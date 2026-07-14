  
١٦:٣٢ · ١٤ يوليو ٢٠٢٦

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أقل بكثير من المتوقع 📈 ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي

أهم النقاط
أهم النقاط
  • جاء مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أقل بكثير من المتوقع على أساس سنوي وشهري.
  • انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 0.4% مقابل 0.1% متوقعة.
  • بلغ مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو 3.5% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 3.8% متوقعة و4.2% في مايو (-0.4% مقابل -0.1% متوقعة و0.5% سابقًا).
  • وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي 2.6% مقابل 2.8% متوقعة و2.9% سابقًا (0% على أساس شهري مقابل 0.2% متوقعة و0.2% سابقًا).

حقق زوج اليورو/الدولار الأمريكي مكاسب قوية بعد صدور التقرير، مسجلاً أعلى مستوى له منذ بداية يوليو.

 

زوج اليورو/الدولار الأمريكي (H1)

 

المصدر: xStation5

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حان الوقت لاختبار قوة الدولار
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