عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أقل بكثير من المتوقع 📈 ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي

- جاء مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أقل بكثير من المتوقع على أساس سنوي وشهري.
- انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 0.4% مقابل 0.1% متوقعة.
- جاء مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أقل بكثير من المتوقع على أساس سنوي وشهري.
- انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 0.4% مقابل 0.1% متوقعة.
- بلغ مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو 3.5% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 3.8% متوقعة و4.2% في مايو (-0.4% مقابل -0.1% متوقعة و0.5% سابقًا).
- وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي 2.6% مقابل 2.8% متوقعة و2.9% سابقًا (0% على أساس شهري مقابل 0.2% متوقعة و0.2% سابقًا).
حقق زوج اليورو/الدولار الأمريكي مكاسب قوية بعد صدور التقرير، مسجلاً أعلى مستوى له منذ بداية يوليو.
زوج اليورو/الدولار الأمريكي (H1)
المصدر: xStation5
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