة السابقة: 0.4%)
  • مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (شهريًا): 0.4% (التوقعات: 0.4%، القيمة السابقة: 0.4%)
  • مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (شهريًا): 0.4% (التوقعات: 0.4%، القيمة السابقة: 0.4%)
  • مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (سنويًا): 3% (التوقعات: 3%، القيمة السابقة: 2.8%)
  • مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (سنويًا): 2.8% (التوقعات: 2.8%، القيمة السابقة: 3.1%)

 

أهمية هذه البيانات:
يقيس مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي التغيرات في إنفاق المستهلكين، وهو مؤشر رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة. ويعكس مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، "التضخم الأساسي"، ويحظى بمتابعة دقيقة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة. يشير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي إلى طلب قوي في الاقتصاد، بينما يشير الانخفاض أو الاستقرار إلى نمو معتدل وضغط تضخمي أقل.
 
 

المصدر: xStation5

 

