التقويم الاقتصادي: ما الذي تركز عليه الأسواق بعد تقرير الوظائف غير الزراعية؟ (03.07.2026)

اليوم عطلة رسمية في الأسواق الأمريكية، حيث يستمتع الأمريكيون بعطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة الذكرى الـ 250 للاستقلال (4 يوليو). ولهذا السبب، لم تُنشر بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) في أول جمعة من الشهر، بل قبل ذلك بيوم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات شكلت مفاجأة غير سارة للمستثمرين، إذ أظهرت نموًا أقل بكثير من المتوقع في الوظائف غير الزراعية (+49 ألفًا مقابل +107 آلاف)، مع مراجعة تنازلية كبيرة لبيانات الشهرين الماضيين (-74 ألفًا).

الشكل 1: التغير في الوظائف غير الزراعية (NFP) ومكون التوظيف الفرعي لمؤشر مديري المشتريات (ISM PMI) (2023-2026)

المصدر: XTB Research, 03.07.2026

اليوم، ينصبّ التركيز بشكل أساسي على قراءات مؤشر مديري المشتريات. وقد صدرت بيانات آسيا، وننتظر الآن مراجعات قراءات الدول الأوروبية.

🌏 أهمّ البيانات الصادرة خلال الجلسة الآسيوية

الصين

وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو، تباطأ معدل نمو قطاع الخدمات بشكل طفيف، ولكنه ظلّ قويًا جدًا (54.1). ولعبت زيادة الطلبات الخارجية دورًا رئيسيًا في ذلك.

ارتفع عدد الطلبات للمرة الثامنة على التوالي، مما ساهم في انتعاش نموّ التوظيف، وبأسرع وتيرة منذ يوليو 2024.

ساهم ارتفاع تكاليف الموظفين والمواد الخام والنقل في ارتفاع الأسعار، وهو ما يتوافق مع أحدث بيانات التضخم لمؤشر أسعار المنتجين (3.9%، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 4 سنوات).

اليابان

في اليابان، لم يكن بوسعنا الحديث إلا عن مراجعة للبيانات، وهو أمر ذو أهمية ثانوية. ومع ذلك، ارتفع مؤشر قطاع الخدمات من 51.8 إلى 52.2.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن عدد الطلبات الجديدة في قطاعي التصنيع والخدمات قد نما بثاني أسرع وتيرة له في ثلاث سنوات، ويعود ذلك أساسًا إلى قوة الطلب المحلي، وليس الصادرات.

حظيت تصريحات وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، باهتمام أكبر؛ إذ أكدت أن طوكيو لا تزال على استعداد للتدخل في سوق العملات. كما شددت على التعاون الوثيق مع واشنطن في هذا المجال. وأشارت أيضًا إلى ارتفاع عوائد السندات، موضحةً أن السياسة المالية ستُدار بطريقة تُعيد ثقة السوق.

أستراليا

سجلنا أيضًا تعديلًا طفيفًا بالزيادة في بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو في أستراليا ونيوزيلندا.

ارتفع مؤشر قطاع الخدمات أخيرًا إلى 50.5.

انخفض عدد الطلبات الجديدة، سواء المحلية أو الخارجية.

بلغ تضخم أسعار الإنتاج أدنى مستوى له منذ يناير.

تراجعت الثقة بشأن التوقعات للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2023، متأثرةً بالمخاوف بشأن البيئة الاقتصادية والتغييرات الضريبية في الميزانية الفيدرالية.

الجدول الزمني للاقتصاد الكلي

الجمعة

إسبانيا: مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات

الوقت: 8:15 صباحًا

التوقعات: 51

القراءة السابقة: 50.1

إيطاليا: مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات

الوقت: 8:45 صباحًا

التوقعات: 50.3

القراءة السابقة: 49.4

ألمانيا: مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (مراجعة)

الوقت: 8:55 صباحًا

التوقعات: 46.8

القراءة السابقة: 48.1

منطقة اليورو: مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (مراجعة)

الوقت: 9:00 صباحًا

التوقعات: 48.9

القراءة السابقة: 47.7

المملكة المتحدة: مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (مراجعة)

الوقت: 9:30 صباحًا

التوقعات: 48.7

القراءة السابقة: 49.3

المملكة المتحدة: خطاب محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي

الوقت: 4:00 مساءً

إصدارات الأرباح

لا يوجد، السوق الأمريكي مغلق بسبب احتفالاً بالذكرى الـ 250 للاستقلال.

3 أسواق تستحق المتابعة

الين الياباني (JPY): انخفض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى ما دون مستوى 162. ومع ذلك، تؤكد وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، أن طوكيو لا تزال على استعداد للتدخل في سوق العملات.

الذهب والفضة: تشهد أسعار المعادن النفيسة انتعاشاً من أدنى مستوياتها المحلية، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة في أكبر الاقتصادات. ويدعم هذا التحرك بيانات سوق العمل الأمريكية الصادرة أمس.

دول الاتحاد الأوروبي الخمسون: في ظل ركود التداول في السوق الأمريكية، سيتجه اهتمام المستثمرين نحو أوروبا. والسؤال الأهم هو ما إذا كان تدفق رؤوس الأموال نحو القطاعات الأكثر أماناً سيستمر.

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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية، XTB