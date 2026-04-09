عاجل: بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة تتماشى مع التوقعات

البيانات الرئيسية:
- الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة (شهريًا): 0.4% (التوقعات: 0.5%، القيمة السابقة: 0.4%)
- مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (شهريًا): 0.4% (التوقعات: 0.4%، القيمة السابقة: 0.4%)
- مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (شهريًا): 0.4% (التوقعات: 0.4%، القيمة السابقة: 0.4%)
- مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (سنويًا): 3% (التوقعات: 3%، القيمة السابقة: 2.8%)
- مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (سنويًا): 2.8% (التوقعات: 2.8%، القيمة السابقة: 3.1%)
المصدر: xStation5
