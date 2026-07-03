مخطط اليوم : USDJPY– هل هناك تغيير في الاتجاه؟ (03.07.2026)

ارتفع USDJPY إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1986 (162.8) يوم الأربعاء. إلا أنه سجل منذ ذلك الحين انخفاضًا بأكثر من 1%.

تغيير في نهج التدخلات في سوق العملات

باءت محاولات السلطات اليابانية للتدخل في يونيو بالفشل. وبعد انخفاضات مؤقتة، وصل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى مستويات قياسية جديدة.

وبحسب تقارير رويترز، من المقرر أن يتخلى المسؤولون عن الممارسة السابقة المتمثلة في الإشارة إلى مخاطر التدخل، وأن يتخذوا بدلاً من ذلك إجراءات للضغط على المضاربين وزيادة التكاليف المرتبطة بالمراهنة ضد الين. ومن المتوقع أيضًا التخلي عن التواصل الذي يشير إلى مستويات محددة لسعر الصرف قد تدفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات.

ويبدو أن هذا التغيير في النهج يحظى بقبول السوق؛ فقد ارتفع الين صباح أمس بنحو 0.9% مقابل الدولار، وحافظ على مكاسبه حتى نهاية اليوم بفضل تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية الذي جاء أضعف من المتوقع.

يشهد اليابان اليوم مزيدًا من التحسن، ربما متأثرًا بضعف الدولار الأمريكي على نطاق أوسع، فضلًا عن تصريحات وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، التي أكدت استعداد طوكيو للتدخل في سوق الصرف الأجنبي، مع التشديد على التعاون الوثيق مع واشنطن في هذا الشأن. كما تطرقت إلى ارتفاع عوائد السندات، مشيرةً إلى أن السياسة المالية ستُدار بطريقة تُعيد ثقة السوق.

مزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل

يمر بنك اليابان حاليًا بمرحلة تحول تاريخية، إذ يتخلى عن عقود من السياسة النقدية المتساهلة للغاية. في منتصف يونيو، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ عام 1995 (1%).

تماشيًا مع إجماع السوق وإشارات أعضاء مجلس الإدارة (بمن فيهم ناوكي تامورا، المعروف بمواقفه المتشددة)، فإن هذه ليست نهاية دورة التشديد النقدي. يتوقع السوق ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار الفائدة على مدى عدة أشهر وصولًا إلى سعر الفائدة المحايد، الذي يتراوح حاليًا، وفقًا لصناع السياسة، بين 1.5% و2.0%.

تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لرفع أسعار الفائدة لمنع انخفاض قيمة العملة بشكل مفرط. على هامش الموضوع، تجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي الياباني يُعدّ من أبرز المستفيدين من هذا الوضع.

تشديد السياسة النقدية مدعوم ببيانات الاقتصاد الكلي

لا تزال البيانات تُشكّل الأساس لاستمرار التوجه نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً. وقد رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم بشكل ملحوظ، متوقعاً أن يرتفع معدل التضخم الأساسي إلى 2.5-3% في السنة المالية 2026، وهو أعلى بكثير من هدف التضخم البالغ 2%.

كما لا تزال توقعات التضخم على المديين المتوسط ​​والطويل مرتفعة. علاوة على ذلك، لم يعد التضخم مدفوعاً بالعوامل الخارجية فقط. فقد ارتفعت الأجور في أبريل (3.5%) بأسرع وتيرة لها منذ عام 2024، وأصبحت الشركات اليابانية أكثر استعداداً لتحميل تكاليف العمالة المرتفعة على الأسعار النهائية.

التحليل الفني

الشكل 1: USDJPY (03/12/2025 - 03/07/2026)

المصدر: xStation, 03.07.2026

على الرغم من التصحيح الكبير، لا يزال الزوج في اتجاه صعودي مستقر طويل الأمد. لم يتم بعدُ إلغاء البنية الأساسية (نمط القمم والقيعان الأعلى يوميًا) بشكل نهائي.

تُشكّل منطقة 160.2 حاليًا منطقة دفاعية حاسمة، نتيجةً لتلاقي عاملين فنيين هامين: المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 فترة (EMA 50 – 160.268) ومستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للموجة الصعودية الأوسع.

خرج مؤشر القوة النسبية (RSI) من منطقة ذروة الشراء القوية واستقر عند مستوى محايد تقريبًا (50.2). هذا يُفسح المجال لتوليد زخم اتجاهي جديد.

يؤكد مؤشر MACD هيمنة جانب البيع على المدى القصير. ويعكس تقاطع خط الإشارة من الأعلى وتزايد الرسم البياني السالب زخمًا هبوطيًا، مما يستدعي الحذر عند افتراض انتهاء التصحيح نهائيًا.

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ميشال يوسوياك، محلل الأسواق المالية في XTB