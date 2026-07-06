عاجل: بيانات مؤشر ISM غير التصنيعي

تم إصدار بيانات ISM للخدمات الأمريكية في الساعة2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير انخفاض المؤشر الرئيسي.

مؤشر ISM غير التصنيعي من الولايات المتحدة:

مؤشر ISM غير التصنيعي : السابق: ,54.5 المتوقع: 54.0 ، الفعلي: 54.0

مؤشر ISM غير التصنيعي للأسعار : السابق: 71.3 , المتوقع: 69.0 ، الفعلي: 67.7

مؤشر ISM غير التصنيعي للعمالة : السابق: 47.9 , المتوقع: 48.6 ، الفعلي: 51.2

مؤشر ISM غير التصنيعي للطلبيات الجديدة : السابق: ,57.3 المتوقع: 57.0 ، الفعلي: 55.1

استقرار مؤشر الخدمات عند التوقعات

أظهرت أحدث بيانات مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع غير التصنيعي الأمريكي استقرارًا في أداء قطاع الخدمات، حيث سجل المؤشر الرئيسي 54.0 نقطة، متوافقًا مع توقعات الأسواق، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 54.5 نقطة. وتشير القراءة التي تتجاوز مستوى 50 نقطة إلى استمرار توسع نشاط القطاع، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالًا من الشهر السابق، ما يعكس استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي رغم التحديات الاقتصادية.

تراجع واضح في ضغوط الأسعار

من أبرز نتائج التقرير انخفاض مؤشر الأسعار إلى 67.7 نقطة، مقارنة بالقراءة السابقة 71.3 نقطة، كما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى 69.0 نقطة. ويعكس هذا التراجع تباطؤًا في وتيرة ارتفاع تكاليف الخدمات، وهو ما قد يُنظر إليه كإشارة إيجابية بشأن استمرار انحسار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي.

قفزة قوية في التوظيف وتراجع الطلبيات الجديدة

في المقابل، سجل مؤشر التوظيف تحسنًا لافتًا، مرتفعًا إلى 51.2 نقطة مقابل 47.9 نقطة سابقًا، ومتجاوزًا التوقعات البالغة 48.6 نقطة، ما يشير إلى عودة نمو التوظيف في قطاع الخدمات بعد فترة من الضعف.

أما مؤشر الطلبيات الجديدة، فقد تراجع إلى 55.1 نقطة مقارنة بـ 57.3 نقطة في القراءة السابقة، وجاء أيضًا دون التوقعات عند 57.0 نقطة، مما يدل على تباطؤ نسبي في وتيرة الطلب الجديد رغم استمرار القطاع في منطقة التوسع. وبشكل عام، تعكس البيانات استقرار النشاط الاقتصادي، وتراجع الضغوط السعرية، وتحسن سوق العمل، مقابل بعض الضعف في نمو الطلبات الجديدة.