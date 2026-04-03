عاجل: بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة

تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير مكاسب في التوظيف، بالإضافة إلى استقرار معدل البطالة. وكان من المتوقع انخفاض نمو الأجور.

صدرت بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:

الرواتب الخاصة : السابق: -129 , المتوقع: 70 , الفعلي: 186

تغير العمالة غير الزراعية : السابق: -133 , المتوقع: 65 ، الفعلي: 178

معدل البطالة : السابق: 4.4% , المتوقع: 4.4% ، الفعلي: 4.3%

نمو الأجور: السابق: 0.4% , المتوقع: 0.3% ، الفعلي: 0.2%

أظهر أحدث تقرير للوظائف غير الزراعية أرقامًا رئيسية مذهلة، على الرغم من أن التعديلات الكبيرة على بيانات الشهرين السابقين تُشير إلى استمرار تقلبات البيانات وغموض التوقعات الاقتصادية.

أبرز النقاط (مؤشرات القوة):

تجاوزت الأرقام التوقعات بشكل كبير، حيث فاق إجمالي الوظائف التوقعات بنحو ثلاثة أضعاف. وقد عوض هذا الارتفاع الكبير عن القراءة السلبية للشهر الماضي.

انخفاض البطالة: انخفض معدل البطالة، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، بشكل غير متوقع إلى 4.3%.

المؤشرات السلبية: